Styleto, remplaçante de Karine Ferri, raconte ses débuts émouvants dans The Voice Kids

La douzième saison de The Voice Kids s’apprête à débuter sur TF1 avec un nouveau visage en coulisses. Styleto, chanteuse et influenceuse reconnue, rejoint l’émission à partir du samedi 22 août, offrant son soutien aux jeunes talents avant leur grande performance. Elle remplace Karine Ferri dans un rôle inédit, celui d’une « grande sœur » destinée à accompagner et rassurer les enfants et adolescents de 6 à 15 ans confrontés au stress des auditions. Cette nouvelle mission dans les coulisses marque une étape importante dans le parcours de l’artiste, qui a partagé ses premières émotions et découvertes dans cette fonction particulière.

La saison 12 de The Voice Kids conserve son équipe de coachs emblématique. Matt Pokora, Patrick Fiori, Soprano et Santa sont de retour, fidèles au poste dans les célèbres fauteuils rouges, prêts à dénicher les futurs prodiges. Aucun changement n’a été apporté à cette équipe de juges. En revanche, c’est du côté de l’accompagnement des candidats que la production fait évoluer sa formule en confiant un nouveau rôle à Styleto. Sa mission n’est pas de juger ou de coacher les prestations, mais de soutenir les jeunes participants psychologiquement avant leur passage sur scène.

Styleto est ainsi chargée d’instaurer un climat de confiance et de sérénité, essentiel pour de jeunes chanteurs parfois très impressionnés par l’enjeu et la présence d’un large public. Son rôle : consoler, encourager, conseiller et apaiser les candidats, en exerçant une fonction quasi fraternelle qui dépasse celle d’une simple intervenante extérieure. Ce positionnement particulier lui permet de créer un lien privilégié avec les enfants, souvent très jeunes, qui se retrouvent sous le feu des projecteurs pour la première fois de leur vie.

Styleto, la nouvelle alliée des jeunes candidats

Très vite, Styleto a découvert que cette responsabilité émotionnelle allait bien au-delà de ses attentes initiales. Au cours des premiers enregistrements, elle confie avoir été submergée par l’émotion dès le premier passage, ce qui l’a fait fondre en larmes. Un moment inattendu pour elle, qui s’était préparée à maîtriser immédiatement cette nouvelle fonction. Mais la réalité de l’intensité des ressentis partagés par les enfants et adolescents lui a rapidement montré qu’il lui faudrait apprendre à garder son calme pour mieux porter ces jeunes dans leur expérience.

Par ses propres mots, l’artiste relate ce choc émotionnel : “J’étais assez confiante. Je pensais que j’allais savoir faire direct, que ça allait être inné, et dès le premier passage, j’ai pleuré !” Elle a également exprimé avec humour la nécessité d’apprivoiser ses émotions : “Il va falloir te reprendre en main parce que tu ne peux pas pleurer à chaque fois !”. Cette exigence personnelle illustre le profond engagement de Styleto dans ce rôle de soutien affectif aux jeunes talents, mission qui requiert stabilité et encouragement constant.

Contrairement aux coachs, elle ne participe pas aux phases d’élimination ni ne commente les prestations. Sa présence dans les coulisses est entièrement tournée vers le bien-être des candidats à un moment crucial, celui qui précède leur performance face aux coachs et au public. Ce travail d’accompagnement inclut également des conseils pratiques pour contrôler le trac et se préparer mentalement à chanter sous les projecteurs.

Styleto insiste sur cette distinction avec les coachs : “Je ne suis pas coach ni animatrice. Je suis la grande sœur qui est là pour conseiller et motiver”. Ce positionnement souligne l’importance de son rôle auprès d’enfants qui doivent surmonter l’appréhension de la scène, parfois pour la première fois, tout en développant leur confiance en eux.

Avec ce nouveau rôle, The Voice Kids renforce l’attention portée au parcours émotionnel de ses jeunes participants, additionnant à la compétition une dimension humaine essentielle dans un programme suivi par des millions de téléspectateurs. Styleto, à travers son implication, contribue à offrir aux candidats un cadre rassurant et un soutien bienveillant, sans empiéter sur la fonction artistique des coachs.