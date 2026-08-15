«Cette année, nous allons remporter des titres», Mbappé affiche déjà ses ambitions

Après deux saisons sans trophée majeur, Kylian Mbappé veut voir le Real Madrid repartir à la conquête des titres. L’attaquant français affiche sa confiance avant le nouvel exercice et assure que les Merengues sont déterminés à retrouver les sommets sous les ordres de José Mourinho.

Kylian Mbappé se veut résolument optimiste avant une nouvelle saison avec le Real Madrid. Après deux exercices sans titre majeur, l’attaquant français estime que les Merengues ont les moyens de renouer rapidement avec le succès. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu à l’été 2024, en provenance du Paris Saint-Germain, Mbappé n’a pas encore connu les sacres espérés avec le club espagnol. Le Real Madrid a notamment vu le FC Barcelone s’adjuger le titre de champion d’Espagne lors des deux dernières saisons.

Les Blaugrana ont également dominé leur grand rival lors de deux finales consécutives de la Supercoupe d’Espagne. La saison 2025-2026 s’est ainsi achevée sans trophée pour la Maison Blanche, éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions et dès les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le retour de José Mourinho sur le banc madrilène doit désormais permettre au Real Madrid de retrouver les sommets. Le technicien portugais, déjà entraîneur du club entre 2010 et 2013, entend insuffler une nouvelle dynamique à son équipe.

De son côté, Mbappé affiche une grande confiance avant le début de cette nouvelle campagne. « Nous devons gagner et je pense que cette année, nous allons remporter des titres », a déclaré l’attaquant français, dans des propos relayés par Madrid Xtra. Le capitaine des Bleus a également insisté sur la détermination du groupe : « Je suis sûr que nous allons revenir. Nous allons rester concentrés toute l’année. »

Une Coupe du monde exceptionnelle avec les Bleus

Mbappé sort par ailleurs d’une Coupe du monde 2026 particulièrement marquante avec l’équipe de France. Au terme du tournoi disputé en Amérique du Nord, l’attaquant tricolore a porté son total à 22 buts en Coupe du monde, devenant le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Il a également décroché un nouveau Soulier d’or après avoir inscrit 10 buts et délivré quatre passes décisives. Une performance historique qui lui permet de devenir le premier joueur à remporter plusieurs fois cette distinction.

Malgré les exploits de son capitaine, la France a terminé au pied du podium. Les Bleus ont été éliminés par l’Espagne (2-0) en demi-finale avant de s’incliner face à l’Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place.