Emmanuelle Béart et les épreuves de Manon des sources : canicule, nudité, haine à jouer contre Daniel Auteuil

Emmanuelle Béart a signé l’un des rôles les plus marquants de sa carrière avec Manon dans Manon des sources, un personnage qui lui a valu reconnaissance critique et prix, mais aussi un tournage éprouvant marqué par une canicule, une scène de nudité délicate et la nécessité d’incarner une haine farouche à l’égard de Daniel Auteuil, alors son compagnon à la ville.

Le diptyque réalisé par Claude Berri, adapté des œuvres de Marcel Pagnol, a réuni un plateau prestigieux composé notamment de Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart. Les deux films, Jean de Florette et Manon des sources, ont été tournés simultanément pendant près de huit mois.

Le personnage de Manon, qui cherche à venger la mort de son père et à révéler la cachette de la source ayant causé le drame, a imposé à son interprète des exigences physiques et émotionnelles intenses, en particulier dans les scènes d’affrontement avec Ugolin, campé par Daniel Auteuil.

Tournage éprouvant : canicule, confrontations et scènes sensibles

La séquence où Manon accuse publiquement Ugolin et le Papet d’avoir sciemment caché la source et provoqué la mort de Jean de Florette a nécessité sept jours de tournage à la toute fin d’un long chantier déjà dantesque. La chaleur, écrasante dans les collines provençales, a pesé sur l’endurance des comédiens et de l’équipe technique, augmentant la difficulté à maintenir l’intensité dramatique voulue par Claude Berri.

Pour Emmanuelle Béart, un défi supplémentaire provenait de la vie privée : Daniel Auteuil était son compagnon à l’époque, et elle a dû trouver en elle les ressources pour faire surgir à l’écran une haine absolue et crédible envers un partenaire hors caméra. Selon des témoignages du tournage, parvenir à cette tension entre intimité réelle et antagonisme fictionnel a été particulièrement éprouvant.

La performance de Béart dans ces scènes a été reconnue par la profession : en 1987, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, tandis que Daniel Auteuil obtient le César du meilleur acteur pour l’ensemble de son travail sur les deux films.

Le tournage a aussi livré des anecdotes célèbres, notamment autour de la scène où Manon se baigne nue dans une rivière, observée par Ugolin. L’actrice hésitait à se déshabiller face à une centaine de techniciens ; pour la rassurer, Claude Berri a choisi de retirer lui-même ses vêtements et de plonger nu avant elle, geste qui a détendu l’atmosphère et permis la réalisation de la séquence.

Parallèlement à ces exigences de jeu et de mise en scène, Emmanuelle Béart s’était préparée physiquement et techniquement pour incarner la bergère solitaire : elle a suivi un stage chez un chevrier afin d’apprendre à conduire un troupeau et à évoluer naturellement avec les animaux.