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Mondial 2026 : l’Écosse défie le Brésil dans un duel décisif au Hard Rock Stadium

Le match opposant l’Écosse au Brésil s’annonce capital ce 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Hard Rock Stadium de Miami, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026. Ce choc du Groupe C confrontera deux nations à la trajectoire contrastée dans la compétition, avec un enjeu clair – assurer sa place en huitièmes de finale. L’Écosse, qui reste sur une défaite 0-1 face au Maroc, doit impérativement s’imposer pour entretenir ses espoirs, tandis que le Brésil, fort d’une victoire 3-0 contre Haïti, chercher à conforter son avance au classement.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Le Groupe C est loin d’être figé, avec quatre équipes en lice — Maroc, Haïti, Écosse et Brésil — et quatre rencontres déjà disputées. L’Écosse, exemptée des succès récents au Mondial depuis plusieurs décennies, fait figure d’outsider qui pourrait créer la surprise en cas de victoire ce soir à Miami. Inversement, le Brésil, qui a connu une phase de qualification compliquée sur la scène sud-américaine, reste sous la pression de devoir confirmer sa bonne forme actuelle pour éviter les mauvaises surprises.

Le Stade Hard Rock accueillera cette rencontre sous grande affluence, apportant une atmosphère propice à un affrontement où chacun des deux sélectionneurs devra composer tactiquement pour répondre à la rigidité de l’enjeu. L’heure tardive du coup d’envoi, à 23h00 GMT+1, souligne l’importance accordée à cette confrontation dans une compétition qui ne laisse aucune marge d’erreur.

Les précédents à ce stade du tournoi confirment l’importance de remporter ce type de duels directs. L’Écosse se repose sur une organisation en 4-4-1-1 confiée à Steve Clarke, tandis que le Brésil adopte un 4-3-3 flexible piloté par Carlo Ancelotti. Chacune des deux équipes devra mobiliser ses cadres pour s’imposer et éviter de laisser filer des points précieux. Le résultat de ce face-à-face pourrait bien sceller les prétentions de chaque camp à accéder aux phases finales.

Zoom sur Écosse

L’équipe écossaise affiche un schéma tactique en 4-4-1-1 sous la direction de Steve Clarke, sélectionneur en poste depuis 2019. Ce système privilégie l’équilibre défensif avec quatre défenseurs, tandis que le milieu de terrain s’articule autour de joueurs capables d’allier récupération et projection. Les titulaires Angus Gunn au but, Nathan Patterson et Scott McKenna en défense centrale, ainsi qu’Andy Robertson à gauche, forment une charnière solide. Au milieu, John McGinn et Lewis Ferguson sont des éléments clés, capables de dynamiser le jeu.

En attaque, Lawrence Shankland constitue la pointe avancée, accompagné de Scott McTominay dans un rôle de soutien, prêt à déstabiliser les blocs adverses. Le pragmatisme de Clarke se traduit par une organisation rigoureuse et l’usage des contre-attaques pour exploiter les espaces laissés par l’adversaire. Le défi majeur réside dans la capacité à contenir la vivacité offensive brésilienne tout en restant dangereux sur les phases de transition.

Zoom sur Brésil

Le Brésil déroule son jeu sous une configuration 4-3-3 avec Carlo Ancelotti aux commandes depuis mai 2025. Sa méthode combine pragmatisme et flexibilité face à l’adversaire, s’appuyant sur une défense solide avec Alisson au but, Marquinhos et Gabriel Magalhães dans l’axe, et Danilo à droite. L’axe du milieu de terrain s’appuie sur la sobriété de Casemiro et Bruno Guimarães, tandis que Lucas Paquetá apporte créativité et maîtrise technique.

Le secteur offensif comprend Vinícius Júnior, incontournable par sa vitesse et sa technique sur l’aile gauche, Matheus Cunha en pointe et Rayan à droite. Ces choix relèvent d’une volonté d’équilibrer vitesse et maîtrise collective pour déstabiliser les défenses adverses. L’absence de Neymar, blessé, ne modifie pas fondamentalement le bloc brésilien, qui table sur sa profondeur d’effectif et la capacité d’Ancelotti à ajuster son animation selon les circonstances du match.

Intact depuis le début de la compétition, ce Brésil mise sur sa solidité défensive, son organisation intelligente au milieu et sa puissance offensive pour confirmer sa place parmi les favoris dans ce groupe où chaque point compte.

Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
24/06/2026 23:00 Groupe C
Avant-match
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
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Groupe C
Haïti
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Écosse
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Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
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Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Avant-match
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Avant-match
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
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