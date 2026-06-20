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Mondial 2026 : le Brésil aligne Vinícius Júnior en 4-2-3-1 face à Haïti en 5-4-1

Le Brésil se présente avec Vinícius Júnior, Raphinha et Matheus Cunha dans un 4-2-3-1 pour affronter Haïti, organisé en 5-4-1 autour de Frantzdy Pierrot, ce samedi 20 juin à 01 h 30 GMT+1 au Lincoln Financial Field, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Les choix de Carlo Ancelotti et de Sebastien Migne fixent le cadre tactique d’un match important dans le groupe C.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Haïti, le 20/06/2026 01:30, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux sélections disputent leur deuxième rencontre dans cette poule. Le Brésil reste sur un nul contre le Maroc, 1-1, tandis qu’Haïti a été battu par l’Écosse, 0-1. Cette situation donne un poids immédiat aux compositions, entre la nécessité brésilienne de transformer sa possession en résultat et le besoin haïtien de rester au contact dans la course aux points.

Ancelotti maintient une structure à quatre défenseurs avec Alisson dans le but, Danilo et Douglas Santos sur les côtés, Marquinhos et Gabriel Magalhães dans l’axe. Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães forment le double pivot, avec Lucas Paquetá en soutien d’un trio offensif composé de Raphinha, Vinícius Júnior et Matheus Cunha.

Haïti répond avec une ligne défensive renforcée devant Johny Placide. Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix et Martin Expérience composent le premier rideau bas. Plus haut, Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence encadrent Frantzdy Pierrot, seul attaquant de pointe.

Lecture du onze du Brésil

Le 4-2-3-1 brésilien donne une base équilibrée à Carlo Ancelotti. Casemiro apporte le point d’ancrage devant la défense, tandis que Bruno Guimarães doit assurer la première relance et le lien avec Lucas Paquetá. Cette organisation place Raphinha et Vinícius Júnior dans des rôles de largeur, avec Matheus Cunha chargé d’occuper l’axe et de fixer la défense haïtienne.

La présence d’Alisson, Marquinhos et Gabriel Magalhães offre une colonne défensive expérimentée. Danilo et Douglas Santos complètent une ligne arrière qui devra gérer les transitions haïtiennes, notamment autour de Frantzdy Pierrot. Sur le banc, Ancelotti dispose notamment de Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Fabinho, Endrick et Gabriel Martinelli.

  • Brésil en 4-2-3-1 Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha
  • Sélectionneur Carlo Ancelotti

Lecture du onze de Haïti

Le choix du 5-4-1 traduit une priorité donnée à la densité défensive pour Sebastien Migne. Johny Placide gardera le but derrière une défense à cinq où Carlens Arcus et Martin Expérience peuvent contrôler les côtés, pendant que Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne et Hannes Delcroix protègent l’axe.

Au milieu, Danley Jean Jacques et Jean-Ricner Bellegarde doivent donner de la tenue à l’équipe, avec Josué Casimir et Ruben Providence pour accompagner les sorties. Frantzdy Pierrot porte seul la référence offensive. Haïti garde des options sur le banc avec Alexandre Pierre, Josué Duverger, Derrick Etienne, Duckens Nazon, Louicius Don Deedson, Lenny Joseph, Wilson Isidor et Yassin Fortune.

  • Haïti en 5-4-1 Johny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot
  • Sélectionneur Sebastien Migne

Les onze de départ

Brésil
Système4-2-3-1SélectionneurCarlo Ancelotti
Titulaires11
  1. 1 Alisson Gardien
  2. 13 Danilo Défenseur
  3. 4 Marquinhos Défenseur
  4. 3 Gabriel Magalhães Défenseur
  5. 16 Douglas Santos Défenseur
  6. 8 Bruno Guimarães Milieu
  7. 5 Casemiro Milieu
  8. 11 Raphinha Milieu
  9. 20 Lucas Paquetá Milieu
  10. 7 Vinícius Júnior Milieu
  11. 9 Matheus Cunha Attaquant
Remplaçants14
  • 12 Weverton
  • 23 Ederson
  • 6 Alex Sandro
  • 14 Bremer
  • 15 Léo Pereira
  • 24 Roger Ibañez
  • 17 Fabinho
  • 21 Luiz Henrique
  • 2 Éderson
  • 18 Danilo Santos
  • 26 Rayan
  • 19 Endrick
  • 22 Gabriel Martinelli
  • 25 Igor Thiago
Haïti
Système5-4-1SélectionneurSebastien Migne
Titulaires11
  1. 1 Johny Placide Gardien
  2. 2 Carlens Arcus Défenseur
  3. 4 Ricardo Adé Défenseur
  4. 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur
  5. 5 Hannes Delcroix Défenseur
  6. 8 Martin Expérience Défenseur
  7. 21 Josué Casimir Milieu
  8. 17 Danley Jean Jacques Milieu
  9. 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
  10. 15 Ruben Providence Milieu
  11. 20 Frantzdy Pierrot Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Alexandre Pierre
  • 23 Josué Duverger
  • 3 Keeto Thermoncy
  • 13 Duke Lacroix
  • 14 Garven-Michee Metusala
  • 24 Wilguens Paugain
  • 6 Carl Fred Sainté
  • 25 Dominique Simon
  • 26 Woodensky Pierre
  • 7 Derrick Etienne
  • 9 Duckens Nazon
  • 11 Louicius Don Deedson
  • 16 Lenny Joseph
  • 18 Wilson Isidor
  • 19 Yassin Fortune
Brésil
1re periode 28' Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 24'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
1re periode 28' Lincoln Financial Field
Haïti
Compositions
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Maroc21102114
Écosse21011103
Brésil10101101
Haïti100101-10
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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