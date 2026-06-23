Mondial 2026 : la Jordanie mène face à l’Algérie à la pause (1-0)

La Jordanie a pris l’avantage à domicile face à l’Algérie à la pause de leur match du Groupe J de la Coupe du Monde 2026 au Levi’s Stadium, grâce à un but de Nizar Al Rashdan à la 36e minute. Ce but, conclu après une passe décisive de Mousa Tamari, permet aux Jordaniens de mener 1-0 face à une équipe algérienne toujours à la recherche de son premier point dans cette phase de groupes.
Les deux équipes restent sur une défaite lors de leur premier match de groupe, la Jordanie ayant perdu 1-3 contre l’Autriche et l’Algérie 0-3 face à l’Argentine. Ce face-à-face s’annonce donc crucial pour relancer leurs espoirs de qualification dans une poule où figurent également l’Argentine et l’Autriche.
Outre le but jordanien, la première mi-temps a également été marquée par un carton jaune reçu par le milieu algérien Ramiz Zerrouki à la 44e minute. La possession est largement en faveur de l’Algérie (75%), qui a cependant manqué d’efficacité offensive en n’ayant qu’un tir cadré contre deux pour la Jordanie. Côté tirs, les Algériens ont tenté six frappes au total, dont trois cadrées, tandis que les Jordaniens ont opéré en contre avec trois tirs, deux cadrés.
Les gardiens Luca Zidane (Algérie) et Yazeed Abu Laila (Jordanie) ont réalisé plusieurs arrêts importants, respectivement deux et un, maintenant ainsi le score et la dynamique de la rencontre compliquée pour l’Algérie qui cherche à inverser la tendance.
Les sélections de Jamal Sellami (Jordanie) en 3-4-2-1 et Vladimir Petkovic (Algérie) en 4-3-3 témoignent d’approches tactiques différentes, la Jordanie misant sur un bloc regroupé et des offensives portées par Mousa Tamari et Al Rashdan, tandis que l’Algérie tente d’imposer son jeu de possession, portée notamment par Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi.
Performances majeures côté Jordanie
Le buteur Nizar Al Rashdan s’est illustré dans ce premier acte, profitant d’un excellent service de Mousa Tamari. La défense en trois, avec Husam Ali Mohammad Abudahab particulièrement attentive, réussit à contenir les nombreuses offensives algériennes jusqu’ici. Le système en 3-4-2-1 permet à la Jordanie de bien compenser le pressing adverse et de se projeter rapidement vers l’avant.
Algérie en quête d’efficacité offensive
Malgré une large domination territoriale, l’Algérie n’a pas su convertir sa possession en occasions franches. Le milieu Ramiz Zerrouki, averti à la 44e minute, n’a pas pu libérer le jeu comme souhaité. Riyad Mahrez et Amine Gouiri se sont montrés actifs, mais la défense jordanienne a limité leur impact. Le sélectionneur Vladimir Petkovic devra sans doute adapter ses choix et son animation offensive pour tenter de renverser la situation en seconde période.
Jordanie
Termine
1-2
Levi's Stadium Algérie
23/06/2026 04:00
·
Groupe J
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Voir la fiche du match Argentine - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
4
Gonzalo Montiel
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
19
Nabil Bentaleb
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
11
Anis Hadj Moussa
Attaquant
9
Amine Gouiri
Attaquant
10
Farès Chaïbi
Attaquant
Remplaçants 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
17/06
Groupe J
Argentine
Termine
3-0
Arrowhead Stadium Algérie
Voir la fiche du match Autriche - Jordanie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Compositions
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
15
Philipp Lienhart
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
16
Phillipp Mwene
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
20
Konrad Laimer
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
14
Saša Kalajdžić
Attaquant
Remplaçants 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
16
Mo Abualnadi
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
11
Odeh Fakhoury
Attaquant
9
Ali Olwan
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Les chiffres du match
Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
Joueurs clés
Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
17/06
Groupe J
Autriche
Termine
3-1
Levi's Stadium Jordanie
Voir la fiche du match Argentine - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
23
Emiliano Martínez
Gardien
26
Nahuel Molina
Défenseur
13
Cristian Romero
Défenseur
6
Lisandro Martínez
Défenseur
25
Facundo Medina
Défenseur
7
Rodrigo De Paul
Milieu
20
Alexis Mac Allister
Milieu
24
Enzo Fernández
Milieu
16
Thiago Almada
Milieu
10
Lionel Messi
Attaquant
22
Lautaro Martínez
Attaquant
Remplaçants 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Titulaires 11
1
Alexander Schlager
Gardien
5
Stefan Posch
Défenseur
3
Kevin Danso
Défenseur
8
David Alaba
Défenseur
20
Konrad Laimer
Défenseur
6
Nicolas Seiwald
Milieu
4
Xaver Schlager
Milieu
18
Romano Schmid
Milieu
24
Paul Wanner
Milieu
9
Marcel Sabitzer
Milieu
11
Michael Gregoritsch
Attaquant
Remplaçants 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1 Tirs : Argentine 6 / Autriche 5 Possession : Argentine 57% / Autriche 43% Corners : Argentine 1 / Autriche 2 Fautes : Argentine 10 / Autriche 10 Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2 Passes : Argentine 498 / Autriche 377 Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84% xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Joueurs clés
Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Autriche) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentine) : note 7 Cristian Romero (Argentine) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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Aucun précédent duel fiable disponible.
22/06
Groupe J
Argentine
Termine
2-0
AT&T Stadium Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Algérie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Yazeed Abu Laila
Gardien
3
Abdallah Nasib
Défenseur
5
Yazan Al-Arab
Défenseur
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Défenseur
23
Ehsan Haddad
Milieu
21
Nizar Al-Rashdan
Milieu
8
Noor Al-Rawabdeh
Milieu
20
Mohannad Abu Taha
Milieu
9
Ali Olwan
Attaquant
13
Mahmoud Al-Mardi
Attaquant
10
Mousa Tamari
Attaquant
Remplaçants 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Titulaires 11
23
Luca Zidane
Gardien
17
Rafik Belghali
Défenseur
2
Aïssa Mandi
Défenseur
21
Ramy Bensebaini
Défenseur
15
Rayan Aït-Nouri
Défenseur
14
Hicham Boudaoui
Milieu
6
Ramiz Zerrouki
Milieu
7
Riyad Mahrez
Milieu
22
Ibrahim Maza
Milieu
10
Farès Chaïbi
Milieu
9
Amine Gouiri
Attaquant
Remplaçants 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8 Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17 Possession : Jordanie 27% / Algérie 73% Corners : Jordanie 1 / Algérie 9 Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6 Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1 Passes : Jordanie 232 / Algérie 620 Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88% xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Joueurs clés
Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe J
Jordanie
Termine
1-2
Levi's Stadium Algérie
Voir la fiche du match Algérie - Autriche
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Algérie
A venir
03:00
Arrowhead Stadium Autriche
Voir la fiche du match Jordanie - Argentine
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
Groupe J
Jordanie
A venir
03:00
AT&T Stadium Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Argentine 2 2 0 0 5 0 5 6 Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3 Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0
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