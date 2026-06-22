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Mondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Autriche à la pause (1-0)

À la mi-temps du match du groupe J de la Coupe du Monde 2026, l’Argentine mène 1-0 face à l’Autriche au AT&T Stadium. Le seul but de la première période a été marqué par Lionel Messi à la 38e minute sur une passe décisive de Facundo Medina. Ce succès partiel confirme la domination argentine dans cette confrontation entre deux équipes déjà victorieuses de leur premier match dans la phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Algérie, le 17/06/2026 02:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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Les Argentins avaient battu l’Algérie 3-0 tandis que l’Autriche s’était imposée 3-1 contre la Jordanie. Ce duel, entre deux sélections bien lancées, tient toutes ses promesses pour cette confrontation directe au sommet du groupe. Le but de Messi intervient peu avant un tournant avec un carton jaune reçu par Stefan Posch de l’Autriche à la 40e minute.

Durant cette première mi-temps, l’Argentine a affiché 48% de possession de balle contre 52% pour l’Autriche, qui a tout de même concédé le but sur un contre rapide initié par Medina. Les Argentins ont tenté une seule frappe cadrée, celle de Messi sur penalty transformé. L’Autriche a tenté plus de tirs, deux hors cadre, mais le gardien Emiliano Martínez a gardé son but inviolé. Le jeu s’est montré engagé, avec un total de sept fautes cumulées et un avertissement infligé.

La formation argentine en 4-4-2 menée par Lionel Scaloni met en avant son attaquant vedette Messi, soutenu par Lautaro Martínez et Emiiliano Martínez dans les buts. L’Autriche, dirigée par Ralf Rangnick, évolue en 4-2-3-1 avec un bloc solide autour de David Alaba et le soutien offensif de Marcel Sabitzer.

Le second acte s’annonce intense pour l’Autriche, qui devra faire preuve d’une plus grande efficacité offensive pour revenir au score, tandis que l’Argentine cherchera à conforter son avance en s’appuyant sur la créativité et l’expérience de Messi.

Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
22/06/2026 18:00 Groupe J
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 38'But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
  2. 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
  3. 57'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
  4. 64'Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
  5. 65'Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
  6. 67'Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
  7. 68'Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
  8. 68'Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
  9. 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
  10. 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
  11. 78'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
  12. 82'Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
  13. 82'Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
  14. 85'Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
  15. 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
  16. 90+5'But - L. MessiArgentine, 90+5e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Argentine 2 / Autriche 1
  • Tirs : Argentine 6 / Autriche 5
  • Possession : Argentine 57% / Autriche 43%
  • Corners : Argentine 1 / Autriche 2
  • Fautes : Argentine 10 / Autriche 10
  • Cartons jaunes : Argentine 1 / Autriche 2
  • Passes : Argentine 498 / Autriche 377
  • Precision des passes : Argentine 89% / Autriche 84%
  • xG : Argentine 1.36 / Autriche 0.41
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
Groupe J
Autriche
Termine Levi's Stadium
Jordanie
Resume final
Groupe J
Argentine
Termine AT&T Stadium
Autriche
Resume final
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Argentine22005056
Autriche21013303
Jordanie100113-20
Algérie100103-30
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