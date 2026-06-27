Mondial 2026 : la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande à la pause (1-0)
Nouvelle-Zélande – Belgique a atteint la pause au Mondial 2026, la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Nouvelle-Zélande a eu le ballon avec 13% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 5 pour la Belgique. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Nouvelle-Zélande et 2 pour la Belgique. Les xG restent proches, avec 0.00 pour la Nouvelle-Zélande et 0.48 pour la Belgique.
Les faits de la première période
- But – L. Trossard (Belgique, 28e)
La Belgique a pris une option
Avec ce but d’avance, la Belgique rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.
La Nouvelle-Zélande doit hausser le ton
Pour la Nouvelle-Zélande, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 0 / Belgique 4
- Tirs : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 17
- Possession : Nouvelle-Zélande 40% / Belgique 60%
- Corners : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 4
- Fautes : Nouvelle-Zélande 5 / Belgique 2
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 0
- Passes : Nouvelle-Zélande 217 / Belgique 330
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 84% / Belgique 89%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.01 / Belgique 1.91
- 13'Carton jaune - M. AttiaÉgypte, 13e
- 14'Carton jaune - T. CastagneBelgique, 14e
- 19'⚽But - E. Ashour0-1Égypte · Passe : M. Salah
- 34'Carton jaune - A. FatouhÉgypte, 34e
- 56'↑↓Remplacement - T. Castagne (remplace N. Raskin)Belgique, 56e
- 56'↑↓Remplacement - A. Onana (remplace M. De Cuyper)Belgique, 56e
- 66'↑↓Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku)Belgique, 66e
- 66'⚽But - M. Hany1-1Belgique
- 71'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace R. Rabia)Égypte, 71e
- 75'Carton jaune - M. De CuyperBelgique, 75e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace Zizo)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 86'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 86e
- 86'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace H. Vanaken)Belgique, 86e
- 89'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace I. Adel)Égypte, 89e
- 89'↑↓Remplacement - A. Fatouh (remplace K. Hafez)Égypte, 89e
- 66'⚽But - R. Lukaku1-1Belgique
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 15 Thomas Meunier Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 24 Amadou Onana Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 5 Maxim De Cuyper
- 23 Nicolas Raskin
- 9 Romelu Lukaku
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 22 Alexis Saelemaekers
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 20 Hans Vanaken
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 14 Hamdy Fathy Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 19 Marwan Attia Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 11 Mostafa Ziko Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 22 Omar Marmoush Attaquant
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 15 Karim Hafez
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 5 Rami Rabia
- 24 Tarek Alaa
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 21 Mahmoud Saber
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 18 Nabil Donga
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Belgique 2 / Égypte 3
- Tirs : Belgique 12 / Égypte 11
- Possession : Belgique 56% / Égypte 44%
- Corners : Belgique 2 / Égypte 6
- Fautes : Belgique 14 / Égypte 13
- Cartons jaunes : Belgique 2 / Égypte 2
- Passes : Belgique 398 / Égypte 310
- Precision des passes : Belgique 87% / Égypte 79%
- xG : Belgique 0.86 / Égypte 0.75
- Emam Ashour (Égypte) : note 7.9, 1 but(s)
- Mohamed Salah (Égypte) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Timothy Castagne (Belgique) : note 7.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 6.7, 2 arret(s)
- Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.2, 2 arret(s)
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7.2
- Charles De Ketelaere (Belgique) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte (Friendlies)
- 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte (Friendlies)
- 7'⚽But - Elijah Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 32'⚽But - Ramin Rezaeian1-1Iran
- 45'↑↓Remplacement - Arya Yousefi (remplace Mehdi Ghayedi)Iran, 45e
- 53'↑↓Remplacement - Shahriyar Moghanloo (remplace Ali Alipour)Iran, 53e
- 54'⚽But - Elijah Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : Chris Wood
- 64'⚽But - Mohammad Mohebbi2-2Iran · Passe : Ramin Rezaeian
- 65'↑↓Remplacement - Saman Ghoddos (remplace Ehsan Hajisafi)Iran, 65e
- 68'↑↓Remplacement - Callum McCowatt (remplace Ryan Thomas)Nouvelle-Zélande, 68e
- 68'↑↓Remplacement - Liberato Cacace (remplace Ben Old)Nouvelle-Zélande, 68e
- 78'↑↓Remplacement - Tim Payne (remplace Callan Elliot)Nouvelle-Zélande, 78e
- 80'↑↓Remplacement - Mehdi Taremi (remplace Amirhossein Hosseinzadeh)Iran, 80e
- 89'Carton jaune - Ehsan HajisafiIran, 89e
- 92'↑↓Remplacement - Sarpreet Singh (remplace Jesse Randall)Nouvelle-Zélande, 92e
- 92'↑↓Remplacement - Marko Stamenić (remplace Tyler Bindon)Nouvelle-Zélande, 92e
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 23 Ramin Rezaeian Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 5 Milad Mohammadi Défenseur
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 17 Aria Yousefi Milieu
- 20 Shahriar Moghanlou Attaquant
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 2 Saleh Hardani
- 13 Hossein Kanaani
- 3 Ehsan Hajsafi
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 25 Danial Eiri
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 21 Mohammad Ghorbani
- 16 Mahdi Torabi
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 5 Michael Boxall Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 20 Callum McCowatt Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 3 Francis De Vries
- 15 Nando Pijnaker
- 24 Callan Elliot
- 4 Tyler Bindon
- 21 Jesse Randall
- 19 Benjamin Old
- 23 Ryan Thomas
- 25 Lachlan Bayliss
- 14 Alex Rufer
- 18 Ben Waine
- 17 Kosta Barbarouses
- Tirs cadres : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 8
- Tirs : Iran 17 / Nouvelle-Zélande 14
- Possession : Iran 47% / Nouvelle-Zélande 53%
- Corners : Iran 4 / Nouvelle-Zélande 1
- Fautes : Iran 9 / Nouvelle-Zélande 7
- Cartons jaunes : Iran 1 / Nouvelle-Zélande 0
- Cartons rouges : Iran 0 / Nouvelle-Zélande 0
- Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 9, 2 but(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 9.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : note 6.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Mohammad Mohebi (Iran) : note 7.3, 1 but(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 5.9, 5 arret(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 2 arret(s)
- Mehdi Ghayedi (Iran) : note 7.2
- Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 3'Carton jaune - R. LukakuBelgique, 3e
- 25'VARVAR - M. TaremiIran, 25e
- 33'Carton jaune - S. EzatolahiIran, 33e
- 46'↑↓Remplacement - S. Hardani (remplace A. Jahanbakhsh)Iran, 46e
- 58'↑↓Remplacement - T. Meunier (remplace T. Castagne)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - N. Raskin (remplace H. Vanaken)Belgique, 58e
- 58'↑↓Remplacement - A. Saelemaekers (remplace D. Lukebakio)Belgique, 58e
- 66'↑↓Remplacement - E. Hajsafi (remplace M. Mohammadi)Iran, 66e
- 66'↑↓Remplacement - M. Mohebi (remplace M. Torabi)Iran, 66e
- 66'Carton rouge - N. NgoyBelgique
- 73'↑↓Remplacement - R. Lukaku (remplace A. Theate)Belgique, 73e
- 79'↑↓Remplacement - S. Ghoddos (remplace S. Moghanlou)Iran, 79e
- 85'↑↓Remplacement - S. Ezatolahi (remplace A. Hosseinzadeh)Iran, 85e
- 87'↑↓Remplacement - K. De Bruyne (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 87e
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 15 Thomas Meunier Défenseur
- 25 Nathan Ngoy Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 23 Nicolas Raskin Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 22 Alexis Saelemaekers Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 9 Romelu Lukaku Attaquant
- 21 Timothy Castagne
- 20 Hans Vanaken
- 14 Dodi Lukebakio
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 16 Koni De Winter
- 3 Arthur Theate
- 18 Joaquin Seys
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 24 Amadou Onana
- 17 Charles De Ketelaere
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 2 Saleh Hardani Défenseur
- 13 Hossein Kanaani Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 3 Ehsan Hajsafi Défenseur
- 23 Ramin Rezaeian Milieu
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 5 Milad Mohammadi
- 16 Mahdi Torabi
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 17 Aria Yousefi
- 21 Mohammad Ghorbani
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Belgique 7 / Iran 3
- Tirs : Belgique 21 / Iran 7
- Possession : Belgique 71% / Iran 29%
- Corners : Belgique 4 / Iran 2
- Fautes : Belgique 7 / Iran 9
- Cartons jaunes : Belgique 1 / Iran 1
- Cartons rouges : Belgique 1 / Iran 0
- Passes : Belgique 604 / Iran 258
- Precision des passes : Belgique 86% / Iran 74%
- xG : Belgique 1.77 / Iran 0.61
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 9.3, 7 arret(s)
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 7.6, 3 arret(s)
- Shoja Khalilzadeh (Iran) : note 8.5
- Nathan Ngoy (Belgique) : note 6.9, 1 carton(s) rouge(s)
- Leandro Trossard (Belgique) : note 8.2
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7.3
- Youri Tielemans (Belgique) : note 7.3
- Maxim De Cuyper (Belgique) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran (World Cup)
- 15'⚽But - F. Surman (passe T. Payne)Nouvelle-Zélande, 15e
- 17'Carton jaune - M. LasheenÉgypte, 17e
- 20'Carton jaune - S. SinghNouvelle-Zélande, 20e
- 34'Carton jaune - C. McCowattNouvelle-Zélande, 34e
- 41'↑↓Remplacement - H. Fathy (remplace R. Rabia)Égypte, 41e
- 58'⚽But - M. Ziko (passe M. Hany)Égypte, 58e
- 66'↑↓Remplacement - C. McCowatt (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 66e
- 67'⚽But - M. Salah (passe M. Ziko)Égypte, 67e
- 76'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace R. Thomas)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - L. Cacace (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 76e
- 76'↑↓Remplacement - O. Marmoush (remplace Trezeguet)Égypte, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Ziko (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 76e
- 82'⚽But - Trezeguet (passe M. Salah)Égypte, 82e
- 85'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace Zizo)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 85e
- 85'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace T. Bindon)Nouvelle-Zélande, 85e
- 85'↑↓Remplacement - E. Just (remplace F. De Vries)Nouvelle-Zélande, 85e
- 90+9'↑↓Remplacement - H. Abdelmaguid (remplace M. Abdelmonem)Égypte, 90+9e
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 5 Michael Boxall Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 20 Callum McCowatt Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 19 Benjamin Old
- 12 Alex Paulsen
- 22 Michael Woud
- 26 Tommy Smith
- 4 Tyler Bindon
- 15 Nando Pijnaker
- 3 Francis De Vries
- 24 Callan Elliot
- 23 Ryan Thomas
- 14 Alex Rufer
- 25 Lachlan Bayliss
- 7 Logan Rogerson
- 21 Jesse Randall
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 2 Yasser Ibrahim Défenseur
- 14 Hamdy Fathy Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 19 Marwan Attia Milieu
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 11 Mostafa Ziko Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 22 Omar Marmoush Attaquant
- 5 Rami Rabia
- 26 Mohamed Alaa
- 16 Mahdi Soliman
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 4 Hossam Abdelmaguid
- 24 Tarek Alaa
- 6 Mohamed Abdelmonem
- 15 Karim Hafez
- 25 Zizo
- 21 Mahmoud Saber
- 20 Ibrahim Adel
- 7 Mahmoud Trézéguet
- 12 Haissem Hassan
- 18 Nabil Donga
- 9 Hamza Abdelkarim
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 7
- Tirs : Nouvelle-Zélande 10 / Égypte 19
- Possession : Nouvelle-Zélande 45% / Égypte 55%
- Corners : Nouvelle-Zélande 4 / Égypte 3
- Fautes : Nouvelle-Zélande 14 / Égypte 8
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 2 / Égypte 1
- Passes : Nouvelle-Zélande 412 / Égypte 512
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 80% / Égypte 88%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.61 / Égypte 1.96
- Mohamed Salah (Égypte) : note 8.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Ziko (Égypte) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 7.5, 1 but(s)
- Finn Surman (Nouvelle-Zélande) : note 7.3, 1 but(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.9, 4 arret(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 7, 4 arret(s)
- Mohamed Hany (Égypte) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Tim Payne (Nouvelle-Zélande) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 22/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte (World Cup)
- 22/03/2024 Égypte 1-0 Nouvelle-Zélande (Friendlies)
- 5'⚽But - M. SaberÉgypte, 5e
- 14'⚽But - R. RezaeianIran, 14e
- 14'↑↓Remplacement - M. Abdelmonem (remplace Y. Ibrahim)Égypte, 14e
- 19'Carton jaune - H. KanaaniIran, 19e
- 20'Carton jaune - M. SaberÉgypte, 20e
- 42'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 42e
- 43'Carton jaune - A. NematiIran, 43e
- 46'↑↓Remplacement - A. Nemati (remplace S. Hardani)Iran, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Ashour (remplace O. Marmoush)Égypte, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Saber (remplace M. Attia)Égypte, 46e
- 57'↑↓Remplacement - M. Salah (remplace Zizo)Égypte, 57e
- 23 Mostafa Shobeir Gardien
- 3 Mohamed Hany Défenseur
- 5 Rami Rabia Défenseur
- 6 Mohamed Abdelmonem Défenseur
- 13 Ahmed Fatouh Défenseur
- 17 Mohanad Lasheen Milieu
- 21 Mahmoud Saber Milieu
- 8 Emam Ashour Milieu
- 10 Mohamed Salah Milieu
- 7 Mahmoud Trézéguet Milieu
- 11 Mostafa Ziko Attaquant
- 2 Yasser Ibrahim
- 1 Mohamed El-Shenawy
- 16 Mahdi Soliman
- 26 Mohamed Alaa
- 15 Karim Hafez
- 24 Tarek Alaa
- 18 Nabil Donga
- 19 Marwan Attia
- 12 Haissem Hassan
- 20 Ibrahim Adel
- 25 Zizo
- 9 Hamza Abdelkarim
- 22 Omar Marmoush
- 1 Alireza Beiranvand Gardien
- 23 Ramin Rezaeian Défenseur
- 13 Hossein Kanaani Défenseur
- 4 Shoja Khalilzadeh Défenseur
- 19 Ali Nemati Défenseur
- 5 Milad Mohammadi Défenseur
- 14 Saman Ghoddos Milieu
- 21 Mohammad Ghorbani Milieu
- 6 Saeid Ezatolahi Milieu
- 8 Mohammad Mohebi Milieu
- 9 Mehdi Taremi Attaquant
- 12 Payam Niazmand
- 22 Hossein Hosseini
- 3 Ehsan Hajsafi
- 25 Danial Eiri
- 15 Roozbeh Cheshmi
- 2 Saleh Hardani
- 17 Aria Yousefi
- 26 Amirmohammad Razzaghinia
- 10 Mehdi Ghayedi
- 7 Alireza Jahanbakhsh
- 16 Mahdi Torabi
- 11 Ali Alipour
- 18 Amirhossein Hosseinzadeh
- 20 Shahriar Moghanlou
- 24 Dennis Eckert Ayensa
- Tirs cadres : Égypte 2 / Iran 3
- Tirs : Égypte 8 / Iran 7
- Possession : Égypte 60% / Iran 40%
- Corners : Égypte 4 / Iran 0
- Fautes : Égypte 6 / Iran 8
- Cartons jaunes : Égypte 2 / Iran 2
- Passes : Égypte 303 / Iran 201
- Precision des passes : Égypte 87% / Iran 74%
- xG : Égypte 0.32 / Iran 1.24
- Mahmoud Saber (Égypte) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Ramin Rezaeian (Iran) : note 7, 1 but(s)
- Mahmoud Trézéguet (Égypte) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mostafa Shobeir (Égypte) : note 7.2, 2 arret(s)
- Mohamed Hany (Égypte) : note 7.3
- Mohanad Lasheen (Égypte) : note 7.2
- Ali Nemati (Iran) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alireza Beiranvand (Iran) : note 6.2, 1 arret(s)
- Hossam Abdelmaguid : Égypte · Missing Fixture · Suspension Through Sports Court
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 28'⚽But - L. TrossardBelgique, 28e
- 46'↑↓Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'↑↓Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
- 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
- 50'⚽But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
- 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
- 56'↑↓Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
- 64'↑↓Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
- 64'↑↓Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
- 66'⚽But - K. De BruyneBelgique, 66e
- 1 Max Crocombe Gardien
- 2 Tim Payne Défenseur
- 16 Finn Surman Défenseur
- 4 Tyler Bindon Défenseur
- 13 Liberato Cacace Défenseur
- 6 Joe Bell Milieu
- 8 Marko Stamenić Milieu
- 10 Sarpreet Singh Milieu
- 23 Ryan Thomas Milieu
- 11 Elijah Just Milieu
- 9 Chris Wood Attaquant
- 22 Michael Woud
- 12 Alex Paulsen
- 15 Nando Pijnaker
- 5 Michael Boxall
- 3 Francis De Vries
- 26 Tommy Smith
- 24 Callan Elliot
- 14 Alex Rufer
- 20 Callum McCowatt
- 21 Jesse Randall
- 25 Lachlan Bayliss
- 19 Benjamin Old
- 7 Logan Rogerson
- 17 Kosta Barbarouses
- 18 Ben Waine
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 3 Arthur Theate Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 20 Hans Vanaken Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 12 Senne Lammens
- 13 Mike Penders
- 18 Joaquin Seys
- 16 Koni De Winter
- 15 Thomas Meunier
- 24 Amadou Onana
- 19 Diego Moreira
- 14 Dodi Lukebakio
- 23 Nicolas Raskin
- 6 Axel Witsel
- 22 Alexis Saelemaekers
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 9 Romelu Lukaku
- Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 0 / Belgique 4
- Tirs : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 17
- Possession : Nouvelle-Zélande 40% / Belgique 60%
- Corners : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 4
- Fautes : Nouvelle-Zélande 5 / Belgique 2
- Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 0
- Passes : Nouvelle-Zélande 217 / Belgique 330
- Precision des passes : Nouvelle-Zélande 84% / Belgique 89%
- xG : Nouvelle-Zélande 0.01 / Belgique 1.91
- Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 but(s)
- Max Crocombe (Nouvelle-Zélande) : note 6.6, 3 arret(s)
- Kevin De Bruyne (Belgique) : note 7.3
- Liberato Cacace (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
- Sarpreet Singh (Nouvelle-Zélande) : note 7.2
- Brandon Mechele (Belgique) : note 7
- Marko Stamenić (Nouvelle-Zélande) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
- Elijah Just (Nouvelle-Zélande) : note 6.9
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Leg Injury
- J. Doku : Belgique · Missing Fixture · Illness
- N. Ngoy : Belgique · Missing Fixture · Red Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Égypte
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Belgique
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|Nouvelle-Zélande
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
Commentaires