World Cup 2026: Netherlands Lead Tunisia at Half-Time (2-0)

The Netherlands lead Tunisia 2-0 at half-time in their Group F match at Arrowhead Stadium, with early goals from Ellyes Skhiri and Brian Brobbey.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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The Netherlands lead Tunisia 2-0 at the end of the first half of the Group F match played at Arrowhead Stadium in Kansas City on Thursday, June 25, 2026. The Dutch quickly took the advantage thanks to a goal from Ellyes Skhiri in the 3rd minute, followed by a strike from Brian Brobbey in the 7th minute assisted by Virgil van Dijk.

This match brings together two teams already involved in this group, where each side is looking to pick up important points. After two opening defeats, Tunisia must respond to avoid jeopardizing their qualification hopes, while the Netherlands, buoyed by their 5-1 win over Sweden, are confirming their status as group favorites.

Up against the 5-3-2 system set up by Hervé Renard, Tunisia lacked defensive sharpness in the face of the Dutch aggression in a 4-3-3. Ellyes Skhiri, the Tunisian midfielder playing in the Netherlands, opened the scoring early, putting his team in difficulty. Brian Brobbey, the Netherlands centre-forward, confirmed his side’s dominance with a goal in the opening minutes, made possible by Virgil van Dijk’s clean progression of the ball out of defence.

The Netherlands largely dominated possession with 68% and recorded 9 shots in total, including 2 on target. Their goalkeeper, B. Verbruggen, was also called into action once, making a decisive intervention to keep a clean sheet. Tunisia attempted four shots but put only one on target, while coming under heavy defensive pressure.

At half-time, René Koeman’s side appear to be in control, relying on their defensive solidity and attacking speed. Tunisia, with their five-defender system, are trying to contain them but will have to adjust their approach if they are to try to get back into the match in the second half.

Tunisia
Half-time Arrowhead Stadium
Netherlands
26/06/2026 00:00 Group F
Fil du match
  1. 3'But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
  2. 7'But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisia 1 / Netherlands 2
  • Tirs : Tunisia 4 / Netherlands 9
  • Possession : Tunisia 32% / Netherlands 68%
  • Corners : Tunisia 1 / Netherlands 3
  • Fautes : Tunisia 4 / Netherlands 3
  • Cartons jaunes : Tunisia 0 / Netherlands 0
  • Cartons rouges : Tunisia 0 / Netherlands 0
Group F schedule
View full schedule
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
Group F
Netherlands
Finished NRG Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Finished Estadio BBVA
Japan
Group F
Japan
Half-time AT&T Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Half-time Arrowhead Stadium
Netherlands
Group F
TeamJGNPBPBCDiffPts
Netherlands21107344
Japan21106244
Sweden21016603
Tunisia200219-80
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00:50 Football : World Cup 2026: Netherlands Lead Tunisia at Half-Time (2-0)
23:35 Football : World Cup 2026: Tunisia Opt for 4-2-3-1 Against Netherlands’ 4-3-3
00:50 World Cup 2026: Netherlands Lead Tunisia at Half-Time (2-0)