Mondial 2026 : le Brésil vise le rebond face à Haïti dans le groupe C

Le Brésil affronte Haïti samedi 20 juin à 01h30 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie, pour son deuxième match du groupe C du Mondial 2026, avec l’objectif de reprendre de l’élan après son nul contre le Maroc. La sélection brésilienne, favorite sur le papier, aborde ce rendez-vous avec la nécessité d’avancer dans une poule déjà engagée.

Les deux équipes ont déjà joué une rencontre dans ce groupe. Le Brésil a partagé les points avec le Maroc sur le score de 1-1, tandis qu’Haïti s’est incliné face à l’Écosse, 0-1. Ce contexte place les Brésiliens devant une occasion de porter leur total à quatre points, alors que les Grenadiers cherchent à ouvrir leur compteur dans une affiche de très haut niveau.

Le match oppose aussi deux trajectoires très différentes. Le Brésil reste une référence mondiale, avec un effectif dense et des cadres confirmés, mais son premier résultat n’a pas suffi à creuser un écart dans le groupe. Haïti arrive avec moins de marge, mais avec l’enjeu clair de rester au contact avant la suite de la phase de groupes.

Le rendez-vous de Philadelphie pèsera donc lourd dans la lecture du groupe C. Un succès brésilien installerait la Seleção dans une position plus confortable avant la dernière journée. Un résultat haïtien relancerait la course et donnerait une portée particulière à la suite du parcours des Grenadiers.

La rencontre mettra aussi face à face deux sélectionneurs aux profils distincts. Carlo Ancelotti dirige le Brésil depuis mai 2025, une nomination marquante pour la Seleção. Sébastien Migné, nommé à la tête d’Haïti en 2024, conduit une équipe qui retrouve la scène mondiale avec l’ambition de rivaliser dans un groupe relevé.

Zoom sur le Brésil

Le Brésil se présente avec un statut élevé et une obligation de résultat renforcée par le nul concédé contre le Maroc. L’équipe de Carlo Ancelotti dispose d’un réservoir offensif important, avec des joueurs de premier plan comme Vinícius Júnior, Neymar Jr. et des cadres défensifs tels que Marquinhos dans la liste brésilienne pour le tournoi.

La présence d’Ancelotti donne à la Seleção une ligne de conduite fondée sur l’adaptation. Le technicien italien est associé à une approche flexible, capable de modifier l’équilibre de son équipe selon l’adversaire et les profils disponibles. Face à Haïti, le Brésil aura surtout besoin de transformer sa maîtrise attendue en efficacité, après avoir laissé deux points contre le Maroc.

Le secteur offensif brésilien concentrera l’attention. Vinícius Júnior apporte la percussion sur les côtés, Neymar Jr. reste un repère technique majeur lorsqu’il est utilisé, et le groupe brésilien possède plusieurs solutions pour changer de rythme. Dans une phase de groupes courte, la capacité à marquer tôt ou à éviter un match fermé peut devenir décisive.

La défense aura également un rôle important. Marquinhos figure parmi les joueurs appelés à stabiliser une équipe dont l’équilibre reste central dans les grands tournois. Contre une sélection haïtienne qui cherchera à exploiter les espaces, le Brésil devra éviter de s’exposer inutilement tout en assumant son rôle de favori.

Zoom sur Haïti

Haïti aborde ce match avec l’urgence sportive née de sa défaite contre l’Écosse. Le revers 0-1 laisse peu de place au calcul, mais il maintient les Grenadiers dans une situation encore ouverte. Face au Brésil, la sélection de Sébastien Migné devra tenir dans la durée et saisir les rares séquences favorables.

L’équipe haïtienne peut s’appuyer sur plusieurs joueurs identifiés dans son groupe, notamment Wilson Isidor et Jean-Ricner Bellegarde. Isidor sort d’une saison remarquée avec Sunderland, tandis que Bellegarde apporte un profil technique et une expérience utile dans l’entrejeu. Leur influence sera précieuse pour exister sous pression et accompagner les transitions.

Sous Migné, Haïti est présentée comme une équipe dynamique, portée par la vitesse de ses attaquants. Cette orientation peut offrir une voie face à un adversaire appelé à avoir davantage le ballon. Les Grenadiers devront toutefois trouver le bon équilibre entre prudence défensive et capacité à se projeter.

Le défi reste considérable. Le Brésil possède davantage d’expérience, de profondeur et de références internationales. Mais Haïti joue aussi une part de son tournoi sur cette rencontre, avec l’opportunité de transformer un match difficile en résultat fondateur dans le groupe C.

Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti

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Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Avant-match Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Avant-match Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti