World Cup 2026: Norway and France line up in 4-2-3-1 with Selvik and Maignan in goal

Norway and France meet in Group I of the 2026 World Cup with both sides lining up in a 4-2-3-1 at Gillette Stadium in Boston.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
33 views
Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
4 min read
Google News Comment

SUMMARY

Norway and France face each other this Friday, June 26, 2026, at 8:00 p.m. GMT+1 at Gillette Stadium in Boston in the group stage of the 2026 World Cup. This third match in Group I brings together two sides with perfect records, with two wins each. Norway notably beat Senegal 3-2, while France defeated Iraq 1-0.

The duel looks set to be tight in a group where every point counts for qualification. Both teams are using the same 4-2-3-1 tactical system, favoring defensive balance and attacking creativity. The coaches, Ståle Solbakken for Norway and Didier Deschamps for France, are relying on solid lines and high-impact players in midfield.

Norway are leaning on a defensive unit made up of Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård and Fredrik André Bjørkan, with Egil Selvik in goal. The midfield combines Patrick Berg and Kristian Thorstvedt in a double pivot, supported by Oscar Bobb, Thelo Aasgaard and Andreas Schjelderup in the attacking zone. The attack is led by centre-forward Jørgen Strand Larsen.

For France, Mike Maignan starts in goal behind a defense featuring Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix and Theo Hernández. Aurélien Tchouaméni and Manu Koné form the heart of midfield, while the attacking play is entrusted to Ousmane Dembélé, Michael Olise and Désiré Doué. Kylian Mbappé, the captain, leads the line up front.

Reading Norway’s XI

Ståle Solbakken opts for a classic 4-2-3-1. The defense provided by Aursnes, Falchener, Østigård and Bjørkan ensures a balance between cover and forward runs. Berg and Thorstvedt in midfield offer a duo capable of winning the ball back and directing play forward. On the wings and in support of the striker, Bobb, Aasgaard and Schjelderup bring creativity and movement, looking to supply Strand Larsen, alone up front. Goalkeeper Selvik, well supported, must keep a clean sheet against a French team effective on the counterattack. On the bench, Norway can call on high-profile players such as Erling Haaland and Martin Ødegaard, who could change the game.

Reading France’s XI

Didier Deschamps’ France also line up in a 4-2-3-1 with a solid defensive base including Koundé, Upamecano, Lacroix and Theo Hernández. The Tchouaméni-Koné double pivot guarantees balance between attacking and defensive phases, with links into the line of three attacking midfielders where Dembélé and Olise support Désiré Doué. Kylian Mbappé, operating as a mobile centre-forward, is the main attacking threat, both in terms of pace and finishing. On the bench, there are numerous options, notably N’Golo Kanté and Adrien Rabiot, giving the coach solutions to adjust the tempo of the match.

The two teams promise an intense tactical contest, with key players named from kickoff who will influence the course of this decisive match for qualification to the next round.

The starting XIs

Norway
Formation4-2-3-1Head coachStale Solbakken
Starters11
  1. 13 Egil Selvik Goalkeeper
  2. 14 Fredrik Aursnes Defender
  3. 25 Henrik Sælebakke Falchener Defender
  4. 4 Leo Østigård Defender
  5. 15 Fredrik André Bjørkan Defender
  6. 18 Kristian Thorstvedt Midfielder
  7. 6 Patrick Berg Midfielder
  8. 22 Oscar Bobb Midfielder
  9. 19 Thelo Aasgaard Midfielder
  10. 21 Andreas Schjelderup Midfielder
  11. 11 Jørgen Strand Larsen Forward
Substitutes15
  • 1 Ørjan Nyland
  • 12 Sander Tangvik
  • 3 Kristoffer Ajer
  • 5 David Møller Wolfe
  • 17 Torbjørn Heggem
  • 24 Sondre Langås
  • 16 Marcus Pedersen
  • 2 Morten Thorsby
  • 8 Sander Berge
  • 10 Martin Ødegaard
  • 26 Julian Ryerson
  • 23 Jens Petter Hauge
  • 7 Alexander Sørloth
  • 9 Erling Haaland
  • 20 Antonio Nusa
France
Formation4-2-3-1Head coachDidier Deschamps
Starters11
  1. 16 Mike Maignan Goalkeeper
  2. 5 Jules Koundé Defender
  3. 4 Dayot Upamecano Defender
  4. 26 Maxence Lacroix Defender
  5. 19 Theo Hernández Defender
  6. 8 Aurélien Tchouaméni Midfielder
  7. 6 Manu Koné Midfielder
  8. 7 Ousmane Dembélé Midfielder
  9. 11 Michael Olise Midfielder
  10. 20 Désiré Doué Midfielder
  11. 10 Kylian Mbappé Forward
Substitutes15
  • 1 Brice Samba
  • 23 Robin Risser
  • 2 Malo Gusto
  • 3 Lucas Digne
  • 15 Ibrahima Konaté
  • 17 William Saliba
  • 21 Lucas Hernández
  • 13 N'Golo Kanté
  • 14 Adrien Rabiot
  • 18 Warren Zaïre-Emery
  • 24 Rayan Cherki
  • 25 Maghnes Akliouche
  • 9 Marcus Thuram
  • 12 Bradley Barcola
  • 22 Jean-Philippe Mateta
Norway
First half 8' Gillette Stadium
France
26/06/2026 20:00 Group I
Fil du match
  1. 7'But - O. DembeleFrance, 7e
Group I schedule
View full schedule
Group I
France
Finished MetLife Stadium
Senegal
Group I
Iraq
Finished Gillette Stadium
Norway
Group I
France
Upcoming Lincoln Financial Field
Iraq
Group I
Norway
Finished MetLife Stadium
Senegal
Group I
Norway
First half 8' Gillette Stadium
France
Group I
Senegal
First half 7' BMO Field
Iraq
Group I
TeamJGNPBPBCDiffPts
Norway22007346
France22004136
Senegal200236-30
Iraq200215-40
DON'T MISS
FIL D'ACTU
20:07 Diplomacy : Burkina Faso announces the severing of its diplomatic relations with France.
19:36 Football : World Cup 2026: Norway and France line up in 4-2-3-1 with Selvik and Maignan in goal
20:07 Burkina Faso announces the severing of its diplomatic relations with France.