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Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)

Le Brésil domine l’Écosse 2-0 à la mi-temps du match du Groupe C de la Coupe du Monde 2026 au Hard Rock Stadium de Miami. Les deux buts brésiliens ont été inscrits par Vinícius Júnior, aux 7e et 45+3e minutes, ce dernier but étant préparé par Bruno Guimarães. Un but encaissé à la 22e minute a été annulé après intervention du VAR.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Confronté à une équipe écossaise cherchant à réagir après sa défaite 0-1 contre le Maroc, le Brésil, qui avait battu Haïti 3-0 lors de son dernier match, a pris l’avantage rapidement. Les Auriverde ont fait preuve d’une intensité offensive dès le début et dominent légèrement la possession avec 52% contre 48% pour leurs adversaires.

La première réalisation est venue à la suite d’une passe décisive de Rayan à Vinícius Júnior, démontrant la coordination offensive brésilienne. Vinícius Júnior confirme son rôle majeur dans le dispositif offensif de Carlo Ancelotti, qui aligne un 4-3-3. Sur l’ensemble du premier acte, le Brésil a cadré une seule fois mais a tiré cinq fois au but, illustrant son efficacité.

Du côté écossais, alignant un 4-2-3-1 sous la direction de Steve Clarke, l’absence d’occasions franches est notable. Les Verts n’ont pas réussi un seul tir, ce qui reflète les difficultés à percer la solide défense brésilienne composée notamment de Marquinhos et Gabriel Magalhães. La possession équilibrée et un taux de passes précises à 87% n’ont pas suffi aux Écossais pour créer du danger.

Le milieu brésilien formé de Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá a réussi à imposer son rythme, mettant à contribution la défense adverse et alimentant l’efficacité offensive du trio Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior. L’intervention du VAR a également joué en faveur du Brésil en annulant un but potentiellement accordé à Vinícius à la 22e minute.

Écosse
2e periode 88' Hard Rock Stadium
Brésil
24/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Vinicius Junior (passe Rayan)Brésil, 7e
  2. 22'VAR - Vinicius JuniorBrésil, 22e
  3. 45+3'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 45+3e
  4. 46'Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney)Écosse, 46e
  5. 60'But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 60e
  6. 62'Carton jaune - DaniloBrésil, 62e
  7. 65'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 65e
  8. 66'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 76'Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar)Brésil, 76e
  10. 82'Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston)Écosse, 82e
  11. 82'Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 82e
  12. 82'Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro)Brésil, 82e
  13. 82'Remplacement - Rayan (remplace Endrick)Brésil, 82e
  14. 83'Carton jaune - FabinhoBrésil, 83e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 7
  • Tirs : Écosse 7 / Brésil 16
  • Possession : Écosse 51% / Brésil 49%
  • Corners : Écosse 4 / Brésil 3
  • Fautes : Écosse 7 / Brésil 4
  • Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 1
  • Passes : Écosse 439 / Brésil 430
  • Precision des passes : Écosse 91% / Brésil 92%
  • xG : Écosse 0.39 / Brésil 3.38
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
2e periode 88' Hard Rock Stadium
Brésil
Résumé à la pause
Groupe C
Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Résumé à la pause
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:55 Football : Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)
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23:55 Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)