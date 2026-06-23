World Cup 2026: Norway Lead Senegal at Half-Time (1-0)

Norway lead Senegal 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after M. Pedersen's 43rd-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
Illustration du match France VS Sénégal, le 16/06/2026 20:00, stade MetLife Stadium
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SUMMARY

Norway – Senegal has reached half-time at the 2026 World Cup, with Norway leading Senegal 1-0.

The numbers nevertheless paint a more nuanced first half. Norway had the ball with 50% possession and tried its luck, with 4 shots to Senegal’s 4. In the decisive area, the shots-on-target count stands at 2 for Norway and 0 for Senegal. The xG remains close, with 0.88 for Norway and 0.17 for Senegal.

First-half events

  • Substitution – J. Ryerson (replaces M. Pedersen) (Norway, 13th)
  • Goal – M. Pedersen (Norway, 43rd)

Norway must confirm

With this one-goal lead, Norway can approach the second half in a favorable position. The challenge now will be to hold on to this advantage without dropping too deep, while making use of the spaces Senegal will have to leave as they look to get back into the match.

Senegal under pressure

For Senegal, the break must be used to correct what was missing in the final actions. Possession or volume will not be enough if the chances do not become clearer.

Norway
Half-time MetLife Stadium
Senegal
23/06/2026 01:00 Group I
Fil du match
  1. 13'Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen)Norvège, 13e
  2. 43'But - M. PedersenNorvège, 43e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norway 2 / Senegal 0
  • Tirs : Norway 4 / Senegal 4
  • Possession : Norway 50% / Senegal 50%
  • Corners : Norway 4 / Senegal 1
  • Fautes : Norway 5 / Senegal 1
  • Passes : Norway 164 / Senegal 166
  • Precision des passes : Norway 85% / Senegal 87%
  • xG : Norway 0.88 / Senegal 0.17
Group I schedule
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Group I
France
Finished MetLife Stadium
Senegal
Group I
Iraq
Finished Gillette Stadium
Norway
Group I
France
Upcoming Lincoln Financial Field
Iraq
Group I
Norway
Half-time MetLife Stadium
Senegal
Group I
Norway
Upcoming Gillette Stadium
France
Group I
Senegal
Upcoming BMO Field
Iraq
Group I
TeamJGNPBPBCDiffPts
France22004136
Norway11004133
Senegal100113-20
Iraq200215-40
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01:52 World Cup 2026: Norway Lead Senegal at Half-Time (1-0)