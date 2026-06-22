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Mondial 2026 : l’Argentine opte pour un 4-4-2 avec Messi et Lautaro face à l’Autriche en 4-2-3-1

Lundi 22 juin 2026 à 18h00 GMT+1, l’Argentine affronte l’Autriche au stade AT&T de Dallas lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre du groupe J oppose deux équipes qui ont remporté leurs premiers matchs – l’Argentine a battu l’Algérie 3-0, tandis que l’Autriche a dominé la Jordanie 3-1. Les deux sélections restent donc sur un sans-faute et visent à conforter leur position en tête du groupe.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les compositions officielles livrent une première indication tactique importante. Lionel Scaloni aligne son équipe en 4-4-2, dispositif classique qui met en avant la double attaque formée par Lionel Messi et Lautaro Martínez. Du côté autrichien, Ralf Rangnick présente une formation en 4-2-3-1, privilégiant l’équilibre au milieu avec deux récupérateurs et un trio offensif derrière l’avant-centre Michael Gregoritsch.

Cette confrontation marque la première rencontre entre ces deux nations en Coupe du Monde de la FIFA. Les sélections étant toutes deux victorieuses lors de la première journée, ce match sera crucial pour prendre une option sur la qualification. Le stade AT&T servira de théâtre à cette lutte tactique entre deux stratégies distinctes.

Les remplacements sont également connus. L’Argentine dispose sur le banc de joueurs expérimentés comme Leandro Paredes, Giovani Lo Celso et Julián Álvarez tandis que l’Autriche compte sur Florian Grillitsch, Marko Arnautović et Saša Kalajdžić pour dynamiser son attaque si nécessaire.

Lecture du onze de l’Argentine

L’Argentine de Scaloni évolue en 4-4-2 avec une défense à quatre hommes composée de Nahuel Molina et Facundo Medina en latéraux, encadrant Cristian Romero et Lisandro Martínez au cœur de la charnière. Emiliano Martínez est en position de gardien. Le milieu est organisé en deux lignes de quatre, avec Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister sur les ailes, Enzo Fernández et Thiago Almada occupant des rôles plus centraux et créatifs. Plus haut, Lionel Messi et Lautaro Martínez composent le duo offensif, combinant expérience et efficacité devant le but.

Ce schéma permet à l’Argentine de conserver une certaine solidité défensive tout en offrant des possibilités offensives variées, que ce soit par les ailes ou les combinaisons entre les milieux et les attaquants. Les joueurs clés comme Messi et De Paul auront un rôle déterminant dans la gestion du rythme du match et la création d’occasions.

Lecture du onze de l’Autriche

Ralf Rangnick opte pour un dispositif en 4-2-3-1, plaçant Alexander Schlager dans les buts, protégé par Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba et Konrad Laimer en défense. Le double pivot au milieu est assuré par Nicolas Seiwald et Xaver Schlager, chargés de la récupération et de la relance. En soutien offensif, Romano Schmid, Paul Wanner et Marcel Sabitzer animent le secteur de trois-quarts, derrière l’unique avant-centre Michael Gregoritsch.

Ce système privilégie la fluidité entre les lignes et l’appui permanent à Gregoritsch. Des joueurs comme Alaba, habitué des responsabilités à la relance et à l’expérience internationale, seront essentiels pour contenir les offensives argentines et lancer efficacement les attaques. Le onze autrichien tente un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive dans une configuration étudiée pour contrer les forces adverses.

Les onze de départ

Argentine
Système4-4-2SélectionneurLionel Scaloni
Titulaires11
  1. 23 Emiliano Martínez Gardien
  2. 26 Nahuel Molina Défenseur
  3. 13 Cristian Romero Défenseur
  4. 6 Lisandro Martínez Défenseur
  5. 25 Facundo Medina Défenseur
  6. 7 Rodrigo De Paul Milieu
  7. 20 Alexis Mac Allister Milieu
  8. 24 Enzo Fernández Milieu
  9. 16 Thiago Almada Milieu
  10. 10 Lionel Messi Attaquant
  11. 22 Lautaro Martínez Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Juan Musso
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 3 Nicolás Tagliafico
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 2 Marcos Senesi
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 8 Valentín Barco
  • 18 Nico Paz
  • 5 Leandro Paredes
  • 17 Giuliano Simeone
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 14 Exequiel Palacios
  • 15 Nicolás González
  • 21 José Manuel López
  • 9 Julián Alvarez
Autriche
Système4-2-3-1SélectionneurRalf Rangnick
Titulaires11
  1. 1 Alexander Schlager Gardien
  2. 5 Stefan Posch Défenseur
  3. 3 Kevin Danso Défenseur
  4. 8 David Alaba Défenseur
  5. 20 Konrad Laimer Défenseur
  6. 6 Nicolas Seiwald Milieu
  7. 4 Xaver Schlager Milieu
  8. 18 Romano Schmid Milieu
  9. 24 Paul Wanner Milieu
  10. 9 Marcel Sabitzer Milieu
  11. 11 Michael Gregoritsch Attaquant
Remplaçants15
  • 13 Patrick Pentz
  • 12 Florian Wiegele
  • 2 David Affengruber
  • 23 Marco Friedl
  • 25 Michael Svoboda
  • 15 Philipp Lienhart
  • 22 Alexander Prass
  • 19 Dejan Ljubičić
  • 21 Patrick Wimmer
  • 10 Florian Grillitsch
  • 17 Carney Chukwuemeka
  • 26 Alessandro Schöpf
  • 16 Phillipp Mwene
  • 14 Saša Kalajdžić
  • 7 Marko Arnautović
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 38'But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
  2. 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
  3. 57'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
  4. 64'Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
  5. 65'Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
  6. 67'Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
  7. 68'Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
  8. 68'Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
  9. 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
  10. 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
  11. 78'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
  12. 82'Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
  13. 82'Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
  14. 85'Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
  15. 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
  16. 90+5'But - L. MessiArgentine, 90+5e
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Jordanie100113-20
Algérie100103-30
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