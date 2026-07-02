World Cup 2026: Portugal and Croatia level at halftime (0-0)

Portugal and Croatia are level 0-0 at halftime in their 2026 World Cup round-of-16 clash at BMO Field in Toronto.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
11 views
Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
2 min read
Google News Comment

The 2026 World Cup round-of-16 match between Portugal and Croatia at BMO Field in Toronto is goalless at halftime, after a balanced first half ended 0-0.

The match, marked by a yellow card shown to Rúben Dias in the 17th minute, has yet to produce a goalscorer despite several attempts from both sides. The score reflects the caution of both teams in this knockout match.

Portugal have enjoyed territorial dominance with 65% possession, registering 7 shots, only one of them on target, compared with 3 total shots for Croatia, also with just one on target. The Portuguese midfield block, led by Vitinha and João Neves, is trying to dictate the tempo, while the Croatian side is prioritizing defensive solidity around Luka Modrić and Mateo Kovačić.

In goal, Diogo Costa and Dominik Livaković have both stood out with one save each, ensuring the score remains goalless. On the disciplinary front, the only booking of the half was handed to Portuguese center-back Rúben Dias, who will need to stay alert in the second half.

This solid but unspectacular first half points to a more open second period, with forwards Cristiano Ronaldo and Ante Budimir expected to break open this tight contest.

Portugal
Second half 90' Toronto Stadium
Croatia
03/07/2026 00:00 Round of 32
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - R. DiasPortugal, 17e
  2. 46'Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 46e
  3. 53'But - I. PerisicCroatie, 53e
  4. 59'Carton jaune - L. ModricCroatie, 59e
  5. 61'VAR - C. RonaldoPortugal, 61e
  6. 62'Remplacement - Vitinha (remplace B. Silva)Portugal, 62e
  7. 63'Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 63e
  8. 63'Remplacement - B. Fernandes (remplace N. Semedo)Portugal, 63e
  9. 63'Remplacement - J. Cancelo (remplace G. Ramos)Portugal, 63e
  10. 68'But - C. RonaldoPortugal, 68e
  11. 68'Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 68e
  12. 81'VAR - P. SucicCroatie, 81e
  13. 81'Remplacement - C. Ronaldo (remplace R. Neves)Portugal, 81e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 2 / Croatia 6
  • Tirs : Portugal 11 / Croatia 11
  • Possession : Portugal 62% / Croatia 38%
  • Corners : Portugal 7 / Croatia 4
  • Fautes : Portugal 6 / Croatia 11
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatia 1
  • Passes : Portugal 506 / Croatia 296
  • Precision des passes : Portugal 92% / Croatia 86%
  • xG : Portugal 1.82 / Croatia 1.06
Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Second half 90' Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Upcoming Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
01:47 Society : BEPC 2026 in Burkina: Supervisors are whispering AI-generated answers to candidates.
00:51 Football : World Cup 2026: Portugal and Croatia level at halftime (0-0)
01:47 BEPC 2026 in Burkina: Supervisors are whispering AI-generated answers to candidates.