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Mondial 2026 : la Norvège bat l’Irak 4-1 avec un doublé d’Erling Haaland

La Norvège a réussi son entrée dans le Mondial 2026 en battant l’Irak 4-1, mardi 16 juin, au Gillette Stadium, lors de la première journée du groupe I. Erling Haaland a signé un doublé avant la pause, lançant idéalement la sélection de Stale Solbakken dans une poule qui réunit aussi la France et le Sénégal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Irak VS Norvège, le 16/06/2026 23:00, stade Gillette Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

L’Irak de Graham Arnold a brièvement répondu par Aymen Hussein, auteur de l’égalisation à la 39e minute, mais la Norvège a repris l’avantage quatre minutes plus tard et n’a plus lâché le match. Leo Østigård a creusé l’écart à la 76e minute, avant un dernier but norvégien dans le temps additionnel, attribué contre son camp à Aymen Hussein.

Le premier tournant est venu à la 29e minute. Haaland a ouvert le score sur une passe de David Møller Wolfe, donnant une première traduction au dispositif norvégien en 4-4-2, construit autour de son duo offensif avec Alexander Sørloth et de l’influence de Martin Ødegaard au milieu.

L’Irak n’a pas cédé immédiatement. Amir Al-Ammari a servi Aymen Hussein pour l’égalisation à la 39e minute, ramenant les Lions de Mésopotamie dans le match. Mais Haaland a frappé une seconde fois à la 43e minute, juste avant la pause, pour permettre à la Norvège de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1.

Haaland donne le ton

Le doublé de l’attaquant norvégien a pesé sur l’ensemble de la rencontre. Aligné d’entrée avec Sørloth, soutenu par Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes et Antonio Nusa, Haaland a converti les temps forts norvégiens en première période. La Norvège a terminé avec 60 pour cent de possession et trois tirs cadrés, dans un match où son efficacité a fait la différence.

Après l’heure de jeu, Solbakken a renouvelé plusieurs éléments. Østigård a ensuite ajouté le troisième but à la 76e minute, sur une passe d’Ødegaard. Ce but a éloigné l’Irak d’un retour et a conforté l’avance d’une Norvège solide dans la gestion de la seconde période.

Le quatrième but est arrivé à la 90+6e minute, sur une action conclue par un but contre son camp d’Aymen Hussein. Ce dernier avait pourtant été le principal repère offensif irakien, avec son but en première période et trois tentatives au total selon les données du match.

L’Irak puni après son égalisation

Graham Arnold avait également choisi un 4-4-2, avec Jalal Hassan dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense, puis Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim au milieu. Devant, Aymen Hussein était associé à Ali Al-Hamadi.

La sélection irakienne a trouvé une ouverture avant la pause, mais elle a payé le but encaissé à la 43e minute et n’a pas réussi à renverser le rapport de force après le repos. Zaid Tahseen a reçu un carton jaune à la 86e minute, dans une fin de match déjà favorable à la Norvège.

Avec ce succès 4-1, la Norvège prend trois points importants dès son premier match dans le groupe I. L’Irak devra réagir lors de sa prochaine sortie pour rester dans la course dans une poule relevée.

Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
  13. 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
  14. 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
  15. 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
  16. 90+6'But - A. Hussein1-4Norvège
  17. 90+7'But - K. Thorstvedt1-4Norvège · Passe : E. Haaland
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3
  • Tirs : Irak 11 / Norvège 7
  • Possession : Irak 40% / Norvège 60%
  • Corners : Irak 2 / Norvège 4
  • Fautes : Irak 8 / Norvège 10
  • Passes : Irak 260 / Norvège 405
  • Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%
  • xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90
Joueurs clés
  • Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)
  • Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)
  • David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
  • Merchas Doski (Irak) : note 7.5
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Avant-matchCompositions
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Norvège11004133
France11003123
Sénégal100113-20
Irak100114-30
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