Mondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocain

L’Écosse et le Maroc s’affrontent vendredi 19 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au Gillette Stadium, dans le groupe C du Mondial 2026, avec un enjeu direct dans la course aux places qualificatives après des débuts déjà disputés par les deux sélections.

Les Écossais abordent ce rendez-vous avec trois points, acquis grâce à une victoire contre Haïti sur le score de 1-0. Le Maroc compte un point après son nul contre le Brésil, 1-1, un résultat qui maintient les Lions de l’Atlas dans la lutte mais renforce l’importance de ce deuxième match.

Dans un groupe également composé du Brésil et d’Haïti, cette affiche peut peser lourd avant la dernière journée. Un nouveau succès placerait l’Écosse en position favorable. Pour le Maroc, une victoire permettrait de dépasser son adversaire du soir et de capitaliser sur le point pris face à l’un des favoris du groupe.

Le match oppose deux équipes aux trajectoires différentes. L’Écosse retrouve la Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence, sous la conduite de Steve Clarke, tandis que le Maroc dispute sa troisième phase finale consécutive et reste associé à son parcours historique jusqu’en demi-finales en 2022.

Le contexte sportif renforce l’intérêt de cette confrontation. Les Écossais s’appuient sur une organisation compacte et des transitions rapides. Le Maroc, désormais dirigé par Mohamed Ouahbi, dispose de joueurs de haut niveau dans les couloirs et entre les lignes, malgré les forfaits confirmés de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli avant la compétition.

Zoom sur Écosse

L’Écosse arrive à ce match avec l’avantage du résultat. Le succès contre Haïti lui a donné une base comptable solide et une marge dans un groupe où chaque point peut compter. Pour une sélection absente du Mondial depuis 1998, cette victoire a aussi apporté une réponse immédiate sur sa capacité à exister dans la compétition.

Steve Clarke, en poste depuis 2019, a construit une équipe reconnue pour sa discipline et son réalisme. La qualification, validée notamment par une victoire 4-2 contre le Danemark lors du dernier match des éliminatoires, a marqué une étape forte dans le retour écossais au premier plan international.

Le capitaine Andy Robertson reste l’un des repères majeurs de cette sélection. Son influence sur le côté gauche, son volume de course et son expérience au très haut niveau donnent de la stabilité au groupe. Au milieu, John McGinn fait partie des cadres capables de donner du rythme, d’orienter les transitions et d’apporter de la présence dans les zones avancées.

Face au Maroc, l’Écosse devrait chercher à préserver son équilibre avant de se projeter vite. Ce profil de match correspond à ses qualités principales, mais il l’oblige aussi à limiter les espaces derrière ses latéraux et à éviter les pertes de balle dans l’axe, où les Marocains peuvent accélérer rapidement.

Zoom sur Maroc

Le Maroc se présente avec un point précieux pris contre le Brésil. Ce nul 1-1 lui offre un socle, mais il ne lui permet pas encore de prendre une option nette dans le groupe. Le rendez-vous contre l’Écosse est donc central pour replacer les Lions de l’Atlas dans une dynamique de qualification.

Mohamed Ouahbi, nommé à la tête de la sélection après avoir remporté la Coupe du monde U-20 en 2025, hérite d’un groupe attendu. Le Maroc reste porté par le souvenir de 2022, lorsque la sélection avait atteint le dernier carré, une première pour une équipe africaine dans l’histoire du tournoi.

Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui constituent deux points d’appui importants sur les côtés. Leur capacité à défendre haut, à sortir sous pression et à accompagner les attaques donne au Maroc une largeur précieuse. Brahim Diaz apporte, lui, de la créativité dans les zones offensives et peut servir de relais entre le milieu et l’attaque.

Les absences de Nayef Aguerd et d’Abde Ezzalzouli réduisent certaines options, en défense comme dans la percussion offensive. Le Maroc conserve toutefois assez de qualité technique pour poser des problèmes à l’Écosse, à condition de maîtriser les duels et de ne pas s’exposer aux transitions adverses.

Ce duel devrait donc opposer la rigueur écossaise à la capacité marocaine à créer des décalages. À ce stade du groupe C, l’enjeu est clair pour les deux équipes. L’Écosse peut confirmer son départ réussi, tandis que le Maroc cherche à transformer son nul contre le Brésil en véritable tremplin.

Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc

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Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Avant-match Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti