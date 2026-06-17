Mondial 2026 : Argentine-Algérie, Messi et Lautaro dans le 4-3-3 de Scaloni face au 4-4-2 de Petkovic

Lionel Scaloni aligne Lionel Messi, Lautaro Martínez et Thiago Almada dans le 4-3-3 de l’Argentine pour affronter l’Algérie, mercredi 17 juin à 02 h 00 GMT+1, au Arrowhead Stadium de Kansas City, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. En face, Vladimir Petkovic répond avec un 4-4-2 porté par Amine Gouiri, Ibrahim Maza, Farès Chaïbi et Anis Hadj Moussa dans un match du groupe J à fort enjeu d’entrée.

L’Argentine, championne en titre, démarre cette rencontre avec une ossature très identifiable. Emiliano Martínez garde le but, Cristian Romero et Lisandro Martínez forment l’axe défensif, tandis qu’Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul composent le cœur du jeu. Le choix offensif donne à Messi un rôle majeur autour de Lautaro Martínez, avec Almada comme troisième élément d’attaque.

L’Algérie présente un onze structuré autour de Luca Zidane dans le but, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini en défense centrale, Rayan Aït-Nouri sur un côté, puis un milieu où Hicham Boudaoui et Nabil Bentaleb doivent soutenir les joueurs offensifs. Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa et Amine Gouiri donnent au 4-4-2 algérien une ligne avancée mobile.

Le banc argentin offre plusieurs options de poids à Scaloni, avec Julián Alvarez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nicolás González, Giovani Lo Celso ou encore Nahuel Molina. Côté algérien, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Houssem Aouar, Ramiz Zerrouki et Jaouen Hadjam figurent parmi les solutions de Petkovic.

Lecture du onze de l’Argentine

Scaloni conserve une organisation en 4-3-3 avec Emiliano Martínez comme dernier rempart. Devant lui, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina composent une défense à quatre. La présence de Romero et Lisandro Martínez dans l’axe donne à l’Argentine une base défensive expérimentée, avec Montiel et Medina chargés d’encadrer les couloirs.

Au milieu, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Rodrigo De Paul forment un trio dense, capable d’assurer la première relance et de fermer les espaces dans l’axe. Devant, Messi part avec Lautaro Martínez et Thiago Almada. Cette association réunit un point d’appui dans la surface, un créateur central et un profil plus mobile pour attaquer les intervalles.

Argentine Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada Remplaçants argentins Juan Musso, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz, Julián Alvarez, José Manuel López

Juan Musso, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz, Julián Alvarez, José Manuel López Sélectionneur Lionel Scaloni

Lecture du onze de l’Algérie

Petkovic opte pour un 4-4-2 avec Luca Zidane dans le but. Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri composent la défense. Le duo Mandi-Bensebaini apporte de l’expérience dans l’axe, alors qu’Aït-Nouri peut peser dans le couloir gauche par sa capacité à accompagner les sorties de balle.

Le milieu associe Hicham Boudaoui et Nabil Bentaleb dans l’axe, avec Anis Hadj Moussa et Farès Chaïbi sur les côtés. Devant, Ibrahim Maza accompagne Amine Gouiri. Cette structure donne à l’Algérie deux points de fixation ou de décrochage dans la ligne offensive, tout en conservant quatre milieux pour limiter les espaces face au trio argentin.

Algérie Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Amine Gouiri

Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Amine Gouiri Remplaçants algériens Melvin Mastil, Oussama Benbot, Achref Abada, Mohamed Tougai, Zineddine Belaid, Jaouen Hadjam, Samir Sophian Chergui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Yassine Titraoui, Riyad Mahrez, Adil Boulbina, Ahmed Nadhir Benbouali, Mohamed Amoura, Farès Ghedjemis

Melvin Mastil, Oussama Benbot, Achref Abada, Mohamed Tougai, Zineddine Belaid, Jaouen Hadjam, Samir Sophian Chergui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Yassine Titraoui, Riyad Mahrez, Adil Boulbina, Ahmed Nadhir Benbouali, Mohamed Amoura, Farès Ghedjemis Sélectionneur Vladimir Petkovic

Les onze de départ

Argentine Système 4-3-3 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 7 Rodrigo De Paul Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant 16 Thiago Almada Milieu Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

26 Nahuel Molina

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

9 Julián Alvarez

21 José Manuel López Algérie Système 4-4-2 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 10 Farès Chaïbi Attaquant 22 Ibrahim Maza Milieu 9 Amine Gouiri Attaquant Remplaçants 15 1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

7 Riyad Mahrez

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

18 Mohamed Amoura

25 Farès Ghedjemis

Argentine A venir 02:00 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 02:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Argentine Système 4-3-3 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 7 Rodrigo De Paul Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant 16 Thiago Almada Milieu Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

26 Nahuel Molina

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

9 Julián Alvarez

21 José Manuel López Algérie Système 4-4-2 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 10 Farès Chaïbi Attaquant 22 Ibrahim Maza Milieu 9 Amine Gouiri Attaquant Remplaçants 15 1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

7 Riyad Mahrez

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

18 Mohamed Amoura

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 02:00 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Compositions Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 05:00 A venir Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Avant-match Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine