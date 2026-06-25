World Cup 2026: Netherlands Face Tunisia to Strengthen Group F Hopes

Tunisia face the Netherlands at Arrowhead Stadium in a crucial 2026 World Cup Group F match with round-of-16 qualification at stake.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Tunisia and the Netherlands meet at Arrowhead Stadium in Kansas City on June 26, 2026 at midnight (GMT+1) in the third round of Group F at the 2026 World Cup. This match represents an important step for both sides in a highly competitive group, particularly alongside Japan and Sweden.

After two rounds, Tunisia are still searching for their first win, having suffered two defeats, including a heavy loss to Japan (0-4). They have conceded seven goals and are struggling to find their rhythm in the tournament. By contrast, the Netherlands have won one match, against Sweden (5-1), and drawn one, totaling four points with a positive goal difference of 4. This clash looks set to be crucial for both teams as they seek qualification for the round of 16.

The challenges are therefore contrasting for these two teams. Tunisia must win this match to revive their chances in the competition and regain positive momentum. For their part, the Dutch want to confirm the solidity they showed in qualifying and capitalize on their current form to cement their place at the top of the group.

The stakes are heightened by the profiles of the two teams. Tunisia, led by head coach Hervé Renard, rely on a 4-2-3-1 system blending youth and experience, with key figures such as Ellyes Skhiri in midfield and Hannibal Mejbri in attacking support. The Netherlands, coached by Ronald Koeman, line up in a 4-3-3, built on a strong defense led by Virgil van Dijk, as well as a dynamic attack featuring players such as Cody Gakpo and Donyell Malen.

Focus on Tunisia

The Tunisian national team play in a 4-2-3-1 under Hervé Renard, who relies on a double-pivot midfield made up of Ellyes Skhiri and Rami Khedira to balance his attacking play. Full-backs Yassine Valery and Anice Abdi provide defensive cover on the flanks, while Mohamed Ali Ben Hmida supports the back line. In attack, Hannibal Mejbri plays a key role as the No. 10, offering creativity and a link between midfield and center-forward Hichem Mastouri. Young Ismaël Gharbi completes the attacking trio, bringing pace and technique. Tunisia must defend better after their first two matches, in which the back line was put under considerable pressure.

Focus on the Netherlands

The Netherlands use a classic 4-3-3, aiming to combine defensive solidity with high pressing. The back line is led by Virgil van Dijk, supported by Nathan Aké and Joel van Hecke, while Denzel Dumfries operates on the right flank. In midfield, Frenkie de Jong and Ryan Gravenberch handle ball-winning and distribution, alongside Tijjani Reijnders. The Dutch attack is based on the speed and power of Donyell Malen, Brian Brobbey and Cody Gakpo, all capable of unsettling opposing defenses. Under Ronald Koeman, the Oranje prioritize ball control with quick attacking transitions, a tactic that paid off against Sweden in a convincing 5-1 victory.

Tunisia
Upcoming Arrowhead Stadium
Netherlands
26/06/2026 00:00 Group F
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Group F schedule
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Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
Group F
Netherlands
Finished NRG Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Finished Estadio BBVA
Japan
Group F
Japan
Upcoming AT&T Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Upcoming Arrowhead Stadium
Netherlands
Group F
TeamJGNPBPBCDiffPts
Netherlands21107344
Japan21106244
Sweden21016603
Tunisia200219-80
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