World Cup 2026: Norway and France meet at Gillette Stadium in decisive Group I clash

Norway and France, both perfect after two Group I matches, meet at Gillette Stadium in Boston on June 26, 2026 with first place at stake.
Norway host France on June 26, 2026 at 8:00 p.m. GMT+1 at Gillette Stadium in Boston for a major World Cup 2026 group-stage showdown. The match pits two in-form teams against each other, with each having won its first two matches in Group I, strengthening their ambitions of qualifying for the knockout rounds.
Norway, back at the World Cup after a 28-year absence, are confirming their revival with a perfect record of two wins, including a 3-2 victory over Senegal. France, four-time world champions, continue their momentum after a controlled 1-0 win over Iraq. Both teams therefore have six points, and victory tonight would leave the winner alone at the top of the group.
This meeting is crucial for the rest of the tournament. Norway are aiming to secure their place in the knockout rounds for the first time since 1998. France, for their part, want to confirm their status as group favourites and continue their push toward a third world title. Both teams have solid defences but also attacks capable of imposing their tempo.
The match will be played at one of the United States’ renowned venues, Gillette Stadium. The 4-2-3-1 setup chosen by both coaches, Ståle Solbakken for Norway and Didier Deschamps for France, points to a tactical duel between Norway’s attacking game and a French structure seeking balance.
Focus on Norway
Norway name a starting XI in a 4-2-3-1 formation under the technical direction of Ståle Solbakken. Goalkeeper Egil Selvik protects the goal. In defence, Fredrik Aursnes, Henrik Sælebakke Falchener, Leo Østigård and Fredrik André Bjørkan line up. The ball-winning midfield duo consists of Kristian Thorstvedt and Patrick Berg.
Ahead of them, the attacking trio of Oscar Bobb, Thelo Aasgaard and Andreas Schjelderup drives the creative and supply line. Up front, Jørgen Strand Larsen occupies the centre-forward role. The big star of qualifying, Erling Haaland, will wait on the bench, which may come as a surprise given that he is Norway’s major attacking asset with his 16 goals in qualifying.
Focus on France
Didier Deschamps also opts for a 4-2-3-1 system. Mike Maignan starts in goal. The defence is made up of Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix and Theo Hernández. The double pivot is occupied by Aurélien Tchouaméni and Manu Koné.
The attacking trio behind Kylian Mbappé, who leads the attack, brings together Ousmane Dembélé, Michael Olise and Désiré Doué. This unit blends experience and explosiveness, all orchestrated by the long-serving coach who will be taking charge at his final World Cup. The return of key players such as Koundé and Upamecano brings stability to a team determined to control its destiny in this competitive group.
Norway
First half 10'
0-1
Gillette Stadium France
26/06/2026 20:00
·
Group I
View match details for France - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Match stats
Tirs cadres : France 7 / Senegal 2 Tirs : France 10 / Senegal 6 Possession : France 54% / Senegal 46% Corners : France 6 / Senegal 4 Fautes : France 4 / Senegal 9 Passes : France 561 / Senegal 476 Precision des passes : France 88% / Senegal 86% xG : France 1.86 / Senegal 0.44
Key players
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
France
Finished
3-1
MetLife Stadium Senegal
View match details for Iraq - Norway
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Line-ups
Starters 11
12
Jalal Hassan
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
20
Antonio Nusa
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
Substitutes 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Match stats
Tirs cadres : Iraq 1 / Norway 3 Tirs : Iraq 11 / Norway 7 Possession : Iraq 40% / Norway 60% Corners : Iraq 2 / Norway 4 Fautes : Iraq 8 / Norway 10 Passes : Iraq 260 / Norway 405 Precision des passes : Iraq 81% / Norway 88% xG : Iraq 0.77 / Norway 1.90
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Iraq) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norway) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Iraq) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Iraq) : note 7.5 Zidane Iqbal (Iraq) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norway) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norway) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
Iraq
Finished
1-4
Gillette Stadium Norway
View match details for France - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
3
Lucas Digne
Defender
6
Manu Koné
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
12
Bradley Barcola
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
Substitutes 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Match stats
Tirs cadres : France 1 / Iraq 0 Tirs : France 7 / Iraq 2 Possession : France 58% / Iraq 42% Corners : France 1 / Iraq 1 Fautes : France 5 / Iraq 2 Cartons jaunes : France 0 / Iraq 1 Passes : France 291 / Iraq 213 Precision des passes : France 89% / Iraq 80% xG : France 0.24 / Iraq 0.16
Key players
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Iraq) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Iraq) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Iraq) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group I
France
Upcoming
1-0
Lincoln Financial Field Iraq
View match details for Norway - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
20
Antonio Nusa
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Match stats
Tirs cadres : Norway 6 / Senegal 3 Tirs : Norway 11 / Senegal 9 Possession : Norway 46% / Senegal 54% Corners : Norway 4 / Senegal 1 Fautes : Norway 7 / Senegal 1 Passes : Norway 264 / Senegal 307 Precision des passes : Norway 84% / Senegal 89% xG : Norway 1.76 / Senegal 0.71
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norway) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norway) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Senegal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norway) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group I
Norway
Finished
3-2
MetLife Stadium Senegal
View match details for Norway - France
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e
Line-ups
Starters 11
13
Egil Selvik
Goalkeeper
14
Fredrik Aursnes
Defender
25
Henrik Sælebakke Falchener
Defender
4
Leo Østigård
Defender
15
Fredrik André Bjørkan
Defender
18
Kristian Thorstvedt
Midfielder
6
Patrick Berg
Midfielder
22
Oscar Bobb
Midfielder
19
Thelo Aasgaard
Midfielder
21
Andreas Schjelderup
Midfielder
11
Jørgen Strand Larsen
Forward
Substitutes 15
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
24
Sondre Langås
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
26
Maxence Lacroix
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
6
Manu Koné
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
12
Bradley Barcola
22
Jean-Philippe Mateta
Match stats
Tirs cadres : Norway 0 / France 2 Tirs : Norway 0 / France 2 Possession : Norway 21% / France 79% Fautes : Norway 0 / France 0 Passes : Norway 11 / France 40 Precision des passes : Norway 45% / France 93% xG : Norway 0.00 / France 0.04
Key players
Egil Selvik (Norway) : 2 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Norway
First half 10'
0-1
Gillette Stadium France
View match details for Senegal - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e
Line-ups
Starters 11
23
Mory Diaw
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
4
Abdoulaye Seck
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
14
Ismail Jakobs
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
21
Habib Diarra
Midfielder
20
Ibrahim Mbaye
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Forward
Substitutes 14
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
24
Antoine Mendy
25
El Hadji Malick Diouf
6
Pathé Ismaël Ciss
17
Pape Matar Sarr
22
Bara Sapoko Ndiaye
26
Pape Gueye
13
Iliman Ndiaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
11
Nicolas Jackson
12
Cherif Ndiaye
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
26
Frans Putros
Defender
5
Akam Hashem
Defender
2
Rebin Sulaka
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
7
Youssef Amyn
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
24
Zaid Ismail
21
Marko Farji
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
18
Aymen Hussein
Match stats
Tirs cadres : Senegal 0 / Iraq 0 Tirs : Senegal 1 / Iraq 0 Possession : Senegal 40% / Iraq 60% Corners : Senegal 2 / Iraq 0 Fautes : Senegal 0 / Iraq 0 Passes : Senegal 7 / Iraq 15 Precision des passes : Senegal 86% / Iraq 73% xG : Senegal 0.03 / Iraq 0.00
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
É. Mendy : Senegal · Missing Fixture · Twisted Knee
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Senegal
First half 9'
1-0
BMO Field Iraq
Group I
Team J G N P BP BC Diff Pts Norway 2 2 0 0 7 3 4 6 France 2 2 0 0 4 1 3 6 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Iraq 2 0 0 2 1 5 -4 0
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