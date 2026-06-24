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Mondial 2026 : le Maroc et Haïti dos à dos à la pause (2-2)

Le match du Groupe C entre le Maroc et Haïti, disputé au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, est à égalité 2-2 à la pause. Haïti a ouvert le score dès la 10e minute par l’intermédiaire de Bono, avant que le Maroc réagisse en fin de première période avec des buts d’Achraf Hakimi (39e) et Ismael Saibari (45+1e). Entre-temps, Haïti a égalisé grâce à Wilson Isidor sur une passe décisive de Jean-Kévin Duverne (43e).

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Cette rencontre s’inscrit dans une phase de groupes où le Maroc avait auparavant battu l’Écosse 1-0, tandis qu’Haïti avait concédé deux défaites et visait une réaction. Le score à la pause reflète une première période rythmée et équilibrée.

Le Maroc évolue en 4-2-3-1 sous la direction de Mohamed Ouahbi, avec une possession de balle dominante (70%) et une précision de passes de 92%. L’équipe a cadré 1 de ses 4 tirs et a obtenu 2 corners. Achraf Hakimi se distingue par son implication offensive avec un but et deux passes clés.

Haïti, aligné en 4-4-2 par Sébastien Migne, tient tête en se montrant efficace sur ses occasions. L’équipe a cadré 1 tir sur les 2 tentatives, avec un jeu à 86% de passes réussies et un pressing qui a permis un but rapide. Lenny Joseph a été un des acteurs offensifs notables avec un but marqué.

Au niveau des faits marquants, outre les quatre buts, aucun carton n’a été distribué, et le gardien haïtien Johny Placide a réalisé une parade importante. Le rythme ne faiblit pas et promet une seconde période intense.

Focus sur le Maroc

Le Sénégalais Mohamed Ouahbi a choisi un 4-2-3-1 structuré avec Yassine Bounou dans les cages, soutenu par une ligne défensive emmenée par Achraf Hakimi et Redouane Halhal. La paire de milieux Sofyan Amrabat et Neil El Aynaoui assure la stabilité, tandis que Brahim Díaz et Bilal El Khannouss animent le secteur offensif. L’attaquant Ayoub El Kaabi se montre actif et a déjà tenté sa chance.

Focus sur Haïti

Sébastien Migne aligne un 4-4-2 compact et équilibré avec Johny Placide dans les buts. La défense est organisée autour de Jean-Kévin Duverne et Ricardo Adé. Le milieu est coordonné par Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence, offrant des solutions de passes et de profondeur. En attaque, Wilson Isidor et Lenny Joseph se montrent entreprenants et ont trouvé le chemin des filets.

Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 10'But - BonoHaïti, 10e
  2. 39'But - A. HakimiMaroc, 39e
  3. 43'But - W. Isidor (passe J. Duverne)Haïti, 43e
  4. 45+1'But - I. Saibari (passe A. Hakimi)Maroc, 45+1e
  5. 67'Remplacement - R. Providence (remplace D. Nazon)Haïti, 67e
  6. 67'Remplacement - W. Isidor (remplace L. Deedson)Haïti, 67e
  7. 70'Remplacement - B. Diaz (remplace A. Ounahi)Maroc, 70e
  8. 70'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 70e
  9. 70'Remplacement - A. El Kaabi (remplace G. Yassine)Maroc, 70e
  10. 78'But - S. Rahimi (passe C. Riad)Maroc, 78e
  11. 79'Carton jaune - D. NazonHaïti, 79e
  12. 79'Carton jaune - J. PlacideHaïti, 79e
  13. 80'Remplacement - J. Duverne (remplace C. Arcus)Haïti, 80e
  14. 80'Remplacement - D. Jean Jacques (remplace D. Simon)Haïti, 80e
  15. 83'Remplacement - A. Salah-Eddine (remplace N. Mazraoui)Maroc, 83e
  16. 83'Remplacement - N. El Aynaoui (remplace S. El Mourabet)Maroc, 83e
  17. 83'Remplacement - L. Joseph (remplace F. Pierrot)Haïti, 83e
  18. 89'But - G. Yassine (passe S. Rahimi)Maroc, 89e
  19. 90+4'Carton jaune - J. CasimirHaïti, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Maroc 11 / Haïti 1
  • Tirs : Maroc 22 / Haïti 5
  • Possession : Maroc 71% / Haïti 29%
  • Corners : Maroc 9 / Haïti 0
  • Fautes : Maroc 8 / Haïti 17
  • Cartons jaunes : Maroc 0 / Haïti 2
  • Passes : Maroc 533 / Haïti 229
  • Precision des passes : Maroc 89% / Haïti 79%
  • xG : Maroc 3.26 / Haïti 0.52
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
2e periode 90' Hard Rock Stadium
Brésil
Résumé à la pause
Groupe C
Maroc
2e periode 90' Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Résumé à la pause
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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