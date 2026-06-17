Mondial 2026 : la Norvège bat l’Irak 4-1 avec un doublé d’Erling Haaland

La Norvège a réussi son entrée dans le Mondial 2026 en battant l’Irak 4-1, mardi 16 juin, au Gillette Stadium, lors de la première journée du groupe I. Erling Haaland a signé un doublé avant la pause, lançant idéalement la sélection de Stale Solbakken dans une poule qui réunit aussi la France et le Sénégal.
L’Irak de Graham Arnold a brièvement répondu par Aymen Hussein, auteur de l’égalisation à la 39e minute, mais la Norvège a repris l’avantage quatre minutes plus tard et n’a plus lâché le match. Leo Østigård a creusé l’écart à la 76e minute, avant un dernier but norvégien dans le temps additionnel, attribué contre son camp à Aymen Hussein.
Le premier tournant est venu à la 29e minute. Haaland a ouvert le score sur une passe de David Møller Wolfe, donnant une première traduction au dispositif norvégien en 4-4-2, construit autour de son duo offensif avec Alexander Sørloth et de l’influence de Martin Ødegaard au milieu.
L’Irak n’a pas cédé immédiatement. Amir Al-Ammari a servi Aymen Hussein pour l’égalisation à la 39e minute, ramenant les Lions de Mésopotamie dans le match. Mais Haaland a frappé une seconde fois à la 43e minute, juste avant la pause, pour permettre à la Norvège de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1.
Haaland donne le ton
Le doublé de l’attaquant norvégien a pesé sur l’ensemble de la rencontre. Aligné d’entrée avec Sørloth, soutenu par Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes et Antonio Nusa, Haaland a converti les temps forts norvégiens en première période. La Norvège a terminé avec 60 pour cent de possession et trois tirs cadrés, dans un match où son efficacité a fait la différence.
Après l’heure de jeu, Solbakken a renouvelé plusieurs éléments. Østigård a ensuite ajouté le troisième but à la 76e minute, sur une passe d’Ødegaard. Ce but a éloigné l’Irak d’un retour et a conforté l’avance d’une Norvège solide dans la gestion de la seconde période.
Le quatrième but est arrivé à la 90+6e minute, sur une action conclue par un but contre son camp d’Aymen Hussein. Ce dernier avait pourtant été le principal repère offensif irakien, avec son but en première période et trois tentatives au total selon les données du match.
L’Irak puni après son égalisation
Graham Arnold avait également choisi un 4-4-2, avec Jalal Hassan dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense, puis Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim au milieu. Devant, Aymen Hussein était associé à Ali Al-Hamadi.
La sélection irakienne a trouvé une ouverture avant la pause, mais elle a payé le but encaissé à la 43e minute et n’a pas réussi à renverser le rapport de force après le repos. Zaid Tahseen a reçu un carton jaune à la 86e minute, dans une fin de match déjà favorable à la Norvège.
Avec ce succès 4-1, la Norvège prend trois points importants dès son premier match dans le groupe I. L’Irak devra réagir lors de sa prochaine sortie pour rester dans la course dans une poule relevée.
Irak
Termine
1-4
Gillette Stadium Norvège
16/06/2026 23:00
·
Groupe I
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
19
Theo Hernández
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
20
Désiré Doué
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Titulaires 11
16
Edouard Mendy
Gardien
15
Krépin Diatta
Défenseur
3
Kalidou Koulibaly
Défenseur
19
Moussa Niakhaté
Défenseur
25
El Hadji Malick Diouf
Défenseur
5
Idrissa Gana Gueye
Milieu
26
Pape Gueye
Milieu
18
Ismaïla Sarr
Milieu
8
Lamine Camara
Milieu
10
Sadio Mané
Milieu
11
Nicolas Jackson
Attaquant
Remplaçants 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44
Joueurs clés
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
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16/06
Groupe I
France
Termine
3-1
MetLife Stadium Sénégal
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Compositions
Titulaires 11
12
Jalal Hassan
Gardien
3
Hussein Ali
Défenseur
4
Zaid Tahseen
Défenseur
5
Akam Hashem
Défenseur
23
Merchas Doski
Défenseur
8
Ibrahim Bayesh
Milieu
24
Zaid Ismail
Milieu
16
Amir Al-Ammari
Milieu
17
Ali Jasim
Milieu
18
Aymen Hussein
Attaquant
9
Ali Al-Hamadi
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
26
Julian Ryerson
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
14
Fredrik Aursnes
Milieu
20
Antonio Nusa
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
Remplaçants 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9
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Irak
Termine
1-4
Gillette Stadium Norvège
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Lincoln Financial Field Irak
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Groupe I
Norvège
A venir
01:00
MetLife Stadium Sénégal
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26/06
Groupe I
Norvège
A venir
20:00
Gillette Stadium France
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26/06
Groupe I
Sénégal
A venir
20:00
BMO Field Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Norvège 1 1 0 0 4 1 3 3 France 1 1 0 0 3 1 2 3 Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
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