Mondial 2026 : l’Écosse défie le Brésil dans un duel décisif au Hard Rock Stadium

Le match opposant l’Écosse au Brésil s’annonce capital ce 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Hard Rock Stadium de Miami, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du Groupe C confrontera deux nations à la trajectoire contrastée dans la compétition, avec un enjeu clair – assurer sa place en huitièmes de finale. L’Écosse, qui reste sur une défaite 0-1 face au Maroc, doit impérativement s’imposer pour entretenir ses espoirs, tandis que le Brésil, fort d’une victoire 3-0 contre Haïti, chercher à conforter son avance au classement.

Le Groupe C est loin d’être figé, avec quatre équipes en lice — Maroc, Haïti, Écosse et Brésil — et quatre rencontres déjà disputées. L’Écosse, exemptée des succès récents au Mondial depuis plusieurs décennies, fait figure d’outsider qui pourrait créer la surprise en cas de victoire ce soir à Miami. Inversement, le Brésil, qui a connu une phase de qualification compliquée sur la scène sud-américaine, reste sous la pression de devoir confirmer sa bonne forme actuelle pour éviter les mauvaises surprises.

Le Stade Hard Rock accueillera cette rencontre sous grande affluence, apportant une atmosphère propice à un affrontement où chacun des deux sélectionneurs devra composer tactiquement pour répondre à la rigidité de l’enjeu. L’heure tardive du coup d’envoi, à 23h00 GMT+1, souligne l’importance accordée à cette confrontation dans une compétition qui ne laisse aucune marge d’erreur.

Les précédents à ce stade du tournoi confirment l’importance de remporter ce type de duels directs. L’Écosse se repose sur une organisation en 4-4-1-1 confiée à Steve Clarke, tandis que le Brésil adopte un 4-3-3 flexible piloté par Carlo Ancelotti. Chacune des deux équipes devra mobiliser ses cadres pour s’imposer et éviter de laisser filer des points précieux. Le résultat de ce face-à-face pourrait bien sceller les prétentions de chaque camp à accéder aux phases finales.

Zoom sur Écosse

L’équipe écossaise affiche un schéma tactique en 4-4-1-1 sous la direction de Steve Clarke, sélectionneur en poste depuis 2019. Ce système privilégie l’équilibre défensif avec quatre défenseurs, tandis que le milieu de terrain s’articule autour de joueurs capables d’allier récupération et projection. Les titulaires Angus Gunn au but, Nathan Patterson et Scott McKenna en défense centrale, ainsi qu’Andy Robertson à gauche, forment une charnière solide. Au milieu, John McGinn et Lewis Ferguson sont des éléments clés, capables de dynamiser le jeu.

En attaque, Lawrence Shankland constitue la pointe avancée, accompagné de Scott McTominay dans un rôle de soutien, prêt à déstabiliser les blocs adverses. Le pragmatisme de Clarke se traduit par une organisation rigoureuse et l’usage des contre-attaques pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire. Le défi majeur réside dans la capacité à contenir la vivacité offensive brésilienne tout en restant dangereux sur les phases de transition.

Zoom sur Brésil

Le Brésil déroule son jeu sous une configuration 4-3-3 avec Carlo Ancelotti aux commandes depuis mai 2025. Sa méthode combine pragmatisme et flexibilité face à l’adversaire, s’appuyant sur une défense solide avec Alisson au but, Marquinhos et Gabriel Magalhães dans l’axe, et Danilo à droite. L’axe du milieu de terrain s’appuie sur la sobriété de Casemiro et Bruno Guimarães, tandis que Lucas Paquetá apporte créativité et maîtrise technique.

Le secteur offensif comprend Vinícius Júnior, incontournable par sa vitesse et sa technique sur l’aile gauche, Matheus Cunha en pointe et Rayan à droite. Ces choix relèvent d’une volonté d’équilibrer vitesse et maîtrise collective pour déstabiliser les défenses adverses. L’absence de Neymar, blessé, ne modifie pas fondamentalement le bloc brésilien, qui table sur sa profondeur d’effectif et la capacité d’Ancelotti à ajuster son animation selon les circonstances du match.

Intact depuis le début de la compétition, ce Brésil mise sur sa solidité défensive, son organisation intelligente au milieu et sa puissance offensive pour confirmer sa place parmi les favoris dans ce groupe où chaque point compte.

Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil

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Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 0-1 0-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 23' Carton jaune - I. Diop 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) 65' Carton jaune - A. Robertson 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Compositions Écosse Système 4-4-1-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 22 Nathan Patterson Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 7 John McGinn Milieu 11 Ryan Christie Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 6 Kieran Tierney Milieu 4 Scott McTominay Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 17 Ben Gannon-Doak

12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

20 Lawrence Shankland Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2

: Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9

: Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60%

: Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5

: Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8

: Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1

: Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634

: Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%

: Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83 Joueurs clés Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7

(Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2

(Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2

(Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7

(Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse Termine 0-1 Gillette Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 3-0 3-0 Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - C. Arcus 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior 3-0 45+4' Carton jaune - F. Pierrot 46' ↑↓ Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon) 46' ↑↓ Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor) 63' ↑↓ Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson) 64' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) 64' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) 65' Carton jaune - Douglas Santos 71' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph) 72' Carton jaune - D. Jean Jacques 81' ↑↓ Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos) 81' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) 81' ↑↓ Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne) 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Compositions Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 26 Rayan

12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

2 Éderson

18 Danilo Santos

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago Haïti Système 5-4-1 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 21 Josué Casimir Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

11 Louicius Don Deedson

16 Lenny Joseph

18 Wilson Isidor

19 Yassin Fortune Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3

: Brésil 5 / Haïti 3 Tirs : Brésil 8 / Haïti 8

: Brésil 8 / Haïti 8 Possession : Brésil 57% / Haïti 43%

: Brésil 57% / Haïti 43% Corners : Brésil 4 / Haïti 4

: Brésil 4 / Haïti 4 Fautes : Brésil 12 / Haïti 15

: Brésil 12 / Haïti 15 Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3

: Brésil 1 / Haïti 3 Passes : Brésil 520 / Haïti 392

: Brésil 520 / Haïti 392 Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83%

: Brésil 89% / Haïti 83% xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30 Joueurs clés Matheus Cunha (Brésil) : note 9.3, 2 but(s)

(Brésil) : note 9.3, 2 but(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lucas Paquetá (Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.3, 2 arret(s)

(Brésil) : note 7.3, 2 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.7

(Brésil) : note 7.7 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.5

(Brésil) : note 7.5 Johny Placide (Haïti) : note 6.5, 2 arret(s)

(Haïti) : note 6.5, 2 arret(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti (World Cup)

09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America) Groupe C Brésil Termine 3-0 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Resume final Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Écosse Système 4-4-1-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 22 Nathan Patterson Défenseur 26 Scott McKenna Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 23 Kenny McLean Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 4 Scott McTominay Attaquant 20 Lawrence Shankland Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

5 Grant Hanley

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

10 Che Adams

14 Ross Stewart

18 George Hirst Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 26 Rayan Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

2 Éderson

17 Fabinho

18 Danilo Santos

21 Luiz Henrique

10 Neymar

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Neymar : Brésil · Missing Fixture · Calf Injury

: Brésil · Missing Fixture · Calf Injury Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring muscle injury Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Avant-match Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Yassine Bounou Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 25 Redouane Halhal Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 26 Anass Salah-Eddine Défenseur 4 Sofyan Amrabat Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 11 Ismael Saibari Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 20 Ayoub El Kaabi Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

3 Noussair Mazraoui

5 Marwane Saadane

13 Zakaria El Ouahdi

14 Issa Diop

19 Youssef Belammari

6 Ayyoub Bouaddi

7 Chemsdine Talbi

8 Azzedine Ounahi

15 Samir El Mourabet

16 Gessime Yassine

17 Amine Sbai

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 21 Josué Casimir Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 18 Wilson Isidor Attaquant 16 Lenny Joseph Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

2 Carlens Arcus

3 Keeto Thermoncy

14 Garven-Michee Metusala

13 Duke Lacroix

6 Carl Fred Sainté

24 Wilguens Paugain

26 Woodensky Pierre

25 Dominique Simon

7 Derrick Etienne

20 Frantzdy Pierrot

11 Louicius Don Deedson

19 Yassin Fortune

9 Duckens Nazon Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti Avant-match