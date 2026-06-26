World Cup 2026: Norway and France line up in 4-2-3-1 with Selvik and Maignan in goal

Norway and France meet in Group I of the 2026 World Cup with both sides lining up in a 4-2-3-1 at Gillette Stadium in Boston.
Norway and France face each other this Friday, June 26, 2026, at 8:00 p.m. GMT+1 at Gillette Stadium in Boston in the group stage of the 2026 World Cup. This third match in Group I brings together two sides with perfect records, with two wins each. Norway notably beat Senegal 3-2, while France defeated Iraq 1-0.
The duel looks set to be tight in a group where every point counts for qualification. Both teams are using the same 4-2-3-1 tactical system, favoring defensive balance and attacking creativity. The coaches, Ståle Solbakken for Norway and Didier Deschamps for France, are relying on solid lines and high-impact players in midfield.
Norway are leaning on a defensive unit made up of Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård and Fredrik André Bjørkan, with Egil Selvik in goal. The midfield combines Patrick Berg and Kristian Thorstvedt in a double pivot, supported by Oscar Bobb, Thelo Aasgaard and Andreas Schjelderup in the attacking zone. The attack is led by centre-forward Jørgen Strand Larsen.
For France, Mike Maignan starts in goal behind a defense featuring Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix and Theo Hernández. Aurélien Tchouaméni and Manu Koné form the heart of midfield, while the attacking play is entrusted to Ousmane Dembélé, Michael Olise and Désiré Doué. Kylian Mbappé, the captain, leads the line up front.
Reading Norway’s XI
Ståle Solbakken opts for a classic 4-2-3-1. The defense provided by Aursnes, Falchener, Østigård and Bjørkan ensures a balance between cover and forward runs. Berg and Thorstvedt in midfield offer a duo capable of winning the ball back and directing play forward. On the wings and in support of the striker, Bobb, Aasgaard and Schjelderup bring creativity and movement, looking to supply Strand Larsen, alone up front. Goalkeeper Selvik, well supported, must keep a clean sheet against a French team effective on the counterattack. On the bench, Norway can call on high-profile players such as Erling Haaland and Martin Ødegaard, who could change the game.
Reading France’s XI
Didier Deschamps’ France also line up in a 4-2-3-1 with a solid defensive base including Koundé, Upamecano, Lacroix and Theo Hernández. The Tchouaméni-Koné double pivot guarantees balance between attacking and defensive phases, with links into the line of three attacking midfielders where Dembélé and Olise support Désiré Doué. Kylian Mbappé, operating as a mobile centre-forward, is the main attacking threat, both in terms of pace and finishing. On the bench, there are numerous options, notably N’Golo Kanté and Adrien Rabiot, giving the coach solutions to adjust the tempo of the match.
The two teams promise an intense tactical contest, with key players named from kickoff who will influence the course of this decisive match for qualification to the next round.
The starting XIs Starters 11
13
Egil Selvik
Goalkeeper
14
Fredrik Aursnes
Defender
25
Henrik Sælebakke Falchener
Defender
4
Leo Østigård
Defender
15
Fredrik André Bjørkan
Defender
18
Kristian Thorstvedt
Midfielder
6
Patrick Berg
Midfielder
22
Oscar Bobb
Midfielder
19
Thelo Aasgaard
Midfielder
21
Andreas Schjelderup
Midfielder
11
Jørgen Strand Larsen
Forward
Substitutes 15
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
24
Sondre Langås
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
26
Maxence Lacroix
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
6
Manu Koné
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
Norway
First half 8'
0-1
Gillette Stadium France
26/06/2026 20:00
·
Group I
Fil du match
7' ⚽ But - O. Dembele France, 7e
View match details for France - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Match stats
Tirs cadres : France 7 / Senegal 2 Tirs : France 10 / Senegal 6 Possession : France 54% / Senegal 46% Corners : France 6 / Senegal 4 Fautes : France 4 / Senegal 9 Passes : France 561 / Senegal 476 Precision des passes : France 88% / Senegal 86% xG : France 1.86 / Senegal 0.44
Key players
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
France
Finished
3-1
MetLife Stadium Senegal
View match details for Iraq - Norway
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Line-ups
Starters 11
12
Jalal Hassan
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
20
Antonio Nusa
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
Substitutes 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Match stats
Tirs cadres : Iraq 1 / Norway 3 Tirs : Iraq 11 / Norway 7 Possession : Iraq 40% / Norway 60% Corners : Iraq 2 / Norway 4 Fautes : Iraq 8 / Norway 10 Passes : Iraq 260 / Norway 405 Precision des passes : Iraq 81% / Norway 88% xG : Iraq 0.77 / Norway 1.90
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Iraq) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norway) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Iraq) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Iraq) : note 7.5 Zidane Iqbal (Iraq) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norway) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norway) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
Iraq
Finished
1-4
Gillette Stadium Norway
View match details for France - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
3
Lucas Digne
Defender
6
Manu Koné
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
12
Bradley Barcola
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
Substitutes 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Match stats
Tirs cadres : France 1 / Iraq 0 Tirs : France 7 / Iraq 2 Possession : France 58% / Iraq 42% Corners : France 1 / Iraq 1 Fautes : France 5 / Iraq 2 Cartons jaunes : France 0 / Iraq 1 Passes : France 291 / Iraq 213 Precision des passes : France 89% / Iraq 80% xG : France 0.24 / Iraq 0.16
Key players
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Iraq) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Iraq) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Iraq) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group I
France
Upcoming
1-0
Lincoln Financial Field Iraq
View match details for Norway - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
20
Antonio Nusa
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Match stats
Tirs cadres : Norway 6 / Senegal 3 Tirs : Norway 11 / Senegal 9 Possession : Norway 46% / Senegal 54% Corners : Norway 4 / Senegal 1 Fautes : Norway 7 / Senegal 1 Passes : Norway 264 / Senegal 307 Precision des passes : Norway 84% / Senegal 89% xG : Norway 1.76 / Senegal 0.71
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norway) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norway) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Senegal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norway) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group I
Norway
Finished
3-2
MetLife Stadium Senegal
View match details for Norway - France
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - O. Dembele France, 7e
Line-ups
Starters 11
13
Egil Selvik
Goalkeeper
14
Fredrik Aursnes
Defender
25
Henrik Sælebakke Falchener
Defender
4
Leo Østigård
Defender
15
Fredrik André Bjørkan
Defender
18
Kristian Thorstvedt
Midfielder
6
Patrick Berg
Midfielder
22
Oscar Bobb
Midfielder
19
Thelo Aasgaard
Midfielder
21
Andreas Schjelderup
Midfielder
11
Jørgen Strand Larsen
Forward
Substitutes 15
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
24
Sondre Langås
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
26
Maxence Lacroix
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
6
Manu Koné
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
Match stats
Tirs cadres : Norway 0 / France 2 Tirs : Norway 0 / France 2 Possession : Norway 21% / France 79% Fautes : Norway 0 / France 0 Passes : Norway 11 / France 40 Precision des passes : Norway 45% / France 93% xG : Norway 0.00 / France 0.04
Key players
Egil Selvik (Norway) : 2 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Norway
First half 8'
0-1
Gillette Stadium France
View match details for Senegal - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e
Line-ups
Starters 11
23
Mory Diaw
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
4
Abdoulaye Seck
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
14
Ismail Jakobs
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
21
Habib Diarra
Midfielder
20
Ibrahim Mbaye
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Forward
Substitutes 14
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
24
Antoine Mendy
25
El Hadji Malick Diouf
6
Pathé Ismaël Ciss
17
Pape Matar Sarr
22
Bara Sapoko Ndiaye
26
Pape Gueye
13
Iliman Ndiaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
11
Nicolas Jackson
12
Cherif Ndiaye
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
26
Frans Putros
Defender
5
Akam Hashem
Defender
2
Rebin Sulaka
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
7
Youssef Amyn
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
24
Zaid Ismail
21
Marko Farji
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
18
Aymen Hussein
Match stats
Tirs cadres : Senegal 0 / Iraq 0 Tirs : Senegal 1 / Iraq 0 Possession : Senegal 40% / Iraq 60% Corners : Senegal 2 / Iraq 0 Fautes : Senegal 0 / Iraq 0 Passes : Senegal 7 / Iraq 15 Precision des passes : Senegal 86% / Iraq 73% xG : Senegal 0.03 / Iraq 0.00
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
É. Mendy : Senegal · Missing Fixture · Twisted Knee
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Senegal
First half 7'
1-0
BMO Field Iraq
Group I
Team J G N P BP BC Diff Pts Norway 2 2 0 0 7 3 4 6 France 2 2 0 0 4 1 3 6 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Iraq 2 0 0 2 1 5 -4 0
Comments