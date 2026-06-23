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Mondial 2026 : la Jordanie mène face à l’Algérie à la pause (1-0)

La Jordanie a pris l’avantage à domicile face à l’Algérie à la pause de leur match du Groupe J de la Coupe du Monde 2026 au Levi’s Stadium, grâce à un but de Nizar Al Rashdan à la 36e minute. Ce but, conclu après une passe décisive de Mousa Tamari, permet aux Jordaniens de mener 1-0 face à une équipe algérienne toujours à la recherche de son premier point dans cette phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux équipes restent sur une défaite lors de leur premier match de groupe, la Jordanie ayant perdu 1-3 contre l’Autriche et l’Algérie 0-3 face à l’Argentine. Ce face-à-face s’annonce donc crucial pour relancer leurs espoirs de qualification dans une poule où figurent également l’Argentine et l’Autriche.

Outre le but jordanien, la première mi-temps a également été marquée par un carton jaune reçu par le milieu algérien Ramiz Zerrouki à la 44e minute. La possession est largement en faveur de l’Algérie (75%), qui a cependant manqué d’efficacité offensive en n’ayant qu’un tir cadré contre deux pour la Jordanie. Côté tirs, les Algériens ont tenté six frappes au total, dont trois cadrées, tandis que les Jordaniens ont opéré en contre avec trois tirs, deux cadrés.

Les gardiens Luca Zidane (Algérie) et Yazeed Abu Laila (Jordanie) ont réalisé plusieurs arrêts importants, respectivement deux et un, maintenant ainsi le score et la dynamique de la rencontre compliquée pour l’Algérie qui cherche à inverser la tendance.

Les sélections de Jamal Sellami (Jordanie) en 3-4-2-1 et Vladimir Petkovic (Algérie) en 4-3-3 témoignent d’approches tactiques différentes, la Jordanie misant sur un bloc regroupé et des offensives portées par Mousa Tamari et Al Rashdan, tandis que l’Algérie tente d’imposer son jeu de possession, portée notamment par Riyad Mahrez, Amine Gouiri et Farès Chaïbi.

Performances majeures côté Jordanie

Le buteur Nizar Al Rashdan s’est illustré dans ce premier acte, profitant d’un excellent service de Mousa Tamari. La défense en trois, avec Husam Ali Mohammad Abudahab particulièrement attentive, réussit à contenir les nombreuses offensives algériennes jusqu’ici. Le système en 3-4-2-1 permet à la Jordanie de bien compenser le pressing adverse et de se projeter rapidement vers l’avant.

Algérie en quête d’efficacité offensive

Malgré une large domination territoriale, l’Algérie n’a pas su convertir sa possession en occasions franches. Le milieu Ramiz Zerrouki, averti à la 44e minute, n’a pas pu libérer le jeu comme souhaité. Riyad Mahrez et Amine Gouiri se sont montrés actifs, mais la défense jordanienne a limité leur impact. Le sélectionneur Vladimir Petkovic devra sans doute adapter ses choix et son animation offensive pour tenter de renverser la situation en seconde période.

Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
23/06/2026 04:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositions
Fil du match
  1. 36'But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
  2. 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
  3. 46'Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
  4. 46'Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
  5. 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
  6. 69'But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
  7. 76'Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
  8. 76'Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
  9. 82'But - A. GouiriAlgérie, 82e
  10. 84'Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
  11. 85'Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
  12. 85'Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
  13. 86'Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
  14. 90+1'Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
  15. 90+2'Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8
  • Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17
  • Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%
  • Corners : Jordanie 1 / Algérie 9
  • Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6
  • Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1
  • Passes : Jordanie 232 / Algérie 620
  • Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%
  • xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
06:02 Football : Mondial 2026 : L’Algérie renverse la Jordanie 2-1 au Levi’s Stadium
05:30 Célébrité : Bruno Solo confondu avec Julien Mairesse accusé de viol : Yvan Le Bolloc’h intervient pour rectifier
06:02 Mondial 2026 : L’Algérie renverse la Jordanie 2-1 au Levi’s Stadium