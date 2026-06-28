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Mondial 2026 : l’Algérie et l’Autriche dos à dos à la pause (1-1)

Algérie – Autriche a atteint la pause au Mondial 2026, l'Algérie et l'Autriche sont dos à dos sur le score de 1-1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. L'Algérie a eu le ballon avec 55% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 2 pour l'Autriche. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour l'Algérie et 1 pour l'Autriche. Les xG restent proches, avec 0.01 pour l'Algérie et 0.81 pour l'Autriche.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – M. Arnautovic (Autriche, 11e)
  • But – M. Arnautovic (passe D. Alaba) (Autriche, 28e)
  • But – R. Belghali (Algérie, 45e)

Un équilibre encore fragile

l'Algérie et l'Autriche repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Algérie
Mi-temps Arrowhead Stadium
Autriche
28/06/2026 03:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
  2. 28'But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
  3. 45'But - R. BelghaliAlgérie, 45e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Algérie 0 / Autriche 1
  • Tirs : Algérie 2 / Autriche 2
  • Possession : Algérie 55% / Autriche 45%
  • Fautes : Algérie 1 / Autriche 2
  • Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
  • Passes : Algérie 186 / Autriche 150
  • Precision des passes : Algérie 88% / Autriche 86%
  • xG : Algérie 0.01 / Autriche 0.81
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Résumé à la pause
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EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
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