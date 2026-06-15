Mondial 2026 : l’Iran vise un départ fort face à la Nouvelle-Zélande au SoFi Stadium

L’Iran affronte la Nouvelle-Zélande mardi 16 juin à 02h00 GMT+1 au SoFi Stadium, pour son entrée dans le Groupe G de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce premier rendez-vous pèse déjà lourd pour deux sélections qui abordent la compétition avec des ambitions différentes mais un même besoin de points dans une poule où le moindre faux pas peut peser.

La sélection iranienne, dirigée par Amir Ghalenoei, dispute sa quatrième Coupe du monde consécutive et cherche toujours une première qualification pour la phase à élimination directe. La Nouvelle-Zélande, conduite par Darren Bazeley, retrouve le tournoi seize ans après sa dernière apparition et veut donner du relief à son retour sur la scène mondiale.

L’Iran arrive avec une campagne de qualification solide, conclue en tête de son groupe avec sept victoires en dix rencontres. Cette régularité donne un socle à une équipe habituée aux rendez-vous internationaux, souvent organisée autour d’un bloc compact et d’une transition rapide vers ses attaquants.

La Nouvelle-Zélande a, elle aussi, dominé son parcours qualificatif dans la zone océanienne, avec des succès acquis par au moins trois buts d’écart. Le niveau d’opposition change toutefois nettement au Mondial, après une série de matches amicaux plus difficile, marquée par un seul nul en huit sorties selon les éléments disponibles.

Le duel mettra aussi en avant deux cadres offensifs. L’Iran s’appuie sur Mehdi Taremi, troisième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection avec 56 réalisations. La Nouvelle-Zélande comptera sur son capitaine Chris Wood, auteur d’une saison précédente remarquée en Premier League avec Nottingham Forest.

Zoom sur l’Iran

Amir Ghalenoei aborde ce Mondial avec un groupe expérimenté, habitué aux exigences de la Confédération asiatique et à la pression d’une compétition mondiale. L’enjeu iranien dépasse le simple lancement de tournoi. Il s’agit de transformer une présence régulière en Coupe du monde en résultat historique, après plusieurs participations terminées dès le premier tour.

Le profil de l’Iran repose sur une organisation défensive disciplinée et une capacité à exploiter les espaces. Cette identité peut peser face à un adversaire qui devra gérer l’impact physique et la qualité des transitions adverses. Dans ce schéma, Taremi demeure un point d’appui majeur, par son expérience, son sens du déplacement et son poids dans la finition.

La qualification en tête de groupe donne à l’Iran une base de confiance, mais ce premier match impose une efficacité immédiate. Une victoire placerait la Team Melli dans une position favorable avant la suite du Groupe G. Un résultat nul ou une défaite compliquerait en revanche son objectif principal, celui de franchir enfin le cap de la phase de groupes.

Zoom sur la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande revient en Coupe du monde avec un sélectionneur, Darren Bazeley, chargé de stabiliser une équipe qui a dominé son environnement régional. Les All Whites ont validé leur billet avec autorité, mais le Mondial propose un cadre plus exigeant, face à des adversaires plus denses techniquement et tactiquement.

Chris Wood reste la référence de cette sélection. Son rôle dépasse le nombre de buts. Il apporte un point de fixation, une présence dans la surface et une expérience précieuse pour une équipe qui devra gérer les temps faibles. Face à l’Iran, son influence sur les duels aériens et les phases arrêtées peut devenir un levier important.

La Nouvelle-Zélande devrait chercher à rester compacte, à limiter les espaces entre les lignes et à tirer profit de son jeu collectif. Son défi sera de résister à la maîtrise iranienne sans trop subir, puis de donner assez de ballons exploitables à ses joueurs offensifs. Dans un groupe où chaque point peut compter, ce premier match représente une occasion majeure de lancer son tournoi avec crédibilité.

Iran A venir 02:00 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande

Calendrier Groupe G Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Belgique - Égypte Fiche match Belgique - Égypte Belgique 20:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 Lumen Field Égypte Égypte Avant-match Voir la fiche du match Iran - Nouvelle-Zélande Fiche match Iran - Nouvelle-Zélande Iran 02:00 A venir Nouvelle-Zélande Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Iran A venir 02:00 SoFi Stadium Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Avant-match Voir la fiche du match Belgique - Iran Fiche match Belgique - Iran Belgique 20:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Belgique A venir 20:00 SoFi Stadium Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Égypte Fiche match Nouvelle-Zélande - Égypte Nouvelle-Zélande 02:00 A venir Égypte Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 02:00 BC Place Égypte Égypte Voir la fiche du match Égypte - Iran Fiche match Égypte - Iran Égypte 04:00 A venir Iran Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Égypte A venir 04:00 Lumen Field Iran Iran Voir la fiche du match Nouvelle-Zélande - Belgique Fiche match Nouvelle-Zélande - Belgique Nouvelle-Zélande 04:00 A venir Belgique Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe G Nouvelle-Zélande A venir 04:00 BC Place Belgique Belgique