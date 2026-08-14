David Hallyday champion de France GT et cinq participations aux 24 Heures du Mans

David Hallyday partage avec son père une passion pour les voitures et la compétition : pilote professionnel, champion national et participant à plusieurs éditions des 24 Heures du Mans, il mène de front carrière musicale et trajectoire automobile, héritage direct de Johnny Hallyday.

La fascination de Johnny Hallyday pour les voitures a pris des formes publiques dès les années 1960. En 1966, il prend le départ du rallye Monte-Carlo au volant d’une Ford Mustang, une opération initialement médiatique qui se termine par une disqualification mais marque durablement les esprits. Des décennies plus tard, Johnny participe au Paris‑Dakar en 2002 et rejoint l’arrivée au Lac Rose à Dakar malgré des pannes et des difficultés mécaniques, relatant avec humour et constance son rapport à l’aventure : « Tu te rends compte ? Si on n’avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. »

David Hallyday grandit au contact de cet univers mécanique et choisit, contrairement à d’autres héritiers de célébrités, de prendre sa place derrière le volant. Les paddocks et les compétitions deviennent pour lui un terrain d’expression complémentaire à la scène musicale, aboutissant à une véritable carrière de pilote plutôt qu’à un simple loisir.

Une passion transmise et une carrière construite sur les circuits

En 2001, David Hallyday remporte le titre de champion de France N‑GT aux côtés de Philippe Alliot, succès qui confirme ses capacités en compétition. Les deux hommes créent ensuite la structure Force One Racing, avant que David ne poursuive sa carrière dans diverses disciplines d’endurance.

Il dispute cinq éditions des 24 Heures du Mans entre 2003 et 2014, première participation au volant d’une Porsche 911 GT3 puis évolutions dans plusieurs catégories, du LMP2 au GT3, en passant par le GT1 et le GTE. Ces participations s’inscrivent dans une trajectoire sportive régulière qui lui vaut de côtoyer des pilotes reconnus et des écuries professionnelles.

Johnny Hallyday assiste à l’une des participations de son fils, un moment que David évoque avec pudeur : « Il est venu une fois. Je crois que ça le rendait fier, mais on n’a jamais vraiment parlé de ça. » Ce témoignage illustre la transmission familiale, parfois silencieuse, d’une passion partagée entre père et fils.

En parallèle de ses activités musicales et de ses engagements en endurance, David évolue dans des championnats contemporains. Il participe notamment à l’Ultimate Cup European Series au sein de l’équipe Visiom, au volant d’une Ferrari 488 GT3, confirmant sa présence régulière sur les circuits.

Il reconnaît avoir démarré plus tard que certains concurrents mais souligne l’apport de pilotes confirmés : « Grâce à Philippe, j’ai beaucoup progressé », et il cite également Stéphane Ortelli comme « un maître dans l’art de l’apprentissage du pilotage ». Interrogé sur sa longévité au volant, il ironise sur l’avenir de sa pratique : « Je me suis toujours dit que le jour où je serais moins performant, je m’orienterais plus vers le tennis ou le padel. Ce moment n’est pas encore arrivé car je me sens encore bien sur la piste. »