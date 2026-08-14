Mort de Kavinsky : Gaëlle Constantini confirme qu’ils étaient séparés depuis cinq ans

La mort de Kavinsky, DJ français renommé, a été annoncée après la découverte de son corps à son domicile parisien le 28 juillet 2026 : Vincent Belorgey avait 50 ans. Figure majeure de la French Touch et auteur du tube « Nightcall », rendu populaire par le film Drive, il avait récemment retrouvé une forte exposition publique en participant à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024 aux côtés d’Angèle et de Phoenix.

Les proches et la communauté musicale ont multiplié les hommages dans les jours qui ont suivi cette disparition. Des vérifications ont été engagées par les autorités pour préciser les circonstances du décès, tandis que la famille et des amis se sont rassemblés pour rendre hommage au travail et à l’influence de l’artiste.

Parmi les témoignages, celui de Gaëlle Constantini, créatrice de mode et ancienne compagne de Kavinsky, a particulièrement retenu l’attention. Présente aux obsèques organisées le 12 août à l’église Saint-Pierre de Montmartre, elle a publié sur les réseaux sociaux un texte intime dans lequel elle revient sur leur histoire et sur le lien qui les unissait.

Gaëlle Constantini rend hommage et précise la nature de leur relation

Dans son message, publié deux jours après la cérémonie, Gaëlle Constantini qualifie Kavinsky de « formidable compagnon » et évoque la force d’un lien durable. Elle écrit notamment : « Merci de m’avoir amené et accompagné au bout du monde et de ton monde, tu resteras mon pilier, ma montagne, mon ange gardien », des mots qui décrivent une relation marquée par une profonde complicité et un attachement prolongé au-delà de la fin du couple.

La créatrice a tenu à rectifier certaines interprétations médiatiques en précisant la nature exacte de leur situation au moment du décès. « Nous n’étions plus un couple depuis presque 5 ans mais nous ne nous sommes pas lâchés, nous étions devenus plus et je te sentirai toujours à nos côtés », a-t-elle écrit, revenant sur quinze années partagées avec l’artiste et sur l’évolution de leur relation vers une forme de proximité différente du cadre conjugal.

Gaëlle Constantini a également exprimé son engagement à préserver la mémoire et les valeurs de Kavinsky : « Je te promets de faire honneur à toutes tes valeurs, de continuer à transmettre la vérité, la joie et l’amour ». Elle évoque enfin la douleur de l’absence et la difficulté de retrouver la joie après une disparition aussi brutale.

Les hommages publics et privés se sont succédé depuis l’annonce du décès, rendant compte de l’empreinte laissée par l’artiste sur plusieurs générations et sur la scène électro française.