World Cup 2026: Netherlands Lead Tunisia at Half-Time (2-0)
The Netherlands lead Tunisia 2-0 at half-time in their Group F match at Arrowhead Stadium, with early goals from Ellyes Skhiri and Brian Brobbey.
The Netherlands lead Tunisia 2-0 at the end of the first half of the Group F match played at Arrowhead Stadium in Kansas City on Thursday, June 25, 2026. The Dutch quickly took the advantage thanks to a goal from Ellyes Skhiri in the 3rd minute, followed by a strike from Brian Brobbey in the 7th minute assisted by Virgil van Dijk.
This match brings together two teams already involved in this group, where each side is looking to pick up important points. After two opening defeats, Tunisia must respond to avoid jeopardizing their qualification hopes, while the Netherlands, buoyed by their 5-1 win over Sweden, are confirming their status as group favorites.
Up against the 5-3-2 system set up by Hervé Renard, Tunisia lacked defensive sharpness in the face of the Dutch aggression in a 4-3-3. Ellyes Skhiri, the Tunisian midfielder playing in the Netherlands, opened the scoring early, putting his team in difficulty. Brian Brobbey, the Netherlands centre-forward, confirmed his side’s dominance with a goal in the opening minutes, made possible by Virgil van Dijk’s clean progression of the ball out of defence.
The Netherlands largely dominated possession with 68% and recorded 9 shots in total, including 2 on target. Their goalkeeper, B. Verbruggen, was also called into action once, making a decisive intervention to keep a clean sheet. Tunisia attempted four shots but put only one on target, while coming under heavy defensive pressure.
At half-time, René Koeman’s side appear to be in control, relying on their defensive solidity and attacking speed. Tunisia, with their five-defender system, are trying to contain them but will have to adjust their approach if they are to try to get back into the match in the second half.
- 3'⚽But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
- 7'⚽But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
- Tirs cadres : Tunisia 1 / Netherlands 2
- Tirs : Tunisia 4 / Netherlands 9
- Possession : Tunisia 32% / Netherlands 68%
- Corners : Tunisia 1 / Netherlands 3
- Fautes : Tunisia 4 / Netherlands 3
- Cartons jaunes : Tunisia 0 / Netherlands 0
- Cartons rouges : Tunisia 0 / Netherlands 0
- 51'⚽But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 57'⚽But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
- 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
- 64'⚽But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
- 66'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
- 70'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
- 70'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
- 75'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
- 81'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
- 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
- 84'↑↓Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
- 85'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
- 88'⚽But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
- 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
- 89'⚽But - K. Ogawa2-2Japon
- 1 Bart Verbruggen Goalkeeper
- 22 Denzel Dumfries Defender
- 6 Jan Paul van Hecke Defender
- 4 Virgil van Dijk Defender
- 15 Micky van de Ven Defender
- 8 Ryan Gravenberch Midfielder
- 21 Frenkie de Jong Midfielder
- 14 Tijjani Reijnders Midfielder
- 24 Crysencio Summerville Forward
- 18 Donyell Malen Forward
- 11 Cody Gakpo Forward
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 5 Nathan Aké
- 16 Guus Til
- 3 Marten de Roon
- 7 Justin Kluivert
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 19 Brian Brobbey
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Zion Suzuki Goalkeeper
- 16 Tsuyoshi Watanabe Defender
- 3 Shogo Taniguchi Defender
- 21 Hiroki Itō Defender
- 10 Ritsu Doan Midfielder
- 24 Kaishu Sano Midfielder
- 15 Daichi Kamada Midfielder
- 13 Keito Nakamura Midfielder
- 8 Takefusa Kubo Forward
- 11 Daizen Maeda Forward
- 18 Ayase Ueda Forward
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 4 Ko Itakura
- 25 Junnosuke Suzuki
- 2 Yukinari Sugawara
- 22 Takehiro Tomiyasu
- 5 Yuto Nagatomo
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 14 Junya Ito
- 9 Keisuke Goto
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 6 Shuto Machino
- Tirs cadres : Netherlands 4 / Japan 1
- Tirs : Netherlands 6 / Japan 4
- Possession : Netherlands 70% / Japan 30%
- Corners : Netherlands 4 / Japan 1
- Fautes : Netherlands 4 / Japan 5
- Cartons jaunes : Netherlands 1 / Japan 0
- Passes : Netherlands 427 / Japan 182
- Precision des passes : Netherlands 89% / Japan 83%
- xG : Netherlands 0.45 / Japan 0.18
- Ryan Gravenberch (Netherlands) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)
- Virgil van Dijk (Netherlands) : note 7.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Keito Nakamura (Japan) : note 7.3, 1 but(s)
- Takefusa Kubo (Japan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japan) : note 6.6, 2 arret(s)
- Jan Paul van Hecke (Netherlands) : note 7.3
- Cody Gakpo (Netherlands) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 19/06/2010 Netherlands 1-0 Japan (World Cup)
- 7'⚽But - Y. Ayari1-0Suède
- 30'⚽But - A. Isak2-0Suède · Passe : V. Gyokeres
- 43'⚽But - O. Rekik2-1Tunisie · Passe : H. Mejbri
- 54'Carton jaune - R. KhediraTunisie, 54e
- 59'⚽But - V. Gyokeres3-1Suède · Passe : A. Isak
- 65'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 65e
- 65'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 65e
- 72'↑↓Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj)Tunisie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri)Tunisie, 72e
- 83'↑↓Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi)Tunisie, 83e
- 83'↑↓Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat)Tunisie, 83e
- 84'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg)Suède, 84e
- 84'⚽But - M. Svanberg4-1Suède · Passe : A. Isak
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga)Suède, 90+1e
- 90+1'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson)Suède, 90+1e
- 90+6'⚽But - Y. Ayari5-1Suède · Passe : L. Bergvall
- 23 Kristoffer Nordfeldt Goalkeeper
- 2 Gustaf Lagerbielke Defender
- 4 Isak Hien Defender
- 3 Victor Lindelöf Defender
- 16 Jesper Karlström Midfielder
- 21 Alexander Bernhardsson Midfielder
- 10 Benjamin Nygren Midfielder
- 18 Yasin Ayari Midfielder
- 5 Gabriel Gudmundsson Midfielder
- 17 Viktor Gyökeres Forward
- 9 Alexander Isak Forward
- 24 Elliot Stroud
- 7 Lucas Bergvall
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 8 Daniel Svensson
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 19 Mattias Svanberg
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- 1 Abdelmouhib Chamakh Goalkeeper
- 20 Yan Valery Defender
- 4 Omar Rekik Defender
- 3 Montassar Talbi Defender
- 21 Amine Ben Hmida Defender
- 2 Ali Abdi Defender
- 13 Rani Khedira Midfielder
- 17 Ellyes Skhiri Midfielder
- 10 Hannibal Mejbri Midfielder
- 8 Elias Saad Forward
- 25 Anis Ben Slimane Forward
- 16 Aymen Dahmen
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 6 Dylan Bronn
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 11 Ismael Gharbi
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 26 Sebastian Tounekti
- 7 Elias Achouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 9 Hazem Mastouri
- 19 Firas Chaouat
- Tirs cadres : Sweden 7 / Tunisia 2
- Tirs : Sweden 13 / Tunisia 6
- Possession : Sweden 49% / Tunisia 51%
- Corners : Sweden 4 / Tunisia 2
- Fautes : Sweden 10 / Tunisia 8
- Cartons jaunes : Sweden 0 / Tunisia 1
- Passes : Sweden 353 / Tunisia 362
- Precision des passes : Sweden 79% / Tunisia 79%
- xG : Sweden 1.26 / Tunisia 0.20
- Alexander Isak (Sweden) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Yasin Ayari (Sweden) : note 8.3, 2 but(s)
- Viktor Gyökeres (Sweden) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Mattias Svanberg (Sweden) : note 7.3, 1 but(s)
- Omar Rekik (Tunisia) : note 7.2, 1 but(s)
- Hannibal Mejbri (Tunisia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Lucas Bergvall (Sweden) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Gabriel Gudmundsson (Sweden) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 15/06/2026 Sweden 5-1 Tunisia (World Cup)
- 5'⚽But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
- 17'⚽But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
- 46'↑↓Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville)Pays-Bas, 46e
- 47'⚽But - C. Gakpo3-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
- 53'Carton jaune - G. GudmundssonSuède, 53e
- 54'⚽But - C. Gakpo4-0Pays-Bas · Passe : C. Summerville
- 55'↑↓Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga)Suède, 55e
- 56'↑↓Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli)Suède, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall)Suède, 56e
- 59'⚽But - A. Elanga4-1Suède · Passe : A. Isak
- 59'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 59e
- 59'↑↓Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til)Pays-Bas, 59e
- 72'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay)Pays-Bas, 72e
- 75'Carton jaune - Y. AyariSuède, 75e
- 79'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali)Suède, 79e
- 80'Carton jaune - L. BergvallSuède, 80e
- 89'⚽But - C. Summerville5-1Pays-Bas · Passe : M. Depay
- 90'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang)Pays-Bas, 90e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud)Suède, 90+3e
- 1 Bart Verbruggen Goalkeeper
- 22 Denzel Dumfries Defender
- 6 Jan Paul van Hecke Defender
- 4 Virgil van Dijk Defender
- 15 Micky van de Ven Defender
- 8 Ryan Gravenberch Midfielder
- 21 Frenkie de Jong Midfielder
- 14 Tijjani Reijnders Midfielder
- 18 Donyell Malen Forward
- 19 Brian Brobbey Forward
- 11 Cody Gakpo Forward
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 5 Nathan Aké
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 20 Teun Koopmeiners
- 24 Crysencio Summerville
- 10 Memphis Depay
- 17 Noa Lang
- 9 Wout Weghorst
- 23 Kristoffer Nordfeldt Goalkeeper
- 2 Gustaf Lagerbielke Defender
- 4 Isak Hien Defender
- 3 Victor Lindelöf Defender
- 16 Jesper Karlström Midfielder
- 21 Alexander Bernhardsson Midfielder
- 10 Benjamin Nygren Midfielder
- 18 Yasin Ayari Midfielder
- 5 Gabriel Gudmundsson Midfielder
- 17 Viktor Gyökeres Forward
- 9 Alexander Isak Forward
- 1 Jacob Widell Zetterström
- 12 Viktor Johansson
- 15 Carl Starfelt
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 22 Besfort Zeneli
- 8 Daniel Svensson
- 24 Elliot Stroud
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 7 Lucas Bergvall
- 19 Mattias Svanberg
- 26 Taha Abdi Ali
- 11 Anthony Elanga
- 25 Gustaf Nilsson
- Tirs cadres : Netherlands 6 / Sweden 5
- Tirs : Netherlands 9 / Sweden 12
- Possession : Netherlands 54% / Sweden 46%
- Corners : Netherlands 2 / Sweden 3
- Fautes : Netherlands 7 / Sweden 7
- Cartons jaunes : Netherlands 0 / Sweden 1
- Passes : Netherlands 367 / Sweden 308
- Precision des passes : Netherlands 90% / Sweden 86%
- xG : Netherlands 2.38 / Sweden 0.87
- Cody Gakpo (Netherlands) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Brian Brobbey (Netherlands) : note 8.2, 2 but(s)
- Denzel Dumfries (Netherlands) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Anthony Elanga (Sweden) : note 7.6, 1 but(s)
- Bart Verbruggen (Netherlands) : note 7.2, 4 arret(s)
- Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Isak (Sweden) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Frenkie de Jong (Netherlands) : note 7.7
No confirmed absence yet.
- 10/10/2017 Netherlands 2-0 Sweden (World Cup - Qualification Europe)
- 06/09/2016 Sweden 1-1 Netherlands (World Cup - Qualification Europe)
- 4'⚽But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura)Japon, 4e
- 31'⚽But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura)Japon, 31e
- 45'↑↓Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi)Tunisie, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida)Tunisie, 45e
- 64'↑↓Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat)Tunisie, 64e
- 69'⚽But - Junya Ito (passe Ayase Ueda)Japon, 69e
- 73'↑↓Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki)Japon, 73e
- 74'↑↓Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara)Japon, 74e
- 79'↑↓Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki)Japon, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko)Japon, 79e
- 83'⚽But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano)Japon, 83e
- 84'↑↓Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto)Japon, 84e
- 91'↑↓Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira)Tunisie, 91e
- 91'↑↓Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri)Tunisie, 91e
- 16 Aymen Dahmen Goalkeeper
- 6 Dylan Bronn Defender
- 3 Montassar Talbi Defender
- 4 Omar Rekik Defender
- 20 Yan Valery Midfielder
- 25 Anis Ben Slimane Midfielder
- 17 Ellyes Skhiri Midfielder
- 2 Ali Abdi Midfielder
- 8 Elias Saad Forward
- 10 Hannibal Mejbri Forward
- 26 Sebastian Tounekti Forward
- 21 Amine Ben Hmida
- 11 Ismael Gharbi
- 19 Firas Chaouat
- 1 Abdelmouhib Chamakh
- 22 Sabri Ben Hessen
- 5 Adem Arous
- 23 Moataz Nefati
- 24 Raed Chikhaoui
- 7 Elias Achouri
- 15 Mohamed Belhadj Mahmoud
- 12 Mortadha Ben Ouanes
- 13 Rani Khedira
- 9 Hazem Mastouri
- 14 Khalil Ayari
- 18 Rayan Elloumi
- 1 Zion Suzuki Goalkeeper
- 22 Takehiro Tomiyasu Defender
- 4 Ko Itakura Defender
- 21 Hiroki Itō Defender
- 10 Ritsu Doan Midfielder
- 24 Kaishu Sano Midfielder
- 7 Ao Tanaka Midfielder
- 13 Keito Nakamura Midfielder
- 14 Junya Ito Forward
- 15 Daichi Kamada Forward
- 18 Ayase Ueda Forward
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 20 Ayumu Seko
- 25 Junnosuke Suzuki
- 3 Shogo Taniguchi
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 2 Yukinari Sugawara
- 5 Yuto Nagatomo
- 17 Yuito Suzuki
- 11 Daizen Maeda
- 9 Keisuke Goto
- 26 Kento Shiogai
- 19 Koki Ogawa
- Tirs cadres : Tunisia 0 / Japan 5
- Tirs : Tunisia 2 / Japan 11
- Possession : Tunisia 38% / Japan 62%
- Corners : Tunisia 3 / Japan 5
- Fautes : Tunisia 7 / Japan 13
- Passes : Tunisia 328 / Japan 547
- Precision des passes : Tunisia 80% / Japan 90%
- xG : Tunisia 0.05 / Japan 2.07
- Ayase Ueda (Japan) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Junya Ito (Japan) : note 7, 1 but(s)
- Keito Nakamura (Japan) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Daichi Kamada (Japan) : note 6.7, 1 but(s)
- Ko Itakura (Japan) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Kaishu Sano (Japan) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Hiroki Itō (Japan) : note 7.3
- Takehiro Tomiyasu (Japan) : note 7.2
No confirmed absence yet.
- 17/10/2023 Japan 2-0 Tunisia (Friendlies)
- 14/06/2022 Japan 0-3 Tunisia (Kirin Cup)
- 32'Carton jaune - Isak HienSuède, 32e
- 37'↑↓Remplacement - Isak Hien (remplace Lucas Bergvall)Suède, 37e
- 39'↑↓Remplacement - Ko Itakura (remplace Shogo Taniguchi)Japon, 39e
- 1 Z. Suzuki Goalkeeper
- 20 A. Seko Defender
- 4 K. Itakura Defender
- 21 H. Ito Defender
- 2 Y. Sugawara Defender
- 15 D. Kamada Midfielder
- 7 A. Tanaka Midfielder
- 13 Keito Nakamura Forward
- 10 R. Dōan Midfielder
- 18 A. Ueda Forward
- 11 D. Maeda Forward
- 3 S. Taniguchi
- 5 Y. Nagatomo
- 14 J. Ito
- 22 T. Tomiyasu
- 19 Koki Ogawa
- 12 K. Osako
- 24 K. Sano
- 16 T. Watanabe
- 17 Y. Suzuki
- 23 T. Hayakawa
- 25 J. Suzuki
- 9 K. Goto
- 26 K. Shiogai
- 6 S. Machino
- 1 J. Widell Zetterström Goalkeeper
- 2 G. Lagerbielke Defender
- 4 I. Hien Defender
- 3 V. Lindelöf Defender
- 21 A. Bernhardsson Forward
- 24 E. Stroud Defender
- 18 Y. Ayari Midfielder
- 5 G. Gudmundsson Defender
- 11 A. Elanga Forward
- 17 V. Gyökeres Forward
- 9 A. Isak Forward
- 22 B. Zeneli
- 7 L. Bergvall
- 8 D. Svensson
- 6 H. Johansson
- 26 T. Ali
- 10 B. Nygren
- 12 V. Johansson
- 14 H. Ekdal
- 19 M. Svanberg
- 25 G. Nilsson
- 20 E. Smith
- 15 C. Starfelt
- 13 K. Sema
- 16 J. Karlström
- 23 K. Nordfeldt
- Tirs cadres : Japan 0 / Sweden 1
- Tirs : Japan 2 / Sweden 1
- Possession : Japan 52% / Sweden 48%
- Corners : Japan 0 / Sweden 2
- Fautes : Japan 5 / Sweden 3
- Cartons jaunes : Japan 0 / Sweden 1
- Cartons rouges : Japan 0 / Sweden 0
- Z. Suzuki (Japan) : note 7.18, 1 arret(s)
- D. Kamada (Japan) : note 7.01
- Y. Ayari (Sweden) : note 6.95
- A. Seko (Japan) : note 6.88
- V. Gyökeres (Sweden) : note 6.86
- G. Lagerbielke (Sweden) : note 6.8
- A. Bernhardsson (Sweden) : note 6.73
- Keito Nakamura (Japan) : note 6.69
- S. Machino : Japan · Missing Fixture · Illness
No reliable head-to-head available yet.
- 3'⚽But - Ellyes SkhiriPays-Bas, 3e
- 7'⚽But - Brian Brobbey (passe Virgil van Dijk)Pays-Bas, 7e
- 16 A. Dahmen Goalkeeper
- 20 Y. Valery Defender
- 13 R. Khedira Midfielder
- 3 M. Talbi Defender
- 21 A. Ben Hmida Defender
- 2 A. Abdi Defender
- 17 E. Skhiri Midfielder
- 10 H. Mejbri Midfielder
- 11 Ismaël Gharbi Midfielder
- 9 H. Mastouri Forward
- 25 A. Ben Slimane Midfielder
- 22 S. Ben Hsan
- 6 D. Bronn
- 12 M. Ben Ouanes
- 19 F. Chaouat
- 4 O. Rekik
- 7 E. Achouri
- 26 S. Tounekti
- 15 H. Mahmoud
- 1 C. Abdelmouhib
- 8 E. Saad
- 24 R. Chikhaoui
- 14 K. Ayari
- 18 R. Elloumi
- 1 B. Verbruggen Goalkeeper
- 22 D. Dumfries Defender
- 6 J. van Hecke Defender
- 4 V. van Dijk Defender
- 5 N. Aké Defender
- 8 R. Gravenberch Midfielder
- 21 F. de Jong Midfielder
- 14 T. Reijnders Midfielder
- 18 D. Malen Forward
- 19 B. Brobbey Forward
- 11 C. Gakpo Forward
- 25 J. Hato
- 13 R. Roefs
- 15 M. van de Ven
- 26 Q. Timber
- 12 M. Wieffer
- 24 C. Summerville
- 17 N. Lang
- 2 L. Geertruida
- 7 J. Kluivert
- 16 G. Til
- 20 T. Koopmeiners
- 9 W. Weghorst
- 23 M. Flekken
- 10 M. Depay
- 3 M. de Roon
- Tirs cadres : Tunisia 1 / Netherlands 2
- Tirs : Tunisia 4 / Netherlands 9
- Possession : Tunisia 32% / Netherlands 68%
- Corners : Tunisia 1 / Netherlands 3
- Fautes : Tunisia 4 / Netherlands 3
- Cartons jaunes : Tunisia 0 / Netherlands 0
- Cartons rouges : Tunisia 0 / Netherlands 0
- B. Brobbey (Netherlands) : note 7.78, 1 but(s)
- V. van Dijk (Netherlands) : note 7.51, 1 passe(s) decisive(s)
- B. Verbruggen (Netherlands) : note 7.02, 1 arret(s)
- F. de Jong (Netherlands) : note 7.2
- J. van Hecke (Netherlands) : note 7.08
- D. Malen (Netherlands) : note 6.82
- H. Mastouri (Tunisia) : note 6.8
- D. Dumfries (Netherlands) : note 6.7
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Netherlands
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Japan
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|Sweden
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
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