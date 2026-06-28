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Mondial 2026 : l’Argentine solide face à la Jordanie au AT&T Stadium

Le 28 juin 2026 à 21h00 heure locale (GMT+1 à 3h00), la Jordanie affrontera l’Argentine au AT&T Stadium de Dallas lors d’un match décisif du groupe J de la phase de groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette confrontation survient après une série de résultats contrastés pour les deux équipes qui cherchent à conforter ou améliorer leur position dans ce groupe compétitif.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

À ce stade, l’Argentine domine le groupe avec deux victoires en autant de rencontres, notamment un succès 2-0 contre l’Autriche lors de leur dernier match. La sélection albiceleste, tenante du titre, confirme son statut de favorite grâce à un bilan sans faute et une défense imperméable. De son côté, la Jordanie, qui a perdu ses deux premiers matchs, dont une défaite serrée 1-2 face à l’Algérie, se doit de réagir pour espérer une qualification en huitièmes de finale.

Le match revêt donc une importance capitale pour la Jordanie, qui dispute sa première Coupe du Monde et doit désormais s’imposer pour entretenir ses chances de qualification. L’Argentine de Lionel Scaloni, avec une équipe expérimentée et un effectif complet, vise à conserver sa première place et gérer au mieux cette dernière rencontre de groupe.

Les enjeux stratégiques seront nombreux, avec une Jordanie qui s’appuie sur un système en 3-4-2-1 pour renforcer sa défense et tenter des contres rapides, tandis que l’Argentine devrait opter pour un 4-4-2 classique, favorisant la fluidité offensive par des joueurs expérimentés. Ce choc au AT&T Stadium promet un duel tactique intéressant entre le sélectionneur Jamal Sellami et son homologue Lionel Scaloni.

Zoom sur Jordanie

La Jordanie évoluera en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami, à la recherche de sa première victoire dans ce Mondial. En gardien, Yazeed Abu Laila sera chargé de protéger les cages. La défense s’appuiera sur Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab et Husam Ali Mohammad Abudahab, formant un bloc à trois pour bloquer les attaques adverses.

Au milieu, Nizar Al-Rashdan et Noor Al-Rawabdeh occuperont des rôles clés pour contrôler le jeu central, avec Ehsan Haddad et Mohannad Abu Taha sur les ailes pour apporter largeur et soutien aux offensives. En attaque, Ali Olwan, Ali Al Azaizeh et Odeh Fakhoury tenteront de percer la défense argentine, soutenus par une organisation axée sur la discipline et la rapidité en contre.

La principale arme offensive sera cependant Mousa Al Tamari, bien que non titularisé sur cette rencontre. Ce joueur censé dynamiser le secteur offensif jordanien incarne les espoirs du pays face à l’une des meilleures défenses du tournoi. Sa technique et son sens créatif seront essentiels en cas d’opportunités.

Zoom sur Argentine

L’Argentine de Lionel Scaloni se présentera en 4-4-2, un système éprouvé qui a conduit au triomphe en 2022 et à la Copa América en 2024. Le gardien Emiliano Martínez sera soutenu par une ligne défensive composée de Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi et Nicolás Tagliafico, capables de bloquer les initiatives jordaniennes.

Au milieu, Leandro Paredes et Exequiel Palacios assureront la récupération et la construction du jeu, épaulés par Giovani Lo Celso et Nico Paz sur les côtés. Devant, Julián Álvarez et Lautaro Martínez formeront le duo d’attaquants, combinant efficacité et créativité pour faire la différence.

Lionel Scaloni mise sur ce collectif solide et expérimenté, avec l’apport indispensable de la star Lionel Messi, qui participera à sa sixième Coupe du Monde. Cette composition témoigne du sérieux avec lequel l’Argentine aborde cette rencontre, cherchant à asseoir sa domination dans ce groupe.

Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J
CompositionsAvant-match
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Jordanie
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Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Compositions
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
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FIL D'ACTU
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