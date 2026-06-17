Mondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Algérie à la pause (1-0)
L’Argentine mène devant l’Algérie à la mi-temps, 1-0, ce mercredi 17 juin au GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, lors de la phase de groupes du Mondial 2026. Lionel Messi a inscrit le seul but confirmé de la première période à la 17e minute, sur une passe de Rodrigo De Paul, dans un match du groupe J déjà important pour l’équilibre de la poule.
La première période a basculé après deux faits majeurs. L’Algérie a d’abord été concernée par une intervention de la VAR autour de Farès Chaïbi à la 8e minute. Neuf minutes plus tard, Messi a donné l’avantage à la sélection de Lionel Scaloni, associée en attaque à Lautaro Martínez dans un 4-4-2.
Ce but est venu sur l’unique tir cadré argentin recensé à la pause. Les données de la première période indiquent une possession nettement favorable à l’Argentine, à 64 pour cent, contre 36 pour cent pour l’Algérie. Les champions du monde ont aussi affiché une forte précision dans la circulation du ballon, avec 274 passes réussies sur 295.
L’Algérie de Vladimir Petkovic, organisée en 4-3-3, n’a pas encore trouvé de tir dans cette première moitié. Luca Zidane garde le but algérien, protégé par Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri. Devant, Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri et Farès Chaïbi portent le secteur offensif.
Messi concrétise l’avantage argentin
L’Argentine s’est appuyée sur un onze expérimenté et dense dans l’axe. Emiliano Martínez occupe le but, derrière Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina. Au milieu, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada encadrent la relation avec le duo Messi et Lautaro Martínez.
Le rôle de De Paul a déjà pesé dans le score, avec la passe décisive sur l’ouverture de Messi. Le capitaine argentin a converti l’une des rares situations validées par les chiffres de la pause, ce qui donne à l’Albiceleste une avance minimale mais concrète avant le retour des vestiaires.
L’Algérie reste dans le match
Malgré le retard au tableau d’affichage, l’Algérie reste à une longueur. Le milieu composé de Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb et Ibrahim Maza doit permettre aux Fennecs de mieux connecter leur première relance avec les trois attaquants.
La sélection algérienne n’a pas concédé une série d’occasions selon les éléments disponibles, mais elle doit répondre à l’efficacité argentine. À la pause, le match tient surtout à l’action conclue par Messi et à une première période contrôlée statistiquement par l’Argentine, sans écart plus large au score.
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