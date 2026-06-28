Mondial 2026 : l’Argentine mène face à la Jordanie à la pause (2-0)
L’Argentine domine la Jordanie 2-0 à la mi-temps du match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 disputé au stade AT&T. Les buts argentins sont l’œuvre de Giovani Lo Celso à la 19e minute et de Lautaro Martinez à la 31e minute. Un carton jaune a été infligé à Mohannad Abu Taha côté jordanien à la 17e minute.
Dans ce groupe composé également de l’Algérie et de l’Autriche, la Jordanie reste sans victoire après deux défaites, tandis que l’Argentine poursuit sa série parfaite avec deux victoires en deux matchs. Ce succès partiel consolide la position de leader de l’Albiceleste en quête de qualification pour les phases finales.
Durant cette première période, l’Argentine a exercé une nette domination, tenant 79 % de possession de balle et effectuant 249 passes avec un taux de réussite de 92 %. Elle a cadré deux tirs sur quatre tentatives totales, contre aucun tir pour la Jordanie. Le bloc defensif jordanien, organisé en 3-4-2-1 sous la direction de Jamal Sellami, a subi la pression d’une équipe argentine en 4-4-2 menée par Lionel Scaloni.
Giovani Lo Celso, auteur du premier but, a confirmé son importance avec un bon rythme et un tir précis. Lautaro Martinez a doublé la mise, confortant la supériorité offensive argentine. En défense, Nicolás Otamendi et Marcos Senesi se montrent solides, tandis que le gardien Emiliano Martínez n’a été que peu sollicité.
La Jordanie a des difficultés à construire le jeu et se contente de défendre en attendant d’exploiter les rares contres. Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib et Yazan Al-Arab composent la ligne arrière dans ce dispositif défensif. L’avertissement reçu par Abu Taha pourrait limiter ses montées offensives dans la seconde période.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- Tirs cadres : Jordanie 0 / Argentine 2
- Tirs : Jordanie 0 / Argentine 4
- Possession : Jordanie 21% / Argentine 79%
- Corners : Jordanie 0 / Argentine 2
- Fautes : Jordanie 2 / Argentine 3
- Cartons jaunes : Jordanie 1 / Argentine 0
- Passes : Jordanie 66 / Argentine 249
- Precision des passes : Jordanie 74% / Argentine 92%
- xG : Jordanie 0.00 / Argentine 1.49
- 8'VARVAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
- 17'⚽But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
- 46'↑↓Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
- 55'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
- 55'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
- 60'⚽But - L. Messi2-0Argentine
- 64'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
- 76'⚽But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
- 80'↑↓Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
- 80'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
- 81'↑↓Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
- 82'↑↓Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
- 8'⚽But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 4 Gonzalo Montiel Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 25 Facundo Medina Défenseur
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 16 Thiago Almada Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 26 Nahuel Molina
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 19 Nicolás Otamendi
- 2 Marcos Senesi
- 5 Leandro Paredes
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 14 Hicham Boudaoui Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 11 Anis Hadj Moussa Attaquant
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 10 Farès Chaïbi Attaquant
- 8 Houssem Aouar
- 7 Riyad Mahrez
- 18 Mohamed Amoura
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 24 Yassine Titraoui
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0
- Tirs : Argentine 10 / Algérie 7
- Possession : Argentine 48% / Algérie 52%
- Corners : Argentine 2 / Algérie 2
- Fautes : Argentine 12 / Algérie 7
- Passes : Argentine 561 / Algérie 595
- Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%
- xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31
- Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)
- Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)
- Cristian Romero (Argentine) : note 7.3
- Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3
- Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2
- Facundo Medina (Argentine) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup)
- 21'⚽But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
- 46'↑↓Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
- 50'⚽But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
- 59'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
- 67'VARVAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
- 72'↑↓Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
- 76'⚽But - Y. Al Arab2-1Autriche
- 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
- 81'↑↓Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
- 88'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
- 89'↑↓Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 89e
- 90+12'⚽But - M. Arnautovic3-1Autriche
- 67'⚽But - M. Arnautovic2-1Autriche
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 15 Philipp Lienhart Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 16 Phillipp Mwene Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 20 Konrad Laimer Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 14 Saša Kalajdžić Attaquant
- 7 Marko Arnautović
- 3 Kevin Danso
- 17 Carney Chukwuemeka
- 24 Paul Wanner
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 16 Mo Abualnadi Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 11 Odeh Fakhoury Attaquant
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 10 Mousa Tamari Attaquant
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 24 Ali Al Azaizah
- Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4
- Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10
- Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%
- Corners : Autriche 3 / Jordanie 3
- Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6
- Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0
- Passes : Autriche 522 / Jordanie 280
- Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%
- xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51
- Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)
- Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)
- Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)
- Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3
- Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2
- Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 38'⚽But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
- 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
- 57'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
- 64'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
- 65'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
- 67'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
- 68'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
- 68'↑↓Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
- 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
- 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
- 78'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
- 82'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
- 82'↑↓Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
- 85'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
- 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
- 90+5'⚽But - L. MessiArgentine, 90+5e
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 26 Nahuel Molina Défenseur
- 13 Cristian Romero Défenseur
- 6 Lisandro Martínez Défenseur
- 25 Facundo Medina Défenseur
- 7 Rodrigo De Paul Milieu
- 20 Alexis Mac Allister Milieu
- 24 Enzo Fernández Milieu
- 16 Thiago Almada Milieu
- 10 Lionel Messi Attaquant
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 19 Nicolás Otamendi
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 8 Valentín Barco
- 18 Nico Paz
- 5 Leandro Paredes
- 17 Giuliano Simeone
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 21 José Manuel López
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 3 Kevin Danso Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 20 Konrad Laimer Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 24 Paul Wanner Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 11 Michael Gregoritsch Attaquant
- 13 Patrick Pentz
- 12 Florian Wiegele
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 21 Patrick Wimmer
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 26 Alessandro Schöpf
- 16 Phillipp Mwene
- 14 Saša Kalajdžić
- 7 Marko Arnautović
- Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1
- Tirs : Argentine 6 / Autriche 5
- Possession : Argentine 57% / Autriche 43%
- Corners : Argentine 1 / Autriche 2
- Fautes : Argentine 10 / Autriche 10
- Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2
- Passes : Argentine 498 / Autriche 377
- Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%
- xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
- Lionel Messi (Argentine) : note 7.5, 1 but(s)
- Facundo Medina (Argentine) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Autriche) : note 7.9
- Emiliano Martínez (Argentine) : note 6.7, 1 arret(s)
- Lautaro Martínez (Argentine) : note 7.2
- Enzo Fernández (Argentine) : note 7
- Cristian Romero (Argentine) : note 6.9
- Lisandro Martínez (Argentine) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 36'⚽But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
- 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
- 46'↑↓Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
- 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
- 69'⚽But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
- 76'↑↓Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
- 82'⚽But - A. GouiriAlgérie, 82e
- 84'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
- 85'↑↓Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
- 86'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
- 90+1'↑↓Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 13 Mahmoud Al-Mardi Attaquant
- 10 Mousa Tamari Attaquant
- 12 Noureddin Zaid
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 16 Mo Abualnadi
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 24 Ali Al Azaizah
- 11 Odeh Fakhoury
- 23 Luca Zidane Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur
- 14 Hicham Boudaoui Milieu
- 6 Ramiz Zerrouki Milieu
- 7 Riyad Mahrez Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 10 Farès Chaïbi Milieu
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 19 Nabil Bentaleb
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 8 Houssem Aouar
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Jordanie 4 / Algérie 8
- Tirs : Jordanie 8 / Algérie 17
- Possession : Jordanie 27% / Algérie 73%
- Corners : Jordanie 1 / Algérie 9
- Fautes : Jordanie 10 / Algérie 6
- Cartons jaunes : Jordanie 1 / Algérie 1
- Passes : Jordanie 232 / Algérie 620
- Precision des passes : Jordanie 72% / Algérie 88%
- xG : Jordanie 0.65 / Algérie 1.81
- Ahmed Nadhir Benbouali (Algérie) : note 7.3, 1 but(s)
- Yazeed Abu Laila (Jordanie) : note 7.2, 6 arret(s)
- Amine Gouiri (Algérie) : note 7.2, 1 but(s)
- Nizar Al-Rashdan (Jordanie) : note 6.9, 1 but(s)
- Riyad Mahrez (Algérie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Mousa Tamari (Jordanie) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algérie) : note 6.7, 3 arret(s)
- Ramy Bensebaini (Algérie) : note 7.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- 16 Oussama Benbot Gardien
- 17 Rafik Belghali Défenseur
- 2 Aïssa Mandi Défenseur
- 21 Ramy Bensebaini Défenseur
- 13 Jaouen Hadjam Défenseur
- 8 Houssem Aouar Milieu
- 19 Nabil Bentaleb Milieu
- 22 Ibrahim Maza Milieu
- 7 Riyad Mahrez Attaquant
- 9 Amine Gouiri Attaquant
- 10 Farès Chaïbi Attaquant
- 1 Melvin Mastil
- 23 Luca Zidane
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 15 Rayan Aït-Nouri
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 14 Hicham Boudaoui
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- 1 Alexander Schlager Gardien
- 5 Stefan Posch Défenseur
- 15 Philipp Lienhart Défenseur
- 8 David Alaba Défenseur
- 16 Phillipp Mwene Défenseur
- 6 Nicolas Seiwald Milieu
- 4 Xaver Schlager Milieu
- 20 Konrad Laimer Milieu
- 18 Romano Schmid Milieu
- 9 Marcel Sabitzer Milieu
- 7 Marko Arnautović Attaquant
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 3 Kevin Danso
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 24 Paul Wanner
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 14 Saša Kalajdžić
- Tirs cadres : Algérie 0 / Autriche 1
- Tirs : Algérie 2 / Autriche 2
- Possession : Algérie 55% / Autriche 45%
- Fautes : Algérie 1 / Autriche 2
- Cartons jaunes : Algérie 0 / Autriche 1
- Passes : Algérie 186 / Autriche 150
- Precision des passes : Algérie 88% / Autriche 86%
- xG : Algérie 0.01 / Autriche 0.81
- Marko Arnautović (Autriche) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Farès Chaïbi (Algérie) : note 6.9
- Aïssa Mandi (Algérie) : note 6.7
- Riyad Mahrez (Algérie) : note 6.7
- Ibrahim Maza (Algérie) : note 6.7
- Stefan Posch (Autriche) : note 6.7
- Philipp Lienhart (Autriche) : note 6.7
- M. Amoura : Algérie · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- 1 Yazeed Abu Laila Gardien
- 3 Abdallah Nasib Défenseur
- 5 Yazan Al-Arab Défenseur
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Défenseur
- 23 Ehsan Haddad Milieu
- 21 Nizar Al-Rashdan Milieu
- 8 Noor Al-Rawabdeh Milieu
- 20 Mohannad Abu Taha Milieu
- 24 Ali Al Azaizeh Attaquant
- 9 Ali Olwan Attaquant
- 11 Odeh Fakhoury Attaquant
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 26 Anas Badawi
- 16 Mo Abualnadi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 19 Saad Al Rousan
- 17 Saleem Obaid
- 6 Amer Jamous
- 15 Ibrahim Sadeh
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 25 Mohammad Al Daoud
- 14 Rajaei Ayed
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 10 Mousa Tamari
- 23 Emiliano Martínez Gardien
- 14 Exequiel Palacios Défenseur
- 19 Nicolás Otamendi Défenseur
- 2 Marcos Senesi Défenseur
- 3 Nicolás Tagliafico Défenseur
- 17 Giuliano Simeone Milieu
- 18 Nico Paz Milieu
- 5 Leandro Paredes Milieu
- 11 Giovani Lo Celso Milieu
- 22 Lautaro Martínez Attaquant
- 9 Julián Alvarez Attaquant
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 25 Facundo Medina
- 6 Lisandro Martínez
- 26 Nahuel Molina
- 13 Cristian Romero
- 4 Gonzalo Montiel
- 20 Alexis Mac Allister
- 24 Enzo Fernández
- 15 Nicolás González
- 7 Rodrigo De Paul
- 16 Thiago Almada
- 8 Valentín Barco
- 21 José Manuel López
- 10 Lionel Messi
- Tirs cadres : Jordanie 0 / Argentine 2
- Tirs : Jordanie 0 / Argentine 4
- Possession : Jordanie 21% / Argentine 79%
- Corners : Jordanie 0 / Argentine 2
- Fautes : Jordanie 2 / Argentine 3
- Cartons jaunes : Jordanie 1 / Argentine 0
- Passes : Jordanie 66 / Argentine 249
- Precision des passes : Jordanie 74% / Argentine 92%
- xG : Jordanie 0.00 / Argentine 1.49
- Giovani Lo Celso (Argentine) : note 8, 1 but(s)
- Lautaro Martínez (Argentine) : note 6.3, 1 but(s)
- Marcos Senesi (Argentine) : note 7
- Nicolás Otamendi (Argentine) : note 6.9
- Nicolás Tagliafico (Argentine) : note 6.9
- Ali Olwan (Jordanie) : note 6.7
- Odeh Fakhoury (Jordanie) : note 6.7
- Exequiel Palacios (Argentine) : note 6.6
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|Autriche
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Algérie
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Jordanie
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
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