World Cup 2026: Tunisia Opt for 4-2-3-1 Against Netherlands’ 4-3-3

Tunisia line up in a 4-2-3-1 against the Netherlands' 4-3-3 for their 2026 World Cup Group F meeting at Arrowhead Stadium.
Tunisia and the Netherlands face each other on June 26, 2026, at midnight GMT+1 at Arrowhead Stadium in the group stage of the 2026 World Cup. This Group F match brings together two teams with contrasting momentum. Tunisia, beaten twice in their opening matches and seeking a first win, take on a Netherlands side that remains unbeaten after two games, including a convincing victory over Sweden (5-1).
Tunisia head coach Hervé Renard deploys a 4-2-3-1 formation built around goalkeeper Aymen Dahmen. The back four consists of Y. Valery, M. Talbi, A. Abdi and A. Ben Hmida. In midfield, Skhiri and Khedira occupy the double pivot, while the attacking line relies on Ben Slimane, Mejbri and Gharbi supporting striker H. Mastouri. This setup aims to balance protection and creativity in midfield.
On the other side, the Netherlands line up in a classic 4-3-3 under R. Koeman, with B. Verbruggen in goal. The defence brings together Dumfries, van Hecke, van Dijk and Aké. The midfield combines Gravenberch, de Jong and Reijnders, creating a link between the defence and an attack made up of Malen, Brobbey and Gakpo. This system favours possession and attacking pressure.
This tactical duel will therefore pit Tunisia’s organised solidity against the attacking momentum of a well-drilled Dutch side. Each team will field key players as they look to gain the upper hand in a group where the competition is intensifying.
Tunisia lineup breakdown
Head coach Hervé Renard is relying on a well-structured 4-2-3-1. Goalkeeper A. Dahmen will be the last line of defence. The four-man back line combines experience and versatility, with Y. Valery at right-back, M. Talbi and A. Abdi in central defence, supported by A. Ben Hmida.
In midfield, the defensive duo of E. Skhiri and R. Khedira will be tasked with stabilising the engine room. Moving into attack, A. Ben Slimane, H. Mejbri and Ismaël Gharbi handle the creative work, with H. Mastouri up front, assigned to exploit spaces and finish Tunisia’s moves.
Tunisia hope to lean on this balance between defence and creativity to improve their performances after two opening defeats in the group.
Netherlands lineup breakdown
The Netherlands opt for a fluid 4-3-3 led by R. Koeman. The centre-back pairing features V. van Dijk, a player of international stature, alongside J. van Hecke, while D. Dumfries and N. Aké occupy the flanks.
The midfield trio offers a mixed structure, with R. Gravenberch and F. de Jong charged with winning the ball and building play, while T. Reijnders provides mobility and creativity. This midfield supports a sharp attack featuring D. Malen, B. Brobbey and C. Gakpo, who have produced notable attacking performances in previous matches.
This lineup aims to maintain attacking pressure and control the tempo of the match in order to strengthen their hold on first place in the group and move closer to qualification.
Starting XIs Starters 11
16
A. Dahmen
Goalkeeper
20
Y. Valery
Defender
3
M. Talbi
Defender
2
A. Abdi
Defender
21
A. Ben Hmida
Defender
17
E. Skhiri
Midfielder
13
R. Khedira
Midfielder
25
A. Ben Slimane
Midfielder
10
H. Mejbri
Midfielder
11
Ismaël Gharbi
Midfielder
9
H. Mastouri
Forward
Substitutes 13
22
S. Ben Hsan
6
D. Bronn
12
M. Ben Ouanes
19
F. Chaouat
4
O. Rekik
7
E. Achouri
26
S. Tounekti
15
H. Mahmoud
1
C. Abdelmouhib
8
E. Saad
24
R. Chikhaoui
14
K. Ayari
18
R. Elloumi
Starters 11
1
B. Verbruggen
Goalkeeper
22
D. Dumfries
Defender
6
J. van Hecke
Defender
4
V. van Dijk
Defender
5
N. Aké
Defender
8
R. Gravenberch
Midfielder
21
F. de Jong
Midfielder
14
T. Reijnders
Midfielder
18
D. Malen
Forward
19
B. Brobbey
Forward
11
C. Gakpo
Forward
Substitutes 15
25
J. Hato
13
R. Roefs
15
M. van de Ven
26
Q. Timber
12
M. Wieffer
24
C. Summerville
17
N. Lang
2
L. Geertruida
7
J. Kluivert
16
G. Til
20
T. Koopmeiners
9
W. Weghorst
23
M. Flekken
10
M. Depay
3
M. de Roon
Tunisia
Upcoming
00:00
Arrowhead Stadium Netherlands
26/06/2026 00:00
·
Group F
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
View match details for Netherlands - Japan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 Japon · Passe : T. Kubo 61' Carton jaune - C. Summerville Pays-Bas, 61e 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) Japon, 66e 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 70e 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) Japon, 75e 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 75e 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) Pays-Bas, 81e 83' Carton jaune - M. Depay Pays-Bas, 83e 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) Japon, 84e 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) Pays-Bas, 85e 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 Japon · Passe : K. Ogawa 90+1' Carton jaune - M. van de Ven Pays-Bas, 90+1e 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Japon
Line-ups
Starters 11
1
Bart Verbruggen
Goalkeeper
22
Denzel Dumfries
Defender
6
Jan Paul van Hecke
Defender
4
Virgil van Dijk
Defender
15
Micky van de Ven
Defender
8
Ryan Gravenberch
Midfielder
21
Frenkie de Jong
Midfielder
14
Tijjani Reijnders
Midfielder
24
Crysencio Summerville
Forward
18
Donyell Malen
Forward
11
Cody Gakpo
Forward
Substitutes 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
5
Nathan Aké
16
Guus Til
3
Marten de Roon
7
Justin Kluivert
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
19
Brian Brobbey
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Starters 11
1
Zion Suzuki
Goalkeeper
16
Tsuyoshi Watanabe
Defender
3
Shogo Taniguchi
Defender
21
Hiroki Itō
Defender
10
Ritsu Doan
Midfielder
24
Kaishu Sano
Midfielder
15
Daichi Kamada
Midfielder
13
Keito Nakamura
Midfielder
8
Takefusa Kubo
Forward
11
Daizen Maeda
Forward
18
Ayase Ueda
Forward
Substitutes 15
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
4
Ko Itakura
25
Junnosuke Suzuki
2
Yukinari Sugawara
22
Takehiro Tomiyasu
5
Yuto Nagatomo
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
14
Junya Ito
9
Keisuke Goto
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
6
Shuto Machino
Match stats
Tirs cadres : Netherlands 4 / Japan 1 Tirs : Netherlands 6 / Japan 4 Possession : Netherlands 70% / Japan 30% Corners : Netherlands 4 / Japan 1 Fautes : Netherlands 4 / Japan 5 Cartons jaunes : Netherlands 1 / Japan 0 Passes : Netherlands 427 / Japan 182 Precision des passes : Netherlands 89% / Japan 83% xG : Netherlands 0.45 / Japan 0.18
Key players
Ryan Gravenberch (Netherlands) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Netherlands) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japan) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japan) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Netherlands) : note 7.3 Cody Gakpo (Netherlands) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
19/06/2010 Netherlands 1-0 Japan (World Cup)
14/06
Group F
Netherlands
Finished
2-2
AT&T Stadium Japan
View match details for Sweden - Tunisia
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 Suède 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 Suède · Passe : V. Gyokeres 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 Tunisie · Passe : H. Mejbri 54' Carton jaune - R. Khedira Tunisie, 54e 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 Suède · Passe : A. Isak 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 65e 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 65e 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) Tunisie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) Tunisie, 72e 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) Tunisie, 83e 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) Tunisie, 83e 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) Suède, 84e 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 Suède · Passe : A. Isak 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) Suède, 90+1e 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) Suède, 90+1e 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Suède · Passe : L. Bergvall
Line-ups
Starters 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Goalkeeper
2
Gustaf Lagerbielke
Defender
4
Isak Hien
Defender
3
Victor Lindelöf
Defender
16
Jesper Karlström
Midfielder
21
Alexander Bernhardsson
Midfielder
10
Benjamin Nygren
Midfielder
18
Yasin Ayari
Midfielder
5
Gabriel Gudmundsson
Midfielder
17
Viktor Gyökeres
Forward
9
Alexander Isak
Forward
Substitutes 15
24
Elliot Stroud
7
Lucas Bergvall
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
8
Daniel Svensson
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
19
Mattias Svanberg
22
Besfort Zeneli
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Starters 11
1
Abdelmouhib Chamakh
Goalkeeper
20
Yan Valery
Defender
4
Omar Rekik
Defender
3
Montassar Talbi
Defender
21
Amine Ben Hmida
Defender
2
Ali Abdi
Defender
13
Rani Khedira
Midfielder
17
Ellyes Skhiri
Midfielder
10
Hannibal Mejbri
Midfielder
8
Elias Saad
Forward
25
Anis Ben Slimane
Forward
Substitutes 15
16
Aymen Dahmen
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
6
Dylan Bronn
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
12
Mortadha Ben Ouanes
11
Ismael Gharbi
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
26
Sebastian Tounekti
7
Elias Achouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
9
Hazem Mastouri
19
Firas Chaouat
Match stats
Tirs cadres : Sweden 7 / Tunisia 2 Tirs : Sweden 13 / Tunisia 6 Possession : Sweden 49% / Tunisia 51% Corners : Sweden 4 / Tunisia 2 Fautes : Sweden 10 / Tunisia 8 Cartons jaunes : Sweden 0 / Tunisia 1 Passes : Sweden 353 / Tunisia 362 Precision des passes : Sweden 79% / Tunisia 79% xG : Sweden 1.26 / Tunisia 0.20
Key players
Alexander Isak (Sweden) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Sweden) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Sweden) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Sweden) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisia) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisia) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Sweden) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Sweden) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
15/06/2026 Sweden 5-1 Tunisia (World Cup)
15/06
Group F
Sweden
Finished
5-1
Estadio BBVA Tunisia
View match details for Netherlands - Sweden
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 Pays-Bas · Passe : C. Gakpo 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 46' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace C. Summerville) Pays-Bas, 46e 47' ⚽ But - C. Gakpo 3-0 Pays-Bas · Passe : D. Dumfries 53' Carton jaune - G. Gudmundsson Suède, 53e 54' ⚽ But - C. Gakpo 4-0 Pays-Bas · Passe : C. Summerville 55' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace A. Elanga) Suède, 55e 56' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace B. Zeneli) Suède, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) Suède, 56e 59' ⚽ But - A. Elanga 4-1 Suède · Passe : A. Isak 59' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 59e 59' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace G. Til) Pays-Bas, 59e 72' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace M. Depay) Pays-Bas, 72e 75' Carton jaune - Y. Ayari Suède, 75e 79' ↑↓ Remplacement - Y. Ayari (remplace T. Ali) Suède, 79e 80' Carton jaune - L. Bergvall Suède, 80e 89' ⚽ But - C. Summerville 5-1 Pays-Bas · Passe : M. Depay 90' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace N. Lang) Pays-Bas, 90e 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) Suède, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Bart Verbruggen
Goalkeeper
22
Denzel Dumfries
Defender
6
Jan Paul van Hecke
Defender
4
Virgil van Dijk
Defender
15
Micky van de Ven
Defender
8
Ryan Gravenberch
Midfielder
21
Frenkie de Jong
Midfielder
14
Tijjani Reijnders
Midfielder
18
Donyell Malen
Forward
19
Brian Brobbey
Forward
11
Cody Gakpo
Forward
Substitutes 14
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
5
Nathan Aké
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
20
Teun Koopmeiners
24
Crysencio Summerville
10
Memphis Depay
17
Noa Lang
9
Wout Weghorst
Starters 11
23
Kristoffer Nordfeldt
Goalkeeper
2
Gustaf Lagerbielke
Defender
4
Isak Hien
Defender
3
Victor Lindelöf
Defender
16
Jesper Karlström
Midfielder
21
Alexander Bernhardsson
Midfielder
10
Benjamin Nygren
Midfielder
18
Yasin Ayari
Midfielder
5
Gabriel Gudmundsson
Midfielder
17
Viktor Gyökeres
Forward
9
Alexander Isak
Forward
Substitutes 15
1
Jacob Widell Zetterström
12
Viktor Johansson
15
Carl Starfelt
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
22
Besfort Zeneli
8
Daniel Svensson
24
Elliot Stroud
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
7
Lucas Bergvall
19
Mattias Svanberg
26
Taha Abdi Ali
11
Anthony Elanga
25
Gustaf Nilsson
Match stats
Tirs cadres : Netherlands 6 / Sweden 5 Tirs : Netherlands 9 / Sweden 12 Possession : Netherlands 54% / Sweden 46% Corners : Netherlands 2 / Sweden 3 Fautes : Netherlands 7 / Sweden 7 Cartons jaunes : Netherlands 0 / Sweden 1 Passes : Netherlands 367 / Sweden 308 Precision des passes : Netherlands 90% / Sweden 86% xG : Netherlands 2.38 / Sweden 0.87
Key players
Cody Gakpo (Netherlands) : note 9.5, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Brian Brobbey (Netherlands) : note 8.2, 2 but(s) Denzel Dumfries (Netherlands) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s) Anthony Elanga (Sweden) : note 7.6, 1 but(s) Bart Verbruggen (Netherlands) : note 7.2, 4 arret(s) Crysencio Summerville (Netherlands) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Isak (Sweden) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Frenkie de Jong (Netherlands) : note 7.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
10/10/2017 Netherlands 2-0 Sweden (World Cup - Qualification Europe) 06/09/2016 Sweden 1-1 Netherlands (World Cup - Qualification Europe)
20/06
Group F
Netherlands
Finished
5-1
NRG Stadium Sweden
View match details for Tunisia - Japan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' ⚽ But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura) Japon, 4e 31' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura) Japon, 31e 45' ↑↓ Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi) Tunisie, 45e 45' ↑↓ Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida) Tunisie, 45e 64' ↑↓ Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat) Tunisie, 64e 69' ⚽ But - Junya Ito (passe Ayase Ueda) Japon, 69e 73' ↑↓ Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki) Japon, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara) Japon, 74e 79' ↑↓ Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki) Japon, 79e 79' ↑↓ Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko) Japon, 79e 83' ⚽ But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano) Japon, 83e 84' ↑↓ Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto) Japon, 84e 91' ↑↓ Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira) Tunisie, 91e 91' ↑↓ Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri) Tunisie, 91e
Line-ups
Starters 11
16
Aymen Dahmen
Goalkeeper
6
Dylan Bronn
Defender
3
Montassar Talbi
Defender
4
Omar Rekik
Defender
20
Yan Valery
Midfielder
25
Anis Ben Slimane
Midfielder
17
Ellyes Skhiri
Midfielder
2
Ali Abdi
Midfielder
8
Elias Saad
Forward
10
Hannibal Mejbri
Forward
26
Sebastian Tounekti
Forward
Substitutes 15
21
Amine Ben Hmida
11
Ismael Gharbi
19
Firas Chaouat
1
Abdelmouhib Chamakh
22
Sabri Ben Hessen
5
Adem Arous
23
Moataz Nefati
24
Raed Chikhaoui
7
Elias Achouri
15
Mohamed Belhadj Mahmoud
12
Mortadha Ben Ouanes
13
Rani Khedira
9
Hazem Mastouri
14
Khalil Ayari
18
Rayan Elloumi
Starters 11
1
Zion Suzuki
Goalkeeper
22
Takehiro Tomiyasu
Defender
4
Ko Itakura
Defender
21
Hiroki Itō
Defender
10
Ritsu Doan
Midfielder
24
Kaishu Sano
Midfielder
7
Ao Tanaka
Midfielder
13
Keito Nakamura
Midfielder
14
Junya Ito
Forward
15
Daichi Kamada
Forward
18
Ayase Ueda
Forward
Substitutes 13
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
20
Ayumu Seko
25
Junnosuke Suzuki
3
Shogo Taniguchi
16
Tsuyoshi Watanabe
2
Yukinari Sugawara
5
Yuto Nagatomo
17
Yuito Suzuki
11
Daizen Maeda
9
Keisuke Goto
26
Kento Shiogai
19
Koki Ogawa
Match stats
Tirs cadres : Tunisia 0 / Japan 5 Tirs : Tunisia 2 / Japan 11 Possession : Tunisia 38% / Japan 62% Corners : Tunisia 3 / Japan 5 Fautes : Tunisia 7 / Japan 13 Passes : Tunisia 328 / Japan 547 Precision des passes : Tunisia 80% / Japan 90% xG : Tunisia 0.05 / Japan 2.07
Key players
Ayase Ueda (Japan) : note 9.7, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Junya Ito (Japan) : note 7, 1 but(s) Keito Nakamura (Japan) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Daichi Kamada (Japan) : note 6.7, 1 but(s) Ko Itakura (Japan) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Kaishu Sano (Japan) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s) Hiroki Itō (Japan) : note 7.3 Takehiro Tomiyasu (Japan) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/10/2023 Japan 2-0 Tunisia (Friendlies) 14/06/2022 Japan 0-3 Tunisia (Kirin Cup)
21/06
Group F
Tunisia
Finished
0-4
Estadio BBVA Japan
View match details for Japan - Sweden
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
1
Z. Suzuki
Goalkeeper
20
A. Seko
Defender
4
K. Itakura
Defender
21
H. Ito
Defender
2
Y. Sugawara
Defender
15
D. Kamada
Midfielder
7
A. Tanaka
Midfielder
13
Keito Nakamura
Forward
10
R. Dōan
Midfielder
18
A. Ueda
Forward
11
D. Maeda
Forward
Substitutes 14
3
S. Taniguchi
5
Y. Nagatomo
14
J. Ito
22
T. Tomiyasu
19
Koki Ogawa
12
K. Osako
24
K. Sano
16
T. Watanabe
17
Y. Suzuki
23
T. Hayakawa
25
J. Suzuki
9
K. Goto
26
K. Shiogai
6
S. Machino
Starters 11
1
J. Widell Zetterström
Goalkeeper
2
G. Lagerbielke
Defender
4
I. Hien
Defender
3
V. Lindelöf
Defender
21
A. Bernhardsson
Forward
24
E. Stroud
Defender
18
Y. Ayari
Midfielder
5
G. Gudmundsson
Defender
11
A. Elanga
Forward
17
V. Gyökeres
Forward
9
A. Isak
Forward
Substitutes 15
22
B. Zeneli
7
L. Bergvall
8
D. Svensson
6
H. Johansson
26
T. Ali
10
B. Nygren
12
V. Johansson
14
H. Ekdal
19
M. Svanberg
25
G. Nilsson
20
E. Smith
15
C. Starfelt
13
K. Sema
16
J. Karlström
23
K. Nordfeldt
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
S. Machino : Japan · Missing Fixture · Illness
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group F
Japan
Upcoming
00:00
AT&T Stadium Sweden
View match details for Tunisia - Netherlands
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
16
A. Dahmen
Goalkeeper
20
Y. Valery
Defender
3
M. Talbi
Defender
2
A. Abdi
Defender
21
A. Ben Hmida
Defender
17
E. Skhiri
Midfielder
13
R. Khedira
Midfielder
25
A. Ben Slimane
Midfielder
10
H. Mejbri
Midfielder
11
Ismaël Gharbi
Midfielder
9
H. Mastouri
Forward
Substitutes 13
22
S. Ben Hsan
6
D. Bronn
12
M. Ben Ouanes
19
F. Chaouat
4
O. Rekik
7
E. Achouri
26
S. Tounekti
15
H. Mahmoud
1
C. Abdelmouhib
8
E. Saad
24
R. Chikhaoui
14
K. Ayari
18
R. Elloumi
Starters 11
1
B. Verbruggen
Goalkeeper
22
D. Dumfries
Defender
6
J. van Hecke
Defender
4
V. van Dijk
Defender
5
N. Aké
Defender
8
R. Gravenberch
Midfielder
21
F. de Jong
Midfielder
14
T. Reijnders
Midfielder
18
D. Malen
Forward
19
B. Brobbey
Forward
11
C. Gakpo
Forward
Substitutes 15
25
J. Hato
13
R. Roefs
15
M. van de Ven
26
Q. Timber
12
M. Wieffer
24
C. Summerville
17
N. Lang
2
L. Geertruida
7
J. Kluivert
16
G. Til
20
T. Koopmeiners
9
W. Weghorst
23
M. Flekken
10
M. Depay
3
M. de Roon
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group F
Tunisia
Upcoming
00:00
Arrowhead Stadium Netherlands
Group F
Team J G N P BP BC Diff Pts Netherlands 2 1 1 0 7 3 4 4 Japan 2 1 1 0 6 2 4 4 Sweden 2 1 0 1 6 6 0 3 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
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