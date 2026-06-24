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Mondial 2026 : l’Écosse en 4-4-1-1 face au Brésil en 4-3-3 avec Vinícius Júnior

Le 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1, l’Écosse et le Brésil se retrouvent au Hard Rock Stadium de Miami pour leur troisième match du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Ce duel oppose une Écosse en quête de rédemption après sa défaite contre le Maroc (0-1) à une équipe brésilienne portée par sa victoire convaincante face à Haïti (3-0).

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les compositions officielles des deux équipes dévoilent un face-à-face tactique marqué par un 4-4-1-1 écossais, sous la houlette de Steve Clarke, contre un 4-3-3 offensif dirigé par Carlo Ancelotti pour le Brésil. Ces choix déterminent clairement les intentions des deux staffs pour ce match capital.

Le sélectionneur écossais mise sur une formation alliant solidité défensive et présence au milieu de terrain avec des cadres comme Andy Robertson, Scott McKenna et John McGinn. Côté brésilien, Ancelotti aligne un trio offensif dynamique avec Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan, malgré l’absence notoire de Neymar, forfait pour blessure.

Les onze titulaires et les remplaçants des deux formations reflètent un équilibre entre expérience et jeunesse, avec la présence notamment de cadres comme Casemiro, Marquinhos et Lucas Paquetá dans l’équipe auriverde.

Lecture du onze de l’Écosse

Steve Clarke installe l’Écosse dans un 4-4-1-1 classique, alliant organisation et discipline. Dans les buts, Angus Gunn est le dernier rempart. La défense à quatre est composée de Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry et Andy Robertson, souvent le capitaine emblématique et pilier de Liverpool. Au milieu de terrain, Ben Gannon-Doak et Kenny McLean occupent les postes d’ailiers tandis que Lewis Ferguson et John McGinn animent le centre. Devant, Scott McTominay évolue en soutien de l’attaquant Lawrence Shankland, chargé de faire la différence dans la surface adverse.

Cette équipe mise sur un bloc structuré défensivement et une capacité à exploiter les contres grâce à un milieu dynamique, avec l’expérience de McTominay et la créativité de McGinn. Les remplaçants tels que Ryan Christie et Che Adams offrent des options offensives précieuses en seconde période.

Lecture du onze du Brésil

Carlo Ancelotti adopte un système offensif en 4-3-3 avec Alisson comme gardien expérimenté. La défense est pilotée par Marquinhos et Gabiel Magalhães, avec Danilo et Douglas Santos en latéraux. Au milieu, le contrôle du jeu revient à Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paquetá, qui forment un triangle permettant à la fois une couverture défensive et une relance efficace.

En attaque, Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Rayan composent un trio offensif rapide et technique, chargé de percuter la défense écossaise malgré l’absence de Neymar, blessé. Les options en attaque incluent des joueurs comme Gabriel Martinelli et Endrick sur le banc, prêts à renforcer l’agressivité offensive si nécessaire.

Cette composition traduit la volonté de conserver la maîtrise du ballon et de multiplier les initiatives offensives tout en gardant un équilibre défensif solide grâce à Casemiro et Marquinhos.

Les onze de départ

Écosse
Système4-4-1-1SélectionneurSteve Clarke
Titulaires11
  1. 1 Angus Gunn Gardien
  2. 22 Nathan Patterson Défenseur
  3. 26 Scott McKenna Défenseur
  4. 13 Jack Hendry Défenseur
  5. 3 Andy Robertson Défenseur
  6. 17 Ben Gannon-Doak Milieu
  7. 23 Kenny McLean Milieu
  8. 19 Lewis Ferguson Milieu
  9. 7 John McGinn Milieu
  10. 4 Scott McTominay Attaquant
  11. 20 Lawrence Shankland Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Liam Kelly
  • 21 Craig Gordon
  • 2 Aaron Hickey
  • 5 Grant Hanley
  • 6 Kieran Tierney
  • 15 John Souttar
  • 16 Dominic Hyam
  • 24 Tony Ralston
  • 8 Tyler Fletcher
  • 11 Ryan Christie
  • 25 Findlay Curtis
  • 9 Lyndon Dykes
  • 10 Che Adams
  • 14 Ross Stewart
  • 18 George Hirst
Brésil
Système4-3-3SélectionneurCarlo Ancelotti
Titulaires11
  1. 1 Alisson Gardien
  2. 13 Danilo Défenseur
  3. 4 Marquinhos Défenseur
  4. 3 Gabriel Magalhães Défenseur
  5. 16 Douglas Santos Défenseur
  6. 8 Bruno Guimarães Milieu
  7. 5 Casemiro Milieu
  8. 20 Lucas Paquetá Milieu
  9. 26 Rayan Attaquant
  10. 9 Matheus Cunha Attaquant
  11. 7 Vinícius Júnior Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Weverton
  • 23 Ederson
  • 6 Alex Sandro
  • 14 Bremer
  • 15 Léo Pereira
  • 24 Roger Ibañez
  • 2 Éderson
  • 17 Fabinho
  • 18 Danilo Santos
  • 21 Luiz Henrique
  • 10 Neymar
  • 19 Endrick
  • 22 Gabriel Martinelli
  • 25 Igor Thiago
Écosse
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Brésil
24/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Vinicius Junior (passe Rayan)Brésil, 7e
  2. 22'VAR - Vinicius JuniorBrésil, 22e
  3. 45+3'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 45+3e
  4. 46'Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney)Écosse, 46e
  5. 60'But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 60e
  6. 62'Carton jaune - DaniloBrésil, 62e
  7. 65'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 65e
  8. 66'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 76'Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar)Brésil, 76e
  10. 82'Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston)Écosse, 82e
  11. 82'Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 82e
  12. 82'Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro)Brésil, 82e
  13. 82'Remplacement - Rayan (remplace Endrick)Brésil, 82e
  14. 83'Carton jaune - FabinhoBrésil, 83e
  15. 89'Carton jaune - R. ChristieÉcosse, 89e
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Brésil
Résumé à la pause
Groupe C
Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Résumé à la pause
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:55 Football : Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)
23:55 Football : Mondial 2026 : le Maroc et Haïti dos à dos à la pause (2-2)
23:55 Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)