Mondial 2026 : le Brésil aligne Vinícius Júnior en 4-2-3-1 face à Haïti en 5-4-1

Le Brésil se présente avec Vinícius Júnior, Raphinha et Matheus Cunha dans un 4-2-3-1 pour affronter Haïti, organisé en 5-4-1 autour de Frantzdy Pierrot, ce samedi 20 juin à 01 h 30 GMT+1 au Lincoln Financial Field, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Les choix de Carlo Ancelotti et de Sebastien Migne fixent le cadre tactique d’un match important dans le groupe C.
Les deux sélections disputent leur deuxième rencontre dans cette poule. Le Brésil reste sur un nul contre le Maroc, 1-1, tandis qu’Haïti a été battu par l’Écosse, 0-1. Cette situation donne un poids immédiat aux compositions, entre la nécessité brésilienne de transformer sa possession en résultat et le besoin haïtien de rester au contact dans la course aux points.
Ancelotti maintient une structure à quatre défenseurs avec Alisson dans le but, Danilo et Douglas Santos sur les côtés, Marquinhos et Gabriel Magalhães dans l’axe. Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães forment le double pivot, avec Lucas Paquetá en soutien d’un trio offensif composé de Raphinha, Vinícius Júnior et Matheus Cunha.
Haïti répond avec une ligne défensive renforcée devant Johny Placide. Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix et Martin Expérience composent le premier rideau bas. Plus haut, Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence encadrent Frantzdy Pierrot, seul attaquant de pointe.
Lecture du onze du Brésil
Le 4-2-3-1 brésilien donne une base équilibrée à Carlo Ancelotti. Casemiro apporte le point d’ancrage devant la défense, tandis que Bruno Guimarães doit assurer la première relance et le lien avec Lucas Paquetá. Cette organisation place Raphinha et Vinícius Júnior dans des rôles de largeur, avec Matheus Cunha chargé d’occuper l’axe et de fixer la défense haïtienne.
La présence d’Alisson, Marquinhos et Gabriel Magalhães offre une colonne défensive expérimentée. Danilo et Douglas Santos complètent une ligne arrière qui devra gérer les transitions haïtiennes, notamment autour de Frantzdy Pierrot. Sur le banc, Ancelotti dispose notamment de Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Fabinho, Endrick et Gabriel Martinelli.
Brésil en 4-2-3-1 Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Matheus Cunha Sélectionneur Carlo Ancelotti Lecture du onze de Haïti
Le choix du 5-4-1 traduit une priorité donnée à la densité défensive pour Sebastien Migne. Johny Placide gardera le but derrière une défense à cinq où Carlens Arcus et Martin Expérience peuvent contrôler les côtés, pendant que Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne et Hannes Delcroix protègent l’axe.
Au milieu, Danley Jean Jacques et Jean-Ricner Bellegarde doivent donner de la tenue à l’équipe, avec Josué Casimir et Ruben Providence pour accompagner les sorties. Frantzdy Pierrot porte seul la référence offensive. Haïti garde des options sur le banc avec Alexandre Pierre, Josué Duverger, Derrick Etienne, Duckens Nazon, Louicius Don Deedson, Lenny Joseph, Wilson Isidor et Yassin Fortune.
Haïti en 5-4-1 Johny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot Sélectionneur Sebastien Migne Les onze de départ Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
11
Raphinha
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
9
Matheus Cunha
Attaquant
Remplaçants 14
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
2
Éderson
18
Danilo Santos
26
Rayan
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
11
Louicius Don Deedson
16
Lenny Joseph
18
Wilson Isidor
19
Yassin Fortune
Brésil
1re periode 28'
1-0
Lincoln Financial Field Haïti
20/06/2026 01:30
·
Groupe C
Fil du match
4' Carton jaune - C. Arcus Haïti, 4e 24' ⚽ But - M. Cunha 1-0 Brésil 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Brésil
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium Maroc
Voir la fiche du match Haïti - Écosse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium Écosse
Voir la fiche du match Écosse - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 23' Carton jaune - I. Diop Maroc, 23e 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) Écosse, 60e 65' Carton jaune - A. Robertson Écosse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) Écosse, 71e 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) Maroc, 84e 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) Écosse, 89e 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 90e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
7
John McGinn
Milieu
11
Ryan Christie
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
6
Kieran Tierney
Milieu
4
Scott McTominay
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
17
Ben Gannon-Doak
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83
Joueurs clés
Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe C
Écosse
Termine
0-1
Gillette Stadium Maroc
Voir la fiche du match Brésil - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' Carton jaune - C. Arcus Haïti, 4e 24' ⚽ But - M. Cunha 1-0 Brésil 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Brésil
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
2
Éderson
18
Danilo Santos
26
Rayan
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
11
Louicius Don Deedson
16
Lenny Joseph
18
Wilson Isidor
19
Yassin Fortune
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 0 / Haïti 0 Tirs : Brésil 0 / Haïti 0 Possession : Brésil 65% / Haïti 35% Corners : Brésil 1 / Haïti 0 Fautes : Brésil 2 / Haïti 2 Cartons jaunes : Brésil 0 / Haïti 1 Passes : Brésil 80 / Haïti 45 Precision des passes : Brésil 93% / Haïti 76%
Joueurs clés
Alisson (Brésil) : note 6.7 Marquinhos (Brésil) : note 6.7 Douglas Santos (Brésil) : note 6.7 Casemiro (Brésil) : note 6.7 Matheus Cunha (Brésil) : note 6.7 Vinícius Júnior (Brésil) : note 6.7 Martin Expérience (Haïti) : note 6.7 Danley Jean Jacques (Haïti) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America)
20/06
Groupe C
Brésil
1re periode 28'
1-0
Lincoln Financial Field Haïti
Voir la fiche du match Écosse - Brésil
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Brésil
Voir la fiche du match Maroc - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Maroc
A venir
23:00
Mercedes-Benz Stadium Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4 Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3 Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1 Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0
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