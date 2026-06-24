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Mondial 2026 : Mohamed Ouahbi aligne un 4-2-3-1 marocain face à la formation en 4-4-2 d’Haïti

Le Maroc affronte Haïti le 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta lors de la troisième journée de la phase de groupes C de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre oppose deux équipes au parcours divergents dans la poule où le Maroc compte 4 points après une victoire face à l’Écosse, tandis qu’Haïti reste à la recherche de son premier point après deux défaites.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Sur la pelouse, Mohamed Ouahbi propose un dispositif en 4-2-3-1 pour mener son équipe. La sélection marocaine repose sur un mix d’expérience et de jeunesse avec des cadres confirmés tels que le gardien Yassine Bounou et le latéral droit Achraf Hakimi. En attaque, Ayoub El Kaabi sera l’unique pointe soutenu par un trio offensif composé de Brahim Díaz, Ismael Saibari et Bilal El Khannouss.

En face, le sélectionneur haïtien Sébastien Migné aligne un 4-4-2 traditionnel, privilégiant un équilibre défensif et offensif. Le gardien Johny Placide est protégé par une ligne de défense composée notamment de Jean-Kévin Duverne et Ricardo Adé. Le milieu de terrain s’appuie sur les prestations de Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence pour alimenter l’attaque formée par Wilson Isidor et Lenny Joseph.

Le match s’annonce déterminant pour Haïti qui doit impérativement réagir pour envisager une qualification, alors que le Maroc vise à consolider sa place et aborder la suite du tournoi avec un avantage psychologique.

Lecture du onze de Maroc

Mohamed Ouahbi aligne le Maroc en 4-2-3-1 avec une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi au right-back, associé à Redouane Halhal, Chadi Riad et Anass Salah-Eddine. Le double pivot est occupé par Sofyan Amrabat et Neil El Aynaoui, assurant la récupération et le lien avec le milieu offensif.

La ligne offensive comprend Brahim Díaz en meneur de jeu central, flanqué des ailiers Ismael Saibari et Bilal El Khannouss. L’attaque repose sur la finition d’Ayoub El Kaabi, positionné en pointe. Cette composition démontre la volonté marocaine de privilégier un jeu offensif fluide basé sur des joueurs techniquement à l’aise et mobiles.

Sur le banc, des joueurs expérimentés comme Munir El Kajoui en gardien, Noussair Mazraoui en défenseur et Azzedine Ounahi au milieu peuvent compléter l’équipe si nécessaire. Le sélectionneur marocain dispose ainsi d’une profondeur tactique pour ajuster en fonction du déroulement du match.

Lecture du onze de Haïti

Sébastien Migné mise sur un 4-4-2 classique pour Haïti. La défense est organisée avec Jean-Kévin Duverne et Ricardo Adé comme piliers centraux, épaulés par Martin Expérience et Hannes Delcroix. Ce bloc défensif vise à contenir les offensives adverses dans un contexte difficile.

Au milieu, Josué Casimir et Danley Jean Jacques évoluent sur les flancs, tandis que Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence forment le cœur du jeu, chargés de l’organisation et de la transition.

En attaque, Wilson Isidor et Lenny Joseph composent le duo offensif avec pour mission de tirer profit des rares occasions. Malgré les deux défaites initiales, Haïti doit conserver cette structure solide pour espérer décrocher un résultat positif face au Maroc.

Les onze de départ

Maroc
Système4-2-3-1SélectionneurMohamed Ouahbi
Titulaires11
  1. 1 Yassine Bounou Gardien
  2. 2 Achraf Hakimi Défenseur
  3. 25 Redouane Halhal Défenseur
  4. 18 Chadi Riad Défenseur
  5. 26 Anass Salah-Eddine Défenseur
  6. 4 Sofyan Amrabat Milieu
  7. 24 Neil El Aynaoui Milieu
  8. 10 Brahim Díaz Milieu
  9. 11 Ismael Saibari Milieu
  10. 23 Bilal El Khannouss Milieu
  11. 20 Ayoub El Kaabi Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Munir El Kajoui
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 3 Noussair Mazraoui
  • 5 Marwane Saadane
  • 13 Zakaria El Ouahdi
  • 14 Issa Diop
  • 19 Youssef Belammari
  • 6 Ayyoub Bouaddi
  • 7 Chemsdine Talbi
  • 8 Azzedine Ounahi
  • 15 Samir El Mourabet
  • 16 Gessime Yassine
  • 17 Amine Sbai
  • 9 Soufiane Rahimi
  • 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
Haïti
Système4-4-2SélectionneurSebastien Migne
Titulaires11
  1. 1 Johny Placide Gardien
  2. 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur
  3. 4 Ricardo Adé Défenseur
  4. 5 Hannes Delcroix Défenseur
  5. 8 Martin Expérience Défenseur
  6. 21 Josué Casimir Milieu
  7. 17 Danley Jean Jacques Milieu
  8. 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
  9. 15 Ruben Providence Milieu
  10. 18 Wilson Isidor Attaquant
  11. 16 Lenny Joseph Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Alexandre Pierre
  • 23 Josué Duverger
  • 2 Carlens Arcus
  • 3 Keeto Thermoncy
  • 14 Garven-Michee Metusala
  • 13 Duke Lacroix
  • 6 Carl Fred Sainté
  • 24 Wilguens Paugain
  • 26 Woodensky Pierre
  • 25 Dominique Simon
  • 7 Derrick Etienne
  • 20 Frantzdy Pierrot
  • 11 Louicius Don Deedson
  • 19 Yassin Fortune
  • 9 Duckens Nazon
Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - BonoHaïti, 10e
  2. 39'But - A. HakimiMaroc, 39e
  3. 43'But - W. Isidor (passe J. Duverne)Haïti, 43e
  4. 45+1'But - I. Saibari (passe A. Hakimi)Maroc, 45+1e
  5. 67'Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon)Haïti, 67e
  6. 67'Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson)Haïti, 67e
  7. 70'Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi)Maroc, 70e
  8. 70'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 70e
  9. 70'Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine)Maroc, 70e
  10. 78'But - S. Rahimi (passe C. Riad)Maroc, 78e
  11. 79'Carton jaune - D. NazonHaïti, 79e
  12. 79'Carton jaune - J. PlacideHaïti, 79e
  13. 80'Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus)Haïti, 80e
  14. 80'Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon)Haïti, 80e
  15. 83'Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui)Maroc, 83e
  16. 83'Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet)Maroc, 83e
  17. 83'Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot)Haïti, 83e
  18. 89'But - G. Yassine (passe S. Rahimi)Maroc, 89e
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Brésil
Résumé à la pause
Groupe C
Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Résumé à la pause
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:55 Football : Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)
23:55 Football : Mondial 2026 : le Maroc et Haïti dos à dos à la pause (2-2)
23:55 Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)