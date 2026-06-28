Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour un choc du Groupe J à Kansas City

L’Algérie affronte l’Autriche le 28 juin 2026 au Arrowhead Stadium de Kansas City pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Prévu à 03h00 heure locale (GMT+1), ce duel appartient au Groupe J, déjà entamé par les deux équipes avec des résultats mitigés. L’Algérie compte une victoire 2-1 face à la Jordanie tandis que l’Autriche a été battue 0-2 par l’Argentine. Cette rencontre s’annonce comme un tournant pour chacune des deux formations dans leur quête d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Depuis sa dernière participation en Coupe du Monde il y a 12 ans, l’Algérie retrouve la compétition sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petković. Après un passage de six matchs éliminatoires exemplaire, ponctué par un sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les Fennecs veulent confirmer leur montée en puissance. De leur côté, les Autrichiens, dirigés par Ralf Rangnick, disposent d’une formation expérimentée, bien rodée dans un système en 4-2-3-1, et cherchent à rebondir après une défaite initiale contre l’Argentine.

Au classement du groupe, l’Algérie possède un goal average négatif, ayant concédé quatre buts, tandis que l’Autriche affiche un bilan équilibré avec trois buts marqués et encaissés. Une victoire ce dimanche serait donc cruciale pour les deux équipes, qui tenteront de se positionner favorablement avant la dernière journée. L’enjeu est double – sécuriser les points nécessaires pour se qualifier et prendre l’ascendant psychologique dans une poule relevée par la présence de l’Argentine.

Ce match à Kansas City sera également marqué par les confrontations tactiques entre Vladimir Petković qui aligne ses joueurs en 4-3-3, misant sur une attaque rapide et polyvalente, et Ralf Rangnick qui privilégie un 4-2-3-1 structuré. Les enjeux, la pression et la nécessité d’un résultat devraient conduire à une bataille tactique serrée sur la pelouse du Arrowhead Stadium.

Zoom sur Algérie

Alignée en 4-3-3, l’Algérie fait confiance à un groupe équilibré mêlant expérience et jeunesse. Le sélectionneur Vladimir Petković s’appuie notamment sur le gardien Oussama Benbot et un quart de défense solide composé d’Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini. La ligne médiane réunit Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza, apportant soutien offensif et récupération.

L’attaque repose sur son capitaine Riyad Mahrez, très remuant sur l’aile droite, Amine Gouiri dans l’axe, et Farès Chaïbi côté gauche. Cette combinaison permet à l’Algérie d’exploiter les couloirs et de développer un jeu offensif varié. La jeunesse de joueurs comme Ibrahim Maza dynamise l’équipe, tandis que l’expérience de cadres comme Mandi sécurise la défense. L’absence du jeune Mohamed Amoura pour blessure musculaire affecte le choix tactique mais ouvre la porte à une composition stable pour ce match.

Zoom sur Autriche

Le sélectionneur Ralf Rangnick dispose d’un effectif structuré en 4-2-3-1 avec Alexander Schlager dans les cages. La défense alignée comprend Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene, formant une base disciplinée et expérimentée.

Au milieu, Nicolas Seiwald et Xaver Schlager incarnent la double récupération, assurant un équilibre entre protection défensive et transition offensive. Devant eux, Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer jouent le rôle de meneurs de jeu, offrant créativité et variété dans le jeu.

En pointe, l’attaquant Marko Arnautović est l’élément offensif majeur, capable de faire la différence par sa puissance et son expérience. Cette organisation vise à combiner solidité défensive et capacité à construire des attaques placées, avec une pression modérée adaptée au contexte du groupe. Après une défaite contre l’Argentine, l’Autriche cherchera une réaction rapide pour rester dans la course.

Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche

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Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 3-1 3-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Termine 3-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Resume final Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 2-0 2-0 Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) 40' Carton jaune - S. Posch 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) 76' Carton jaune - F. Medina 76' Carton jaune - K. Laimer 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) 90+2' Carton jaune - L. Paredes 90+5' ⚽ But - L. Messi Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 19 Nicolás Otamendi

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

2 Marcos Senesi

4 Gonzalo Montiel

8 Valentín Barco

18 Nico Paz

5 Leandro Paredes

17 Giuliano Simeone

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

21 José Manuel López Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 3 Kevin Danso Défenseur 8 David Alaba Défenseur 20 Konrad Laimer Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 24 Paul Wanner Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 11 Michael Gregoritsch Attaquant Remplaçants 15 13 Patrick Pentz

12 Florian Wiegele

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

15 Philipp Lienhart

22 Alexander Prass

19 Dejan Ljubičić

21 Patrick Wimmer

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

26 Alessandro Schöpf

16 Phillipp Mwene

14 Saša Kalajdžić

7 Marko Arnautović Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1

: Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5

: Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43%

: Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10

: Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2

: Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377

: Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%

: Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9

(Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)

(Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2

(Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7

(Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine Termine 2-0 AT&T Stadium Autriche Autriche Resume final Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 1-2 1-2 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) 44' Carton jaune - R. Zerrouki 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) 64' Carton jaune - H. Abu Dahab 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) 82' ⚽ But - A. Gouiri 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Compositions Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 9 Ali Olwan Attaquant 13 Mahmoud Al-Mardi Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 12 Noureddin Zaid

22 Abdallah Al-Fakhouri

16 Mo Abualnadi

2 Mohammad Ali Hasheesh

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

24 Ali Al Azaizah

11 Odeh Fakhoury Algérie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 6 Ramiz Zerrouki Milieu 7 Riyad Mahrez Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 10 Farès Chaïbi Milieu 9 Amine Gouiri Attaquant Remplaçants 14 19 Nabil Bentaleb

12 Ahmed Nadhir Benbouali

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

11 Anis Hadj Moussa

20 Adil Boulbina

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8

: Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17

: Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%

: Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9

: Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6

: Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1

: Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620

: Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%

: Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81 Joueurs clés Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s)

(Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s)

(Algérie) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie Termine 1-2 Levi's Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 16 Oussama Benbot Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 13 Jaouen Hadjam Défenseur 8 Houssem Aouar Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 7 Riyad Mahrez Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 14 1 Melvin Mastil

23 Luca Zidane

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

15 Rayan Aït-Nouri

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

14 Hicham Boudaoui

24 Yassine Titraoui

11 Anis Hadj Moussa

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 7 Marko Arnautović Attaquant Remplaçants 15 12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

3 Kevin Danso

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

24 Paul Wanner

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch

14 Saša Kalajdžić Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Compositions Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 24 Ali Al Azaizeh Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 11 Odeh Fakhoury Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

26 Anas Badawi

16 Mo Abualnadi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

19 Saad Al Rousan

17 Saleem Obaid

6 Amer Jamous

15 Ibrahim Sadeh

7 Mohammad Abu Zrayq

25 Mohammad Al Daoud

14 Rajaei Ayed

13 Mahmoud Al-Mardi

10 Mousa Tamari Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 17 Giuliano Simeone Défenseur 19 Nicolás Otamendi Défenseur 2 Marcos Senesi Défenseur 3 Nicolás Tagliafico Défenseur 18 Nico Paz Milieu 5 Leandro Paredes Milieu 14 Exequiel Palacios Milieu 11 Giovani Lo Celso Milieu 9 Julián Alvarez Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 12 Gerónimo Rulli

1 Juan Musso

25 Facundo Medina

6 Lisandro Martínez

26 Nahuel Molina

13 Cristian Romero

4 Gonzalo Montiel

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

15 Nicolás González

7 Rodrigo De Paul

16 Thiago Almada

8 Valentín Barco

21 José Manuel López

10 Lionel Messi Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine Compositions