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Mondial 2026 : la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande à la pause (1-0)

Nouvelle-Zélande – Belgique a atteint la pause au Mondial 2026, la Belgique mène face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Nouvelle-Zélande VS Belgique, le 27/06/2026 04:00, stade BC Place
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Nouvelle-Zélande a eu le ballon avec 13% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 5 pour la Belgique. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Nouvelle-Zélande et 2 pour la Belgique. Les xG restent proches, avec 0.00 pour la Nouvelle-Zélande et 0.48 pour la Belgique.

Les faits de la première période

  • But – L. Trossard (Belgique, 28e)

La Belgique a pris une option

Avec ce but d’avance, la Belgique rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

La Nouvelle-Zélande doit hausser le ton

Pour la Nouvelle-Zélande, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Nouvelle-Zélande
2e periode 68' BC Place
Belgique
27/06/2026 04:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'But - L. TrossardBelgique, 28e
  2. 46'Remplacement - S. Singh (remplace J. Randall)Nouvelle-Zélande, 46e
  3. 46'Remplacement - R. Thomas (remplace B. Old)Nouvelle-Zélande, 46e
  4. 46'Carton jaune - M. StamenicNouvelle-Zélande, 46e
  5. 50'But - L. Trossard (passe H. Vanaken)Belgique, 50e
  6. 56'Carton jaune - E. JustNouvelle-Zélande, 56e
  7. 56'Remplacement - J. Doku (remplace M. Fernandez-Pardo)Belgique, 56e
  8. 64'Remplacement - T. Payne (remplace M. Boxall)Nouvelle-Zélande, 64e
  9. 64'Remplacement - J. Bell (remplace C. McCowatt)Nouvelle-Zélande, 64e
  10. 66'But - K. De BruyneBelgique, 66e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Nouvelle-Zélande 0 / Belgique 4
  • Tirs : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 17
  • Possession : Nouvelle-Zélande 40% / Belgique 60%
  • Corners : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 4
  • Fautes : Nouvelle-Zélande 5 / Belgique 2
  • Cartons jaunes : Nouvelle-Zélande 1 / Belgique 0
  • Passes : Nouvelle-Zélande 217 / Belgique 330
  • Precision des passes : Nouvelle-Zélande 84% / Belgique 89%
  • xG : Nouvelle-Zélande 0.01 / Belgique 1.91
Calendrier Groupe G
Voir le Calendrier Complet
Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
Groupe G
Iran
Termine SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
Resume final
Groupe G
Belgique
Termine SoFi Stadium
Iran
Resume final
Groupe G
Nouvelle-Zélande
Termine BC Place
Égypte
Resume final
Groupe G
Égypte
2e periode 66' Lumen Field
Iran
Résumé à la pause
Groupe G
Nouvelle-Zélande
2e periode 68' BC Place
Belgique
Résumé à la pause
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Égypte21104224
Iran20202202
Belgique20201102
Nouvelle-Zélande201135-21
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