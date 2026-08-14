Patrick Bruel autorisé à quitter la France selon un juge, le parquet fait appel

Patrick Bruel voit l’interdiction de quitter la France levée par un juge d’instruction le 14 août 2026, alors qu’il est mis en examen depuis le 10 juin pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel ; le parquet de Nanterre a formé appel et qualifié cette décision « injustifiée » et « excessive ».

Artiste connu du grand public — né le 14 mai 1959 à Tlemcen et à la tête d’une carrière musicale et cinématographique reconnue — Patrick Bruel avait été placé en garde à vue pendant 48 heures avant sa mise en examen, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. À la suite de cette mise en examen, il avait notamment été tenu de remettre son passeport et de demeurer sur le territoire français, selon les éléments communiqués lors de sa mise en cause.

Selon Mediapart, la levée de l’interdiction de sortie du territoire a été prononcée à la demande du mis en examen. Des signalements de lecteurs de Mediapart, évoquant la présence du chanteur à l’étranger cet été (aéroport, hôtel), avaient suscité des questions quant à la possibilité pour l’intéressé de voyager alors que son passeport était antérieurement déposé auprès de la justice.

Mesures du contrôle judiciaire et réaction du parquet

Le contrôle judiciaire initial imposé à Patrick Bruel comportait plusieurs obligations et interdictions. Outre l’interdiction de quitter le territoire et la remise du passeport, le dispositif comportait une interdiction de contact avec les plaignantes, l’interdiction de fréquenter des salons de massage, une obligation de soins psychologiques et le versement d’un cautionnement de 500 000 euros, d’après les informations publiées.

Le parquet de Nanterre a contesté la levée de l’interdiction de sortie du territoire et a déposé un recours en appel contre la décision du juge d’instruction, qualifiant l’assouplissement de « injustifié » et « excessif ». Le recours du parquet engage une procédure devant la juridiction compétente en matière d’appel des mesures de placement sous contrôle judiciaire.

En juillet, des médias ont fait état du dépôt de deux plaintes supplémentaires contre Patrick Bruel, dont l’une pour viol et l’autre pour agression sexuelle. Ces dépôts de plainte ont été évoqués au cours des dernières semaines dans le suivi médiatique de l’affaire.

La mise en examen formelle date du 10 juin 2026 et concerne les qualifications pénales mentionnées par les services instructeurs. La présomption d’innocence demeure une règle de droit applicable jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive en dispose.