Céline Dion affiche des signes rassurants avant ses shows parisiens

Céline Dion se prépare à sa résidence parisienne à la Défense Arena cet automne, tout en montrant des signes encourageants malgré des problèmes de santé documentés; la chanteuse multiplie les signes de vie sur Instagram et alimente l’engouement autour de sa tournée, déjà complétée de nouvelles dates face à une billetterie très sollicitée.

Icône internationale avec plus de 200 millions d’albums vendus et une carrière lancée après sa rencontre avec René Angélil, Céline Dion entretient un lien particulier avec la France. Après plusieurs années d’absence, elle est revenue sur la scène française lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et a annoncé, le jour de son anniversaire depuis la Tour Eiffel, une résidence prévue à la Défense Arena à l’automne.

En attendant le coup d’envoi, la star a posté des photos récentes prises en montagne, accompagnées du message « Trouver la beauté dans les moments les plus calmes », montrant une apparence reposée qui a été saluée par ses fans. Plusieurs affichages de ses meilleurs titres dans Paris, diffusés en mars dernier, avaient ravivé l’attente autour de son retour.

La préparation et les projets parisiens

Le public s’est rué sur la billetterie : la forte demande a conduit les organisateurs à ajouter d’autres dates, notamment en mai 2027. Les places pour sa résidence sont ainsi devenues difficiles à obtenir, transformant la mise en vente en un véritable défi pour les fans. Entre les représentations, la chanteuse prévoit des temps de repos, selon les informations diffusées.

Sur le plan de la santé, Céline Dion vit avec le syndrome de la personne raide, une pathologie qui peut provoquer des crises imprévisibles. Les communications publiques de l’artiste et de son entourage privilégient la discrétion, mais ses récentes publications et apparitions témoignent d’une reprise progressive de ses activités artistiques.

La présence de la chanteuse à Paris cet automne devrait donc être rythmée par des périodes de repos entre les spectacles afin de ménager son état de santé. Les images publiées sur ses réseaux sociaux, prises au naturel, ont été interprétées par ses admirateurs comme des signes d’une mise en forme lente mais continue.

Parallèlement à sa résidence, des discussions ont lieu autour d’un retour à la télévision française : la production de la prochaine saison de Star Academy aurait pris contact avec Céline Dion pour lui proposer le rôle de marraine de l’émission, un rôle qu’elle avait déjà occupé en 2007.