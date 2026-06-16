Mondial 2026 : l’Argentine lance sa défense du titre contre l’Algérie

L’Argentine affronte l’Algérie le 17 juin 2026 à 2 h 00 GMT+1 à l’Arrowhead Stadium, en phase de groupes du Mondial 2026, avec un premier enjeu clair dans le groupe J. Championne du monde en titre, l’Albiceleste ouvre sa campagne contre une sélection algérienne de retour sur la scène mondiale après douze ans d’absence.

Le rendez-vous oppose deux trajectoires différentes. L’Argentine arrive avec le statut le plus élevé du tournoi après son sacre de 2022 et deux titres continentaux récents sous Lionel Scaloni. L’Algérie, conduite par Vladimir Petković, retrouve la Coupe du monde avec l’objectif de s’installer rapidement dans une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis 2014.

Pour les Argentins, cette entrée en lice doit poser les bases d’une défense du titre dans un groupe où chaque point peut peser. Leur parcours de qualification en Amérique du Sud a confirmé leur régularité, avec une première place et 38 points en 18 matches, neuf longueurs devant leur dauphin.

L’Algérie aborde ce match avec un défi élevé face à une référence mondiale, mais aussi avec des repères collectifs récents. Les Fennecs ont réussi une campagne solide dans la course à la CAN 2025, bouclée avec cinq victoires et un nul en six rencontres, sous la direction d’un sélectionneur arrivé en février 2024.

Le match mettra aussi face à face deux cadres offensifs majeurs du football contemporain. Lionel Messi dispute une sixième Coupe du monde avec l’Argentine, tandis que Riyad Mahrez reste l’un des repères techniques et le capitaine de l’Algérie.

Zoom sur l’Argentine

L’Argentine reste structurée autour de Lionel Scaloni, en poste depuis 2018 et associé aux grands succès récents de la sélection. Son équipe a remporté la Copa América 2021, la Coupe du monde 2022 puis la Copa América 2024, une continuité qui renforce son statut avant ce premier match.

Le socle argentin s’appuie sur une ossature expérimentée. Emiliano Martínez demeure une référence dans le but, Cristian Romero et Lisandro Martínez font partie des cadres défensifs, tandis qu’Alexis Mac Allister et Enzo Fernández donnent de la densité au milieu. Devant, la présence de Lionel Messi continue d’orienter une grande partie de l’animation.

Scaloni dispose d’une équipe capable de varier ses structures. L’Argentine peut évoluer avec trois milieux et des profils offensifs excentrés, ou rapprocher ses créateurs dans un système plus resserré. Cette souplesse a souvent permis à l’Albiceleste d’adapter son pressing, sa possession et ses transitions au profil de l’adversaire.

Le premier objectif reste cependant simple. L’Argentine doit réussir son départ dans un tournoi long, où le tenant du titre est immédiatement attendu. Une victoire installerait les champions du monde dans une position favorable avant la suite du groupe J.

Zoom sur l’Algérie

L’Algérie retrouve le Mondial avec Vladimir Petković, ancien sélectionneur de la Suisse, chargé de stabiliser un groupe en reconstruction compétitive. Son arrivée a apporté un cadre nouveau à une sélection qui cherche à confirmer son retour au plus haut niveau international.

Les Fennecs conservent des joueurs d’expérience dans chaque ligne. Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini apportent du vécu défensif, Houssem Aouar représente une option importante au milieu, Mohamed Amoura offre de la profondeur en attaque et Riyad Mahrez reste le principal point d’appui offensif.

Le projet algérien sous Petković repose sur une base défensive plus solide et une capacité à attaquer rapidement les espaces. Face à l’Argentine, cette approche peut compter, surtout contre une équipe habituée à imposer son rythme et à contrôler les zones intérieures.

L’Algérie devra composer sans Ismaël Bennacer, freiné par des problèmes physiques, et sans Baghdad Bounedjah, non retenu dans le groupe. Le défi reste majeur, mais cette affiche offre aux Fennecs une occasion immédiate de mesurer leur retour mondial contre la référence de la dernière édition.

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Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 02:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 02:00 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Avant-match Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 05:00 A venir Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine