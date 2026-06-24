Mondial 2026 : le Brésil mène face à l’Écosse à la pause (2-0)

Le Brésil domine l’Écosse 2-0 à la mi-temps du match du Groupe C de la Coupe du Monde 2026 au Hard Rock Stadium de Miami. Les deux buts brésiliens ont été inscrits par Vinícius Júnior, aux 7e et 45+3e minutes, ce dernier but étant préparé par Bruno Guimarães. Un but encaissé à la 22e minute a été annulé après intervention du VAR.
Confronté à une équipe écossaise cherchant à réagir après sa défaite 0-1 contre le Maroc, le Brésil, qui avait battu Haïti 3-0 lors de son dernier match, a pris l’avantage rapidement. Les Auriverde ont fait preuve d’une intensité offensive dès le début et dominent légèrement la possession avec 52% contre 48% pour leurs adversaires.
La première réalisation est venue à la suite d’une passe décisive de Rayan à Vinícius Júnior, démontrant la coordination offensive brésilienne. Vinícius Júnior confirme son rôle majeur dans le dispositif offensif de Carlo Ancelotti, qui aligne un 4-3-3. Sur l’ensemble du premier acte, le Brésil a cadré une seule fois mais a tiré cinq fois au but, illustrant son efficacité.
Du côté écossais, alignant un 4-2-3-1 sous la direction de Steve Clarke, l’absence d’occasions franches est notable. Les Verts n’ont pas réussi un seul tir, ce qui reflète les difficultés à percer la solide défense brésilienne composée notamment de Marquinhos et Gabriel Magalhães. La possession équilibrée et un taux de passes précises à 87% n’ont pas suffi aux Écossais pour créer du danger.
Le milieu brésilien formé de Casemiro, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá a réussi à imposer son rythme, mettant à contribution la défense adverse et alimentant l’efficacité offensive du trio Rayan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior. L’intervention du VAR a également joué en faveur du Brésil en annulant un but potentiellement accordé à Vinícius à la 22e minute.
Écosse
2e periode 88'
0-3
Hard Rock Stadium Brésil
24/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) Brésil, 7e 22' VAR VAR - Vinicius Junior Brésil, 22e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 45+3e 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) Écosse, 46e 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 60e 62' Carton jaune - Danilo Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) Brésil, 76e 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) Brésil, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) Brésil, 82e 83' Carton jaune - Fabinho Brésil, 83e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 7 Tirs : Écosse 7 / Brésil 16 Possession : Écosse 51% / Brésil 49% Corners : Écosse 4 / Brésil 3 Fautes : Écosse 7 / Brésil 4 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 1 Passes : Écosse 439 / Brésil 430 Precision des passes : Écosse 91% / Brésil 92% xG : Écosse 0.39 / Brésil 3.38
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium Maroc
Voir la fiche du match Haïti - Écosse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium Écosse
Voir la fiche du match Écosse - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 23' Carton jaune - I. Diop Maroc, 23e 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) Écosse, 60e 65' Carton jaune - A. Robertson Écosse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) Écosse, 71e 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) Maroc, 84e 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 89e 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) Écosse, 89e 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 90e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
7
John McGinn
Milieu
11
Ryan Christie
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
6
Kieran Tierney
Milieu
4
Scott McTominay
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
17
Ben Gannon-Doak
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83
Joueurs clés
Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe C
Écosse
Termine
0-1
Gillette Stadium Maroc
Voir la fiche du match Brésil - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' Carton jaune - C. Arcus Haïti, 4e 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 Brésil 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 Brésil · Passe : Vinicius Junior 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) Brésil, 40e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior 3-0 Brésil · Passe : Lucas Paqueta 45+4' Carton jaune - F. Pierrot Haïti, 45+4e 46' ↑↓ Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon) Haïti, 46e 46' ↑↓ Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor) Haïti, 46e 63' ↑↓ Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson) Haïti, 63e 64' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 64e 64' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick) Brésil, 64e 65' Carton jaune - Douglas Santos Brésil, 65e 71' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph) Haïti, 71e 72' Carton jaune - D. Jean Jacques Haïti, 72e 81' ↑↓ Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos) Brésil, 81e 81' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson) Brésil, 81e 81' ↑↓ Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne) Haïti, 81e 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Brésil
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
26
Rayan
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
2
Éderson
18
Danilo Santos
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
11
Louicius Don Deedson
16
Lenny Joseph
18
Wilson Isidor
19
Yassin Fortune
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3 Tirs : Brésil 8 / Haïti 8 Possession : Brésil 57% / Haïti 43% Corners : Brésil 4 / Haïti 4 Fautes : Brésil 12 / Haïti 15 Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3 Passes : Brésil 520 / Haïti 392 Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83% xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30
Joueurs clés
Matheus Cunha (Brésil) : note 9.3, 2 but(s) Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lucas Paquetá (Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.3, 2 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.7 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.5 Johny Placide (Haïti) : note 6.5, 2 arret(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti (World Cup) 09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America)
20/06
Groupe C
Brésil
Termine
3-0
Lincoln Financial Field Haïti
Voir la fiche du match Écosse - Brésil
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Rayan) Brésil, 7e 22' VAR VAR - Vinicius Junior Brésil, 22e 45+3' ⚽ But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 45+3e 46' ↑↓ Remplacement - A. Robertson (remplace K. Tierney) Écosse, 46e 60' ⚽ But - M. Cunha (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 60e 62' Carton jaune - Danilo Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 76' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace Neymar) Brésil, 76e 82' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Douglas Santos (remplace Alex Sandro) Brésil, 82e 82' ↑↓ Remplacement - Rayan (remplace Endrick) Brésil, 82e 83' Carton jaune - Fabinho Brésil, 83e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
26
Scott McKenna
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
19
Lewis Ferguson
Milieu
23
Kenny McLean
Milieu
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
5
Grant Hanley
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
10
Che Adams
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
26
Rayan
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
12
Weverton
23
Ederson
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
18
Danilo Santos
21
Luiz Henrique
10
Neymar
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
25
Igor Thiago
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 3 / Brésil 7 Tirs : Écosse 7 / Brésil 16 Possession : Écosse 51% / Brésil 49% Corners : Écosse 4 / Brésil 3 Fautes : Écosse 7 / Brésil 4 Cartons jaunes : Écosse 0 / Brésil 1 Passes : Écosse 439 / Brésil 430 Precision des passes : Écosse 91% / Brésil 92% xG : Écosse 0.39 / Brésil 3.38
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 9.2, 2 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7.9, 2 passe(s) decisive(s) Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Rayan (Brésil) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Alisson (Brésil) : note 7.9, 3 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 7.7, 3 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Marquinhos (Brésil) : note 7.3
Absences et blessures
Neymar : Brésil · Missing Fixture · Calf Injury Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Écosse
2e periode 88'
0-3
Hard Rock Stadium Brésil
Voir la fiche du match Maroc - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
10' ⚽ But - Bono Haïti, 10e 39' ⚽ But - A. Hakimi Maroc, 39e 43' ⚽ But - W. Isidor (passe J. Duverne) Haïti, 43e 45+1' ⚽ But - I. Saibari (passe A. Hakimi) Maroc, 45+1e 67' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon) Haïti, 67e 67' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson) Haïti, 67e 70' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi) Maroc, 70e 70' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 70e 70' ↑↓ Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine) Maroc, 70e 78' ⚽ But - S. Rahimi (passe C. Riad) Maroc, 78e 79' Carton jaune - D. Nazon Haïti, 79e 79' Carton jaune - J. Placide Haïti, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus) Haïti, 80e 80' ↑↓ Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon) Haïti, 80e 83' ↑↓ Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui) Maroc, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet) Maroc, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot) Haïti, 83e 89' ⚽ But - G. Yassine (passe S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
25
Redouane Halhal
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
26
Anass Salah-Eddine
Défenseur
4
Sofyan Amrabat
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
11
Ismael Saibari
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
20
Ayoub El Kaabi
Attaquant
Remplaçants 15
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
3
Noussair Mazraoui
5
Marwane Saadane
13
Zakaria El Ouahdi
14
Issa Diop
19
Youssef Belammari
6
Ayyoub Bouaddi
7
Chemsdine Talbi
8
Azzedine Ounahi
15
Samir El Mourabet
16
Gessime Yassine
17
Amine Sbai
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
22
Jean-Kévin Duverne
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
21
Josué Casimir
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
18
Wilson Isidor
Attaquant
16
Lenny Joseph
Attaquant
Remplaçants 15
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
2
Carlens Arcus
3
Keeto Thermoncy
14
Garven-Michee Metusala
13
Duke Lacroix
6
Carl Fred Sainté
24
Wilguens Paugain
26
Woodensky Pierre
25
Dominique Simon
7
Derrick Etienne
20
Frantzdy Pierrot
11
Louicius Don Deedson
19
Yassin Fortune
9
Duckens Nazon
Les chiffres du match
Tirs cadres : Maroc 8 / Haïti 1 Tirs : Maroc 16 / Haïti 5 Possession : Maroc 71% / Haïti 29% Corners : Maroc 6 / Haïti 0 Fautes : Maroc 7 / Haïti 15 Passes : Maroc 467 / Haïti 197 Precision des passes : Maroc 89% / Haïti 80% xG : Maroc 2.22 / Haïti 0.52
Joueurs clés
Achraf Hakimi (Maroc) : note 7.7, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Johny Placide (Haïti) : note 7.2, 7 arret(s) Wilson Isidor (Haïti) : note 7.7, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.3, 1 but(s) Bilal El Khannouss (Maroc) : note 8.9 Jean-Kévin Duverne (Haïti) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Danley Jean Jacques (Haïti) : note 6.9 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Maroc
2e periode 90'
4-2
Mercedes-Benz Stadium Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Brésil 2 1 1 0 4 1 3 4 Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4 Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3 Haïti 2 0 0 2 0 4 -4 0
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