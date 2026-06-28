Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)
Algérie – Autriche a atteint la pause au Mondial 2026, l'Algérie et l'Autriche sont dos à dos sur le score de 1-1.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Algérie a eu le ballon avec 55% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 2 pour l'Autriche. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Algérie et 1 pour l'Autriche. Les xG restent proches, avec 0.01 pour l'Algérie et 0.81 pour l'Autriche.
Les faits de la première période
- Carton jaune – M. Arnautovic (Autriche, 11e)
- But – M. Arnautovic (passe D. Alaba) (Autriche, 28e)
- But – R. Belghali (Algérie, 45e)
Un équilibre encore fragile
l'Algérie et l'Autriche repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- Tirs cadres : Algérie 0 / Autriche 1
- Tirs : Algérie 2 / Autriche 2
- Possession : Algérie 55% / Autriche 45%
- Fautes : Algérie 1 / Autriche 2
- Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
- Passes : Algérie 186 / Autriche 150
- Precision des passes : Algérie 88% / Autriche 86%
- xG : Algérie 0.01 / Autriche 0.81
- 8'VARVAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
- 17'⚽But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
- 46'↑↓Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
- 55'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
- 55'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
- 60'⚽But - L. Messi2-0Argentine
- 64'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
- 76'⚽But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
- 80'↑↓Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
- 80'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
- 81'↑↓Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
- 82'↑↓Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
- 8'⚽But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 4 Gonzalo Montiel Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 25 Facundo Medina Défenseur
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 16 Thiago Almada Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 26 Nahuel Molina
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 19 Nicolás Otamendi
- 2 Marcos Senesi
- 5 Leandro Paredes
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 14 Hicham Boudaoui Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 11 Anis Hadj Moussa Attaquant
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 10 Farès Chaïbi Attaquant
- 8 Houssem Aouar
- 7 Riyad Mahrez
- 18 Mohamed Amoura
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 24 Yassine Titraoui
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0
- Tirs : Argentine 10 / Algérie 7
- Possession : Argentine 48% / Algérie 52%
- Corners : Argentine 2 / Algérie 2
- Fautes : Argentine 12 / Algérie 7
- Passes : Argentine 561 / Algérie 595
- Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%
- xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
- Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)
- Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)
- Cristian Romero (Argentine) : note 7.3
- Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3
- Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2
- Facundo Medina (Argentine) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
- 21'⚽But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
- 46'↑↓Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
- 50'⚽But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
- 59'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
- 67'VARVAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
- 72'↑↓Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
- 76'⚽But - Y. Al Arab2-1Autriche
- 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
- 81'↑↓Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
- 88'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
- 89'↑↓Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 89e
- 90+12'⚽But - M. Arnautovic3-1Autriche
- 67'⚽But - M. Arnautovic2-1Autriche
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 15 Philipp Lienhart Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 16 Phillipp Mwene Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 20 Konrad Laimer Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 14 Saša Kalajdžić Attaquant
- 7 Marko Arnautović
- 3 Kevin Danso
- 17 Carney Chukwuemeka
- 24 Paul Wanner
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 16 Mo Abualnadi Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 11 Odeh Fakhoury Attaquant
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 10 Mousa Tamari Attaquant
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 24 Ali Al Azaizah
- Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4
- Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10
- Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%
- Corners : Autriche 3 / Jordanie 3
- Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6
- Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0
- Passes : Autriche 522 / Jordanie 280
- Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%
- xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
- Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)
- Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)
- Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)
- Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3
- Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2
- Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 38'⚽But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
- 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
- 57'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
- 64'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
- 65'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
- 67'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
- 68'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
- 68'↑↓Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
- 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
- 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
- 78'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
- 82'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
- 82'↑↓Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
- 85'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
- 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
- 90+5'⚽But - L. MessiArgentine, 90+5e
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 26 Nahuel Molina Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 25 Facundo Medina Défenseur
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 16 Thiago Almada Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 19 Nicolás Otamendi
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 8 Valentín Barco
- 18 Nico Paz
- 5 Leandro Paredes
- 17 Giuliano Simeone
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 21 José Manuel López
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 3 Kevin Danso Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 20 Konrad Laimer Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 24 Paul Wanner Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 11 Michael Gregoritsch Attaquant
- 13 Patrick Pentz
- 12 Florian Wiegele
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 21 Patrick Wimmer
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 26 Alessandro Schöpf
- 16 Phillipp Mwene
- 14 Saša Kalajdžić
- 7 Marko Arnautović
- Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1
- Tirs : Argentine 6 / Autriche 5
- Possession : Argentine 57% / Autriche 43%
- Corners : Argentine 1 / Autriche 2
- Fautes : Argentine 10 / Autriche 10
- Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2
- Passes : Argentine 498 / Autriche 377
- Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%
- xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
- Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)
- Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Autriche) : note 7.9
- Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)
- Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2
- Enzo Fernández (Argentine) : note 7
- Cristian Romero (Argentine) : note 6.9
- Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 36'⚽But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
- 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
- 46'↑↓Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
- 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
- 69'⚽But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
- 76'↑↓Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
- 82'⚽But - A. GouiriAlgérie, 82e
- 84'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
- 85'↑↓Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
- 86'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
- 90+1'↑↓Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 13 Mahmoud Al-Mardi Attaquant
- 10 Mousa Tamari Attaquant
- 12 Noureddin Zaid
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 16 Mo Abualnadi
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 24 Ali Al Azaizah
- 11 Odeh Fakhoury
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 14 Hicham Boudaoui Milieu
- 6 Ramiz Zerrouki Milieu
- 7 Riyad Mahrez Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 10 Farès Chaïbi Milieu
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 19 Nabil Bentaleb
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 8 Houssem Aouar
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8
- Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17
- Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%
- Corners : Jordanie 1 / Algérie 9
- Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6
- Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1
- Passes : Jordanie 232 / Algérie 620
- Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%
- xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
- Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s)
- Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s)
- Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s)
- Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s)
- Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s)
- Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- 16 Oussama Benbot Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 13 Jaouen Hadjam Défenseur
- 8 Houssem Aouar Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 7 Riyad Mahrez Attaquant
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 10 Farès Chaïbi Attaquant
- 1 Melvin Mastil
- 23 Luca Zidane
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 15 Rayan Aït-Nouri
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 14 Hicham Boudaoui
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 15 Philipp Lienhart Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 16 Phillipp Mwene Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 20 Konrad Laimer Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 7 Marko Arnautović Attaquant
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 3 Kevin Danso
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 24 Paul Wanner
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 14 Saša Kalajdžić
- Tirs cadres : Algérie 0 / Autriche 1
- Tirs : Algérie 2 / Autriche 2
- Possession : Algérie 55% / Autriche 45%
- Fautes : Algérie 1 / Autriche 2
- Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
- Passes : Algérie 186 / Autriche 150
- Precision des passes : Algérie 88% / Autriche 86%
- xG : Algérie 0.01 / Autriche 0.81
- Marko Arnautović (Autriche) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Farès Chaïbi (Algérie) : note 6.9
- Aïssa Mandi (Algérie) : note 6.7
- Riyad Mahrez (Algérie) : note 6.7
- Ibrahim Maza (Algérie) : note 6.7
- Stefan Posch (Autriche) : note 6.7
- Philipp Lienhart (Autriche) : note 6.7
- M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 24 Ali Al Azaizeh Attaquant
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 11 Odeh Fakhoury Attaquant
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 26 Anas Badawi
- 16 Mo Abualnadi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 19 Saad Al Rousan
- 17 Saleem Obaid
- 6 Amer Jamous
- 15 Ibrahim Sadeh
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 25 Mohammad Al Daoud
- 14 Rajaei Ayed
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 10 Mousa Tamari
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 14 Exequiel Palacios Défenseur
- 19 Nicolás Otamendi Défenseur
- 2 Marcos Senesi Défenseur
- 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
- 17 Giuliano Simeone Milieu
- 18 Nico Paz Milieu
- 5 Leandro Paredes Milieu
- 11 Giovani Lo Celso Milieu
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 9 Julián Alvarez Attaquant
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 25 Facundo Medina
- 6 Lisandro Martínez
- 26 Nahuel Molina
- 13 Cristian Romero
- 4 Gonzalo Montiel
- 20 Alexis Mac Allister
- 24 Enzo Fernández
- 15 Nicolás González
- 7 Rodrigo De Paul
- 16 Thiago Almada
- 8 Valentín Barco
- 21 José Manuel López
- 10 Lionel Messi
- Tirs cadres : Jordanie 0 / Argentine 2
- Tirs : Jordanie 0 / Argentine 4
- Possession : Jordanie 21% / Argentine 79%
- Corners : Jordanie 0 / Argentine 2
- Fautes : Jordanie 2 / Argentine 3
- Cartons jaunes : Jordanie 1 / Argentine 0
- Passes : Jordanie 66 / Argentine 249
- Precision des passes : Jordanie 74% / Argentine 92%
- xG : Jordanie 0.00 / Argentine 1.49
- Giovani Lo Celso (Argentine) : note 8, 1 but(s)
- Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.3, 1 but(s)
- Marcos Senesi (Argentine) : note 7
- Nicolás Otamendi (Argentine) : note 6.9
- Nicolás Tagliafico (Argentine) : note 6.9
- Ali Olwan (Jordanie) : note 6.7
- Odeh Fakhoury (Jordanie) : note 6.7
- Exequiel Palacios (Argentine) : note 6.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|Autriche
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Algérie
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Jordanie
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
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