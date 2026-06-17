Mondial 2026 : Autriche-Jordanie, Alaba en défense à trois face au 5-4-1 jordanien

L’Autriche de Ralf Rangnick débute avec une défense à trois autour de David Alaba contre la Jordanie de Jamal Sellami, organisée en 5-4-1, ce mercredi 17 juin au Levi’s Stadium, pour un match du groupe J du Mondial 2026 dont le coup d’envoi est fixé à 05h00 GMT+1.

Le choix fort autrichien tient à l’articulation d’un 3-4-2-1 avec Alexander Schlager dans le but, Stefan Posch, Philipp Lienhart et David Alaba derrière, puis Marcel Sabitzer et Romano Schmid en soutien de Saša Kalajdžić. En face, la Jordanie densifie sa ligne défensive avec Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha devant Yazeed Abu Laila.

Rangnick associe Xaver Schlager et Nicolas Seiwald dans l’axe, avec Konrad Laimer et Phillipp Mwene sur les côtés du milieu. Cette structure place Sabitzer dans une zone avancée, proche de Schmid et Kalajdžić, tandis que Marko Arnautović et Michael Gregoritsch débutent parmi les remplaçants.

Sellami répond avec un bloc très fourni, Mousa Tamari occupant un rôle majeur dans le couloir ou l’animation offensive, aux côtés de Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Odeh Fakhoury au milieu. Ali Olwan est le seul attaquant de pointe annoncé dans le onze jordanien.

Lecture du onze de l’Autriche

L’Autriche se présente en 3-4-2-1 avec Alexander Schlager titulaire dans le but. Le trio défensif Stefan Posch, Philipp Lienhart et David Alaba donne à Rangnick une base axiale, pendant que Phillipp Mwene et Konrad Laimer occupent les couloirs dans une ligne de quatre au milieu.

Dans l’entrejeu, Xaver Schlager et Nicolas Seiwald forment le double pivot. Leur présence permet à Marcel Sabitzer et Romano Schmid d’évoluer plus haut, derrière Saša Kalajdžić. Le profil de Kalajdžić fixe l’attaque autrichienne, avec Sabitzer placé dans une zone où il peut lier le milieu et la dernière ligne.

Le banc autrichien offre plusieurs options offensives et défensives. Patrick Pentz, Kevin Danso, Marco Friedl, Florian Grillitsch, Patrick Wimmer, Marko Arnautović et Michael Gregoritsch figurent notamment parmi les remplaçants. Rangnick garde ainsi des solutions pour modifier son animation sans changer toute son organisation.

Autriche Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić

Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Saša Kalajdžić Système 3-4-2-1

3-4-2-1 Sélectionneur Ralf Rangnick

Lecture du onze de la Jordanie

La Jordanie commence en 5-4-1 avec Yazeed Abu Laila dans le but et une défense à cinq composée d’Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi et Mohannad Abu Taha. Ce dispositif donne d’abord une forte densité devant la surface jordanienne.

Au milieu, Mousa Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh et Odeh Fakhoury forment la ligne de quatre. Tamari est le nom majeur de cette animation, tandis qu’Ali Olwan démarre seul devant. La Jordanie cherche ainsi un équilibre clair entre protection défensive et sorties rapides autour de ses joueurs offensifs.

Sellami dispose sur le banc de plusieurs relais, dont Abdallah Al-Fakhouri, Saleem Obaid, Amer Jamous, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abu Zrayq et Mahmoud Al-Mardi. Le onze retenu confirme toutefois une priorité à la couverture défensive pour cette entrée dans le groupe J.

Jordanie Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi, Mohannad Abu Taha, Mousa Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan

Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi, Mohannad Abu Taha, Mousa Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Deen Al Rawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan Système 5-4-1

5-4-1 Sélectionneur Jamal Sellami

Les onze de départ

Autriche Système 3-4-2-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 6 Nicolas Seiwald Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 18 Romano Schmid Attaquant 9 Marcel Sabitzer Attaquant 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

3 Kevin Danso

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

24 Paul Wanner

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

7 Marko Arnautović

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 5-4-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 23 Ehsan Haddad Défenseur 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 20 Mohannad Abu Taha Défenseur 10 Mousa Tamari Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 11 Odeh Fakhoury Milieu 9 Ali Olwan Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah

Autriche 1re periode 28' 1-0 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Fil du match 20' ⚽ But - Romano Schmid 1-0

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 1-0 1re periode 28' · 1-0 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 20' ⚽ But - Romano Schmid 1-0 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

3 Kevin Danso

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

24 Paul Wanner

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

7 Marko Arnautović

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 5-4-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 23 Ehsan Haddad Défenseur 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 20 Mohannad Abu Taha Défenseur 11 Odeh Fakhoury Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 9 Ali Olwan Milieu 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 0 / Jordanie 1

: Autriche 0 / Jordanie 1 Tirs : Autriche 0 / Jordanie 2

: Autriche 0 / Jordanie 2 Possession : Autriche 77% / Jordanie 23%

: Autriche 77% / Jordanie 23% Fautes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 89 / Jordanie 27

: Autriche 89 / Jordanie 27 Precision des passes : Autriche 87% / Jordanie 59%

: Autriche 87% / Jordanie 59% xG : Autriche 0.00 / Jordanie 0.03 Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche 1re periode 28' 1-0 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Compositions Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine