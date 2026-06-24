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Mondial 2026 : Maroc vise la qualification face à Haïti au Mercedes-Benz Stadium

Le Maroc affronte Haïti le 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta lors de leur troisième match du Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Pour les Lions de l’Atlas, une victoire ou un match nul garantirait la qualification pour les huitièmes de finale, tandis qu’Haïti, déjà éliminée après deux défaites, cherchera à finir sur une note positive.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Déjà engagés dans le tournoi, les deux équipes présentent des bilans contrastés. Le Maroc compte quatre points avec une victoire 1-0 face à l’Écosse et un nul obtenu contre le Brésil, tandis qu’Haïti reste à zéro point après des défaites contre l’Écosse (0-1) et le Brésil (0-3). Ce contexte positionne clairement le Maroc comme favori pour assurer sa place parmi les meilleurs de son groupe.

Les Marocains, dirigés par Mohamed Ouahbi depuis mars 2026, affichent un collectif solide reposant sur une organisation en 4-2-3-1. Leur défense rigoureuse et leur efficacité offensive, notamment incarnées par des joueurs comme Achraf Hakimi et Sofyan Amrabat, ont permis d’engranger des résultats probants dès la phase de groupes.

Haïti, sous la houlette de Sébastien Migné, tente de démontrer sa combativité malgré une élimination certaine. Son équipe évolue en 4-4-2 avec des joueurs tels que Johny Placide dans les cages et Jean-Ricner Bellegarde au milieu, des cadres appelés à relever le défi face à un adversaire de premier plan.

Ce troisième match de poules s’annonce comme une opportunité pour le Maroc de valider sa progression dans la compétition et pour Haïti de conclure son Mondial en montrant des ressources positives.

Zoom sur Maroc

Le Maroc propose un schéma tactique en 4-2-3-1, privilégiant un équilibre entre défense et attaque. Mohamed Ouahbi s’appuie sur le gardien Yassine Bounou et une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad et Anass Salah-Eddine. Les milieux défensifs Sofyan Amrabat et Neil El Aynaoui stabilisent l’équipe, tandis que Brahim Díaz, Ismael Saibari et Bilal El Khannouss évoluent derrière l’attaquant Ayoub El Kaabi.

Ce dispositif permet au Maroc de contrôler le tempo tout en laissant une grande liberté créative à ses joueurs offensifs. Le leadership d’Achraf Hakimi et l’expérience de Sofyan Amrabat sont des atouts majeurs pour un groupe qui a su se montrer solide dans ses résultats et sa cohésion.

Zoom sur Haïti

Haïti opte pour un 4-4-2 classique, alliant un bloc compact et des transitions rapides. Le sélectionneur Sébastien Migné dispose de Johny Placide comme gardien. Sa défense repose sur Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience. Le milieu à quatre comprend Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence. Le duo offensif est formé par Wilson Isidor et Lenny Joseph.

Malgré les difficultés rencontrées lors des deux premiers matches du groupe, cette composition reflète la volonté d’Haïti de se battre collectivement et de mettre en difficulté son adversaire par une organisation disciplinée et des initiatives offensives ciblées.

Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
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