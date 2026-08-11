Bénin

Borgou: le parti Les Démocrates mobilise ses militants à Parakou

​Le parti d’opposition Les Démocrates prépare une remobilisation de ses structures de base. Les militants et militantes de la formation politique sont invités à se rassembler ce dimanche 16 août 2026 à Parakou.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Logo du parti Les Democrates au Bénin
Logo du parti Les Democrates au Bénin PH: DR
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​Placée sous l’égide de leur président Nourénou Atchadé, la rencontre se tiendra au siège départemental du parti. Ce regroupement intervient dans un climat politique singulier, caractérisé par l’instauration d’une trêve politique, l’absence de représentation du parti au sein de l’Assemblée nationale et des conseils communaux, ainsi que par des tensions internes au mouvement.

​L’événement réunira l’ensemble des cadres et responsables locaux, notamment : les coordonnateurs d’arrondissement et communaux, les vice-présidents chargés des départements, les anciens députés, les membres de la coordination nationale.

​L’enjeu majeur de ce meeting réside dans la capacité du parti à susciter une adhésion forte et à remobiliser ses troupes autour de sa ligne politique.

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