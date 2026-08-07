Florent Le Gars conteste la défense de Guillaume Pley sur les messages envoyés

Guillaume Pley au cœur d’une controverse majeure concernant son comportement envers d’anciennes collaboratrices et de jeunes femmes mineures. L’animateur, qui a récemment fait face à de lourdes accusations, a fait part de ses regrets tout en cherchant à clarifier certains éléments. Mais ses explications ont été vivement contestées par un ancien membre proche de son équipe, illustrant un climat tendu et complexe autour de cette affaire qui défraye la chronique.

Dans un communiqué relayé par plusieurs médias dont BFMTV, Guillaume Pley a tenté de se défendre après la publication d’enquêtes dénonçant son comportement jugé inapproprié, voire abusif, envers des jeunes femmes parfois mineures, ainsi que son attitude problématique au sein de son émission Legend. L’animateur a expliqué que l’ensemble des messages tenant à sa présence sur les réseaux sociaux étaient co-gérés par plusieurs personnes de son équipe, et que certains propos incriminés ne provenaient pas directement de lui.

« Même si ces messages n’émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient cogérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangions avec nos publics, parfois mineurs », a-t-il déclaré. Guillaume Pley a ainsi reconnu que ces échanges, destinés initialement à encourager la participation des participants à l’émission et à susciter leur enthousiasme pour les défis proposés, pouvaient apparaître comme inappropriés et manquer de discernement. Il a également exprimé ses regrets s’ils avaient pu blesser ou mettre mal à l’aise ses interlocuteurs.

Un ancien collaborateur dément fermement la version de Guillaume Pley

Dans la foulée de ce communiqué, Florent Le Gars, ancien auteur et coanimateur de Guillaume Pley, est intervenu via Instagram pour contester ouvertement la défense livrée par celui qu’il a longtemps côtoyé professionnellement. Dans un message sans équivoque, Florent Le Gars a rejeté la thèse de la gestion collective des comptes sociaux avancée par Pley, niant que lui ou une quelconque équipe ait pu envoyer des messages inappropriés.

« Les équipes n’ont jamais eu accès à tes messages privés sur les réseaux sociaux. Nous n’avons pas envoyé ces messages. Je n’accepterai pas que tu essaies de faire croire que c’était nous. Tu dépasses la limite là », a-t-il écrit. Ce démenti marque un important tournant dans cette affaire, en soulignant les divergences internes quant aux responsabilités et à la gestion de la communication digitale autour de l’animateur.

Par ailleurs, Guillaume Pley a fermement soutenu qu’au sein de son émission Legend, aucun comportement raciste, sexiste ou inapproprié n’était accepté ni toléré. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de « volonté manifeste de nuire » de certains médias, qui selon lui privilégieraient la recherche du scandale à un travail journalistique rigoureux et factuel.

Cette polémique intervient alors que Guillaume Pley, figure médiatique reconnue, cherche à se recentrer sur ses projets en affirmant vouloir « se concentrer sur l’avenir », en s’appuyant sur la confiance de ses équipes et la fidélité de son public. Cependant, la prise de position de son ancien collaborateur vient complexifier la situation et soulève davantage de questions sur les pratiques internes et la gestion des relations avec les jeunes publics.