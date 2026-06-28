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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche se retrouvent pour un choc du Groupe J à Kansas City

L’Algérie affronte l’Autriche le 28 juin 2026 au Arrowhead Stadium de Kansas City pour un match décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Prévu à 03h00 heure locale (GMT+1), ce duel appartient au Groupe J, déjà entamé par les deux équipes avec des résultats mitigés. L’Algérie compte une victoire 2-1 face à la Jordanie tandis que l’Autriche a été battue 0-2 par l’Argentine. Cette rencontre s’annonce comme un tournant pour chacune des deux formations dans leur quête d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Depuis sa dernière participation en Coupe du Monde il y a 12 ans, l’Algérie retrouve la compétition sous la houlette du sélectionneur Vladimir Petković. Après un passage de six matchs éliminatoires exemplaire, ponctué par un sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les Fennecs veulent confirmer leur montée en puissance. De leur côté, les Autrichiens, dirigés par Ralf Rangnick, disposent d’une formation expérimentée, bien rodée dans un système en 4-2-3-1, et cherchent à rebondir après une défaite initiale contre l’Argentine.

Au classement du groupe, l’Algérie possède un goal average négatif, ayant concédé quatre buts, tandis que l’Autriche affiche un bilan équilibré avec trois buts marqués et encaissés. Une victoire ce dimanche serait donc cruciale pour les deux équipes, qui tenteront de se positionner favorablement avant la dernière journée. L’enjeu est double – sécuriser les points nécessaires pour se qualifier et prendre l’ascendant psychologique dans une poule relevée par la présence de l’Argentine.

Ce match à Kansas City sera également marqué par les confrontations tactiques entre Vladimir Petković qui aligne ses joueurs en 4-3-3, misant sur une attaque rapide et polyvalente, et Ralf Rangnick qui privilégie un 4-2-3-1 structuré. Les enjeux, la pression et la nécessité d’un résultat devraient conduire à une bataille tactique serrée sur la pelouse du Arrowhead Stadium.

Zoom sur Algérie

Alignée en 4-3-3, l’Algérie fait confiance à un groupe équilibré mêlant expérience et jeunesse. Le sélectionneur Vladimir Petković s’appuie notamment sur le gardien Oussama Benbot et un quart de défense solide composé d’Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini. La ligne médiane réunit Houssem Aouar, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza, apportant soutien offensif et récupération.

L’attaque repose sur son capitaine Riyad Mahrez, très remuant sur l’aile droite, Amine Gouiri dans l’axe, et Farès Chaïbi côté gauche. Cette combinaison permet à l’Algérie d’exploiter les couloirs et de développer un jeu offensif varié. La jeunesse de joueurs comme Ibrahim Maza dynamise l’équipe, tandis que l’expérience de cadres comme Mandi sécurise la défense. L’absence du jeune Mohamed Amoura pour blessure musculaire affecte le choix tactique mais ouvre la porte à une composition stable pour ce match.

Zoom sur Autriche

Le sélectionneur Ralf Rangnick dispose d’un effectif structuré en 4-2-3-1 avec Alexander Schlager dans les cages. La défense alignée comprend Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba et Phillipp Mwene, formant une base disciplinée et expérimentée.

Au milieu, Nicolas Seiwald et Xaver Schlager incarnent la double récupération, assurant un équilibre entre protection défensive et transition offensive. Devant eux, Romano Schmid, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer jouent le rôle de meneurs de jeu, offrant créativité et variété dans le jeu.

En pointe, l’attaquant Marko Arnautović est l’élément offensif majeur, capable de faire la différence par sa puissance et son expérience. Cette organisation vise à combiner solidité défensive et capacité à construire des attaques placées, avec une pression modérée adaptée au contexte du groupe. Après une défaite contre l’Argentine, l’Autriche cherchera une réaction rapide pour rester dans la course.

Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00 Groupe J
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Groupe J
Argentine
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Algérie
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Jordanie
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Algérie
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Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Compositions
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Compositions
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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