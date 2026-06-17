Mondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Algérie à la pause (1-0)

L’Argentine mène devant l’Algérie à la mi-temps, 1-0, ce mercredi 17 juin au GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Lionel Messi a inscrit le seul but confirmé de la première période à la 17e minute, sur une passe de Rodrigo De Paul, dans un match du groupe J déjà important pour l’équilibre de la poule.

La première période a basculé après deux faits majeurs. L’Algérie a d’abord été concernée par une intervention de la VAR autour de Farès Chaïbi à la 8e minute. Neuf minutes plus tard, Messi a donné l’avantage à la sélection de Lionel Scaloni, associée en attaque à Lautaro Martínez dans un 4-4-2.

Ce but est venu sur l’unique tir cadré argentin recensé à la pause. Les données de la première période indiquent une possession nettement favorable à l’Argentine, à 64 pour cent, contre 36 pour cent pour l’Algérie. Les champions du monde ont aussi affiché une forte précision dans la circulation du ballon, avec 274 passes réussies sur 295.

L’Algérie de Vladimir Petkovic, organisée en 4-3-3, n’a pas encore trouvé de tir dans cette première moitié. Luca Zidane garde le but algérien, protégé par Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri. Devant, Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri et Farès Chaïbi portent le secteur offensif.

Messi concrétise l’avantage argentin

L’Argentine s’est appuyée sur un onze expérimenté et dense dans l’axe. Emiliano Martínez occupe le but, derrière Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina. Au milieu, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada encadrent la relation avec le duo Messi et Lautaro Martínez.

Le rôle de De Paul a déjà pesé dans le score, avec la passe décisive sur l’ouverture de Messi. Le capitaine argentin a converti l’une des rares situations validées par les chiffres de la pause, ce qui donne à l’Albiceleste une avance minimale mais concrète avant le retour des vestiaires.

L’Algérie reste dans le match

Malgré le retard au tableau d’affichage, l’Algérie reste à une longueur. Le milieu composé de Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza doit permettre aux Fennecs de mieux connecter leur première relance avec les trois attaquants.

La sélection algérienne n’a pas concédé une série d’occasions selon les éléments disponibles, mais elle doit répondre à l’efficacité argentine. À la pause, le match tient surtout à l’action conclue par Messi et à une première période contrôlée statistiquement par l’Argentine, sans écart plus large au score.

Argentine Mi-temps 1-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 1 / Algérie 0

: Argentine 1 / Algérie 0 Tirs : Argentine 1 / Algérie 0

: Argentine 1 / Algérie 0 Possession : Argentine 64% / Algérie 36%

: Argentine 64% / Algérie 36% Fautes : Argentine 5 / Algérie 2

: Argentine 5 / Algérie 2 Passes : Argentine 295 / Algérie 167

: Argentine 295 / Algérie 167 Precision des passes : Argentine 93% / Algérie 91%

: Argentine 93% / Algérie 91% xG : Argentine 0.09 / Algérie 0.00

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 1-0 Mi-temps · 1-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

26 Nahuel Molina

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

15 Nicolás González

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

9 Julián Alvarez

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

8 Houssem Aouar

24 Yassine Titraoui

7 Riyad Mahrez

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

18 Mohamed Amoura

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 1 / Algérie 0

: Argentine 1 / Algérie 0 Tirs : Argentine 1 / Algérie 0

: Argentine 1 / Algérie 0 Possession : Argentine 64% / Algérie 36%

: Argentine 64% / Algérie 36% Fautes : Argentine 5 / Algérie 2

: Argentine 5 / Algérie 2 Passes : Argentine 295 / Algérie 167

: Argentine 295 / Algérie 167 Precision des passes : Argentine 93% / Algérie 91%

: Argentine 93% / Algérie 91% xG : Argentine 0.09 / Algérie 0.00 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 7.6, 1 but(s)

(Argentine) : note 7.6, 1 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Alexis Mac Allister (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Enzo Fernández (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Thiago Almada (Argentine) : note 6.9

(Argentine) : note 6.9 Aïssa Mandi (Algérie) : note 6.7

(Algérie) : note 6.7 Rayan Aït-Nouri (Algérie) : note 6.7

(Algérie) : note 6.7 Nabil Bentaleb (Algérie) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine Mi-temps 1-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Résumé à la pause Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 05:00 A venir Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche A venir 05:00 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Avant-match Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine