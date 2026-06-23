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Mondial 2026 : Dijon de la Jordanie en 3-4-2-1 face au 4-3-3 de l’Algérie de Petkovic

Pour leur deuxième match dans le Groupe J de la Coupe du monde 2026, Jordanie et Algérie s’affrontent le 23 juin à 4h00 GMT+1 au Levi’s Stadium. Les deux équipes cherchent à rebondir après leur défaite d’entrée, la Jordanie s’étant inclinée 1-3 face à l’Autriche et l’Algérie 0-3 contre l’Argentine. Ce match est crucial pour les deux nations qui n’ont pour l’instant aucun point et visent une réaction décisive pour garder espoir dans cette phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les Jordaniens alignent une défense à trois encadrée par Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab, avec un milieu en losange à quatre joueurs, dirigé par Noor Al-Rawabdeh et Nizar Al-Rashdan, soutenu devant par Mousa Tamari, Ali Olwan et Mahmoud Al-Mardi, dans un schéma tactique en 3-4-2-1 adopté par le sélectionneur Jamal Sellami. Cette organisation vise à densifier le milieu pour contrer la puissance algérienne et privilégier des relances rapides sur les ailes.

De leur côté, les Fennecs de Vladimir Petkovic optent pour un traditionnel 4-3-3 avec le portier Luca Zidane dans les cages. La ligne défensive comprend Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri. Le trio du milieu est composé de Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki et Ibrahim Maza tandis que l’attaque repose sur Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi. La sélection algérienne mise sur la solidité défensive alliée aux qualités techniques de ses milieux et la créativité offensive de Mahrez en soutien de Gouiri et Chaïbi.

Lecture du onze de Jordanie

La Jordanie présente un système en 3-4-2-1 qui va demander beaucoup d’efforts défensifs à ses milieux et attaquants. Yazeed Abu Laila débutera dans les buts, protégé par une défense à trois avec Abdallah Nasib sur le côté droit, Yazan Al-Arab dans l’axe et Husam Ali Mohammad Abudahab à gauche. Le milieu de terrain dense sera organisé autour de Noor Al-Rawabdeh à droite, Nizar Al-Rashdan à gauche, Ehsan Haddad et Mohannad Abu Taha dans des rôles plus axiaux. Mousa Tamari et Ali Olwan occuperont les rôles de meneurs de jeu avancés, supportant l’attaquant axial, Mahmoud Al-Mardi.

Le sélectionneur Jamal Sellami privilégie ce schéma pour consolider les lignes médianes et favoriser les transitions rapides vers l’avant. La présence de joueurs comme Noor Al-Rawabdeh et Mousa Tamari souligne l’ambition offensive malgré une configuration défensive plutôt prudente avec une défense à trois.

Lecture du onze de l’Algérie

L’Algérie opte pour un 4-3-3 classique sous la houlette de Vladimir Petkovic. En défense, on retrouvera Rafik Belghali à droite, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini dans l’axe, et Rayan Aït-Nouri sur le flanc gauche. Le milieu est structuré autour de Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki et Ibrahim Maza, équilibrant couverture défensive et appui offensif. L’attaque est portée par Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi, avec Mahrez en meneur extérieur droit et Gouiri en pointe centrée.

Petkovic mise sur l’expérience de ses défenseurs et la créativité de ses milieux pour contrôler le milieu de terrain, tout en laissant une grande liberté à ses ailiers pour déstabiliser la défense adverse. Le système en 4-3-3 permet une approche flexible, avec des joueurs mobiles capables de s’adapter aux phases défensives et offensives du match.

Les onze de départ

Jordanie
Système3-4-2-1SélectionneurJamal Sellami
Titulaires11
  1. 1 Yazeed Abu Laila Gardien
  2. 3 Abdallah Nasib Défenseur
  3. 5 Yazan Al-Arab Défenseur
  4. 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
  5. 23 Ehsan Haddad Milieu
  6. 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
  7. 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
  8. 20 Mohannad Abu Taha Milieu
  9. 13 Mahmoud Al-Mardi Attaquant
  10. 9 Ali Olwan Attaquant
  11. 10 Mousa Tamari Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Noureddin Zaid
  • 22 Abdallah Al-Fakhouri
  • 16 Mo Abualnadi
  • 2 Mohammad Ali Hasheesh
  • 17 Saleem Obaid
  • 19 Saad Al Rousan
  • 26 Anas Badawi
  • 18 Mohammad Abu Ghoush
  • 6 Amer Jamous
  • 14 Rajaei Ayed
  • 15 Ibrahim Sadeh
  • 25 Mohammad Al Daoud
  • 7 Mohammad Abu Zrayq
  • 24 Ali Al Azaizah
  • 11 Odeh Fakhoury
Algérie
Système4-3-3SélectionneurVladimir Petkovic
Titulaires11
  1. 23 Luca Zidane Gardien
  2. 17 Rafik Belghali Défenseur
  3. 2 Aïssa Mandi Défenseur
  4. 21 Ramy Bensebaini Défenseur
  5. 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
  6. 14 Hicham Boudaoui Milieu
  7. 6 Ramiz Zerrouki Milieu
  8. 22 Ibrahim Maza Milieu
  9. 7 Riyad Mahrez Attaquant
  10. 9 Amine Gouiri Attaquant
  11. 10 Farès Chaïbi Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Melvin Mastil
  • 16 Oussama Benbot
  • 3 Achref Abada
  • 4 Mohamed Tougai
  • 5 Zineddine Belaid
  • 13 Jaouen Hadjam
  • 26 Samir Sophian Chergui
  • 8 Houssem Aouar
  • 19 Nabil Bentaleb
  • 24 Yassine Titraoui
  • 11 Anis Hadj Moussa
  • 20 Adil Boulbina
  • 12 Ahmed Nadhir Benbouali
  • 25 Farès Ghedjemis
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
23/06/2026 04:00 Groupe J
Compositions
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Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Compositions
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Jordanie100113-20
Algérie100103-30
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