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Mondial 2026 : l’Argentine mène face à la Jordanie à la pause (2-0)

L’Argentine domine la Jordanie 2-0 à la mi-temps du match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 disputé au stade AT&T. Les buts argentins sont l’œuvre de Giovani Lo Celso à la 19e minute et de Lautaro Martinez à la 31e minute. Un carton jaune a été infligé à Mohannad Abu Taha côté jordanien à la 17e minute.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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Dans ce groupe composé également de l’Algérie et de l’Autriche, la Jordanie reste sans victoire après deux défaites, tandis que l’Argentine poursuit sa série parfaite avec deux victoires en deux matchs. Ce succès partiel consolide la position de leader de l’Albiceleste en quête de qualification pour les phases finales.

Durant cette première période, l’Argentine a exercé une nette domination, tenant 79 % de possession de balle et effectuant 249 passes avec un taux de réussite de 92 %. Elle a cadré deux tirs sur quatre tentatives totales, contre aucun tir pour la Jordanie. Le bloc defensif jordanien, organisé en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami, a subi la pression d’une équipe argentine en 4-4-2 menée par Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso, auteur du premier but, a confirmé son importance avec un bon rythme et un tir précis. Lautaro Martinez a doublé la mise, confortant la supériorité offensive argentine. En défense, Nicolás Otamendi et Marcos Senesi se montrent solides, tandis que le gardien Emiliano Martínez n’a été que peu sollicité.

La Jordanie a des difficultés à construire le jeu et se contente de défendre en attendant d’exploiter les rares contres. Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib et Yazan Al-Arab composent la ligne arrière dans ce dispositif défensif. L’avertissement reçu par Abu Taha pourrait limiter ses montées offensives dans la seconde période.

Jordanie
Mi-temps AT&T Stadium
Argentine
28/06/2026 03:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
  2. 19'But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
  3. 31'But - L. MartinezArgentine, 31e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordanie 0 / Argentine 2
  • Tirs : Jordanie 0 / Argentine 4
  • Possession : Jordanie 21% / Argentine 79%
  • Corners : Jordanie 0 / Argentine 2
  • Fautes : Jordanie 2 / Argentine 3
  • Cartons jaunes : Jordanie 1 / Argentine 0
  • Passes : Jordanie 66 / Argentine 249
  • Precision des passes : Jordanie 74% / Argentine 92%
  • xG : Jordanie 0.00 / Argentine 1.49
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
Termine Levi's Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Algérie
Mi-temps Arrowhead Stadium
Autriche
Résumé à la pause
Groupe J
Jordanie
Mi-temps AT&T Stadium
Argentine
Résumé à la pause
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Algérie210124-23
Jordanie200225-30
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