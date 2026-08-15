Michaël Youn, alias Fatal Bazooka, tacle Guillaume Pley en plein concert

Depuis plusieurs semaines, Guillaume Pley fait l’objet d’accusations sérieuses concernant un management qualifié de toxique ainsi que des échanges inappropriés avec des mineures. Ces révélations ont suscité un important émoi médiatique et des réactions diverses dans le milieu artistique et public. Animateur radio-television renommé, Guillaume Pley, connu pour ses émissions phares telles que Guillaume Radio 2.0 sur NRJ ou le média numérique Legend, est désormais au cœur d’une controverse qui interpelle sur la conduite professionnelle et personnelle de la figure médiatique.

Né le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, en Seine-Maritime, Guillaume Pley s’est rapidement imposé sur la scène audiovisuelle française. Il a acquis une large audience grâce à son émission de libre antenne très suivie et son rôle de chroniqueur dans Touche pas à mon poste !, avant d’animer des programmes comme Rising Star sur M6. Depuis 2019, il s’est orienté vers le numérique en créant Legend, plateforme d’entretiens approfondis avec diverses personnalités. Malgré ce succès, les accusations récentes entachent son image et alimentent un débat public autour de sa responsabilité et de ses pratiques.

Une polémique notable a été ravivée récemment lors du Venoge Festival, événement musical en Suisse dédié à une soirée années 2000, où l’artiste Michaël Youn, également connu sous le pseudonyme Fatal Bazooka, a indirectement commenté ces affaires sur scène. Sa prise de parole, mêlant ironie et critique, a donné lieu à un large écho sur les réseaux sociaux et dans la communauté artistique.

Michaël Youn, alias Fatal Bazooka, évoque vivement Guillaume Pley

Lors de son passage sur la scène du Venoge Festival à Penthalaz en Suisse, Michaël Youn a lancé un propos énigmatique, reprenant une phrase fraternelle sur le consentement : « Quand tu dis nan, ça veut dire nan, quand tu fais naaaaan, ça veut dire oui, c’est une évidence ! On est d’accord ou pas ?«

Il a ensuite enchaîné avec une remarque teintée d’humour à l’encontre de l’ingénieur lumière chargé de l’événement, comparant de façon ironique ses perturbations lumineuses à l’influence de Guillaume Pley : « Arrête de me censurer toi ! C’est qui le mec aux lumières ? Guillaume Pley. » Cette allusion directe à l’animateur, dans le contexte des interrogations sur son comportement, a déclenché une vague de réactions variées.

Une partie du public présente a applaudi cette sortie tandis que sur les réseaux, les opinions se sont rapidement divisées. Plusieurs internautes ont dénoncé une forme d’hypocrisie de la part de Michaël Youn, pointant notamment que ce dernier avait lui-même participé à une interview sur Legend, le média de Guillaume Pley, en juillet 2025.

Les critiques soulignent que l’entretien dans Legend avait offert à Michaël Youn une visibilité renforcée, ce qui complexifie la posture de dénonciation adoptée sur scène. Certains commentaires exprimaient la surprise face à ce qu’ils estiment être un revirement : « J’adore Fatal, mais bon, quand on t’appelle pour faire une interview, ça dit oui directement…« , « Il intervient sur une émission Legend avec Guillaume Pley. L’audace« , ou encore « C’est bien de cracher dans la main d’un mec qui t’a remis dans la lumière pendant quasiment 2h« .

Guillaume Pley répond aux accusations et exprime ses regrets

Face à l’ampleur de la polémique et à la publication de plusieurs enquêtes, Guillaume Pley a choisi de réagir publiquement le 7 août dernier. L’animateur conteste fermement toutes les accusations portées contre lui, tout en reconnaissant certains manquements dans la gestion de ses communications.

Il a déclaré que certains messages incriminés n’étaient pas tous émanés directement de sa part, précisant que plusieurs de ses comptes sociaux étaient gérés en collaboration avec son équipe. Concernant les échanges avec des mineures, il a exprimé des regrets : « Même si ces échanges avaient avant tout pour objet de les encourager à participer à notre émission et à relever les multiples défis que nous mettions en scène, ils étaient clairement inappropriés et manquaient de discernement. Je regrette profondément s’ils ont pu blesser ou mettre mal à l’aise« .

Par ailleurs, Guillaume Pley a tenu à assurer que son média Legend, créé en 2023 et connu pour ses entretiens au format long, n’a jamais toléré ni encouragé aucun comportement raciste, sexiste ou inapproprié au sein de sa rédaction ni dans ses contenus. Cette déclaration intervient alors que l’image de Legend est également affectée par ces controverses.