2026 World Cup: France lead Norway 3-1 at half-time

Ousmane Dembélé’s first-half hat-trick has given France a 3-1 lead over Norway in their 2026 World Cup Group I match at Gillette Stadium.
France lead Norway 3-1 at half-time in their 2026 World Cup group-stage match at Gillette Stadium. Ousmane Dembélé has emerged as the standout player of the first half with a hat-trick, with all of his goals coming from assists by Kylian Mbappé and Aurélien Tchouaméni.
The match brings together two unbeaten teams in Group I. Norway, who began their campaign with a 3-2 win over Senegal, opened the scoring before giving way to a French attacking force already tested against Iraq. This high-stakes clash reinforces France’s temporary supremacy in the group.
Ousmane Dembélé struck as early as the 7th minute from a Mbappé delivery, then scored a second goal in the 20th minute, again from a pass by the same Mbappé. Norway’s response came almost immediately through Thelo Aasgaard in the 21st minute, set up by Andreas Schjelderup, to reduce the deficit. The final goal before the break was Dembélé’s, as he finished off a move with Tchouaméni in the 32nd minute.
On the disciplinary front, Patrick Berg was shown a yellow card in the 10th minute, the only visible sanction in the first half. The statistics underline France’s dominance, with 61% possession and 14 shots, including 8 on target, compared with 39% and 4 shots for Norway, whose goalkeeper Egil Selvik was called into action five times.
This first half reflects a dynamic contest, featuring an exceptional Dembélé hat-trick, while Norway still retain attacking resources despite the scoreline. The management of this match remains open for the second half.
Norway
Finished
1-4
Gillette Stadium France
26/06/2026 20:00
·
Group I
Fil du match
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e 10' Carton jaune - P. Berg Norvège, 10e 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 20e 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) Norvège, 21e 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) France, 32e 46' ↑↓ Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen) Norvège, 46e 46' ↑↓ Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby) Norvège, 46e 65' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) France, 65e 65' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 65e 66' ↑↓ Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas) Norvège, 66e 74' Carton jaune - A. Tchouameni France, 74e 76' ↑↓ Remplacement - D. Upamecano (remplace I. Konate) France, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) Norvège, 83e 83' ↑↓ Remplacement - O. Bobb (remplace J. Hauge) Norvège, 83e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e 87' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 87e 90+4' ⚽ But - D. Doue (passe B. Barcola) France, 90+4e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Norway 4 / France 8 Tirs : Norway 9 / France 16 Possession : Norway 46% / France 54% Corners : Norway 3 / France 4 Fautes : Norway 8 / France 9 Cartons jaunes : Norway 1 / France 1 Passes : Norway 370 / France 439 Precision des passes : Norway 82% / France 85% xG : Norway 1.65 / France 1.17
View match details for France - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Match stats
Tirs cadres : France 7 / Senegal 2 Tirs : France 10 / Senegal 6 Possession : France 54% / Senegal 46% Corners : France 6 / Senegal 4 Fautes : France 4 / Senegal 9 Passes : France 561 / Senegal 476 Precision des passes : France 88% / Senegal 86% xG : France 1.86 / Senegal 0.44
Key players
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
France
Finished
3-1
MetLife Stadium Senegal
View match details for Iraq - Norway
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Line-ups
Starters 11
12
Jalal Hassan
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
20
Antonio Nusa
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
Substitutes 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Match stats
Tirs cadres : Iraq 1 / Norway 3 Tirs : Iraq 11 / Norway 7 Possession : Iraq 40% / Norway 60% Corners : Iraq 2 / Norway 4 Fautes : Iraq 8 / Norway 10 Passes : Iraq 260 / Norway 405 Precision des passes : Iraq 81% / Norway 88% xG : Iraq 0.77 / Norway 1.90
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Iraq) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norway) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Iraq) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Iraq) : note 7.5 Zidane Iqbal (Iraq) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norway) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norway) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
Iraq
Finished
1-4
Gillette Stadium Norway
View match details for France - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
3
Lucas Digne
Defender
6
Manu Koné
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
12
Bradley Barcola
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
Substitutes 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Match stats
Tirs cadres : France 1 / Iraq 0 Tirs : France 7 / Iraq 2 Possession : France 58% / Iraq 42% Corners : France 1 / Iraq 1 Fautes : France 5 / Iraq 2 Cartons jaunes : France 0 / Iraq 1 Passes : France 291 / Iraq 213 Precision des passes : France 89% / Iraq 80% xG : France 0.24 / Iraq 0.16
Key players
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Iraq) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Iraq) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Iraq) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group I
France
Upcoming
1-0
Lincoln Financial Field Iraq
View match details for Norway - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
20
Antonio Nusa
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Match stats
Tirs cadres : Norway 6 / Senegal 3 Tirs : Norway 11 / Senegal 9 Possession : Norway 46% / Senegal 54% Corners : Norway 4 / Senegal 1 Fautes : Norway 7 / Senegal 1 Passes : Norway 264 / Senegal 307 Precision des passes : Norway 84% / Senegal 89% xG : Norway 1.76 / Senegal 0.71
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norway) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norway) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Senegal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norway) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group I
Norway
Finished
3-2
MetLife Stadium Senegal
View match details for Norway - France
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e 10' Carton jaune - P. Berg Norvège, 10e 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 20e 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) Norvège, 21e 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) France, 32e 46' ↑↓ Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen) Norvège, 46e 46' ↑↓ Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby) Norvège, 46e 65' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) France, 65e 65' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 65e 66' ↑↓ Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas) Norvège, 66e 74' Carton jaune - A. Tchouameni France, 74e 76' ↑↓ Remplacement - D. Upamecano (remplace I. Konate) France, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) Norvège, 83e 83' ↑↓ Remplacement - O. Bobb (remplace J. Hauge) Norvège, 83e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e 87' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 87e 90+4' ⚽ But - D. Doue (passe B. Barcola) France, 90+4e
Line-ups
Starters 11
13
Egil Selvik
Goalkeeper
14
Fredrik Aursnes
Defender
25
Henrik Sælebakke Falchener
Defender
4
Leo Østigård
Defender
15
Fredrik André Bjørkan
Defender
18
Kristian Thorstvedt
Midfielder
6
Patrick Berg
Midfielder
19
Thelo Aasgaard
Midfielder
22
Oscar Bobb
Forward
11
Jørgen Strand Larsen
Forward
21
Andreas Schjelderup
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
24
Sondre Langås
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
26
Maxence Lacroix
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
6
Manu Koné
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
24
Rayan Cherki
12
Bradley Barcola
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
Match stats
Tirs cadres : Norway 4 / France 8 Tirs : Norway 9 / France 16 Possession : Norway 46% / France 54% Corners : Norway 3 / France 4 Fautes : Norway 8 / France 9 Cartons jaunes : Norway 1 / France 1 Passes : Norway 370 / France 439 Precision des passes : Norway 82% / France 85% xG : Norway 1.65 / France 1.17
Key players
Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s) Kylian Mbappé (France) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s) Thelo Aasgaard (Norway) : note 7.9, 1 but(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Egil Selvik (Norway) : note 6.9, 5 arret(s) Andreas Schjelderup (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mike Maignan (France) : note 7.5, 3 arret(s) Oscar Bobb (Norway) : note 7.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Norway
Finished
1-4
Gillette Stadium France
View match details for Senegal - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 Irak 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) Irak, 16e 18' Carton jaune - A. Seck Sénégal, 18e 46' ↑↓ Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan) Irak, 46e 56' ⚽ But - I. Sarr (passe L. Camara) Sénégal, 56e 57' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson) Sénégal, 57e 58' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss) Sénégal, 58e 59' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Sarr) Sénégal, 59e 67' ↑↓ Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob) Irak, 67e 71' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Ndiaye) Sénégal, 71e 75' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 75e 81' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao) Sénégal, 81e 81' Carton jaune - P. Gueye Sénégal, 81e 82' ⚽ But - I. Ndiaye (passe P. Gueye) Sénégal, 82e 90' Carton jaune - M. Doski Irak, 90e
Line-ups
Starters 11
23
Mory Diaw
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
4
Abdoulaye Seck
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
14
Ismail Jakobs
Defender
21
Habib Diarra
Midfielder
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
20
Ibrahim Mbaye
Forward
18
Ismaïla Sarr
Forward
10
Sadio Mané
Forward
Substitutes 14
26
Pape Gueye
13
Iliman Ndiaye
11
Nicolas Jackson
6
Pathé Ismaël Ciss
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
24
Antoine Mendy
25
El Hadji Malick Diouf
17
Pape Matar Sarr
22
Bara Sapoko Ndiaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
26
Frans Putros
Defender
2
Rebin Sulaka
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
14
Zidane Iqbal
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
6
Munaf Younus
12
Jalal Hassan
15
Ahmed Hasan Maknazi
13
Ali Yousif
1
Fahad Talib
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
25
Mustafa Saadoon
7
Youssef Amyn
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
24
Zaid Ismail
21
Marko Farji
10
Mohanad Ali
18
Aymen Hussein
Match stats
Tirs cadres : Senegal 11 / Iraq 1 Tirs : Senegal 27 / Iraq 6 Possession : Senegal 69% / Iraq 31% Corners : Senegal 12 / Iraq 3 Fautes : Senegal 10 / Iraq 10 Cartons jaunes : Senegal 2 / Iraq 2 Cartons rouges : Senegal 0 / Iraq 1 Passes : Senegal 553 / Iraq 258 Precision des passes : Senegal 88% / Iraq 71% xG : Senegal 3.01 / Iraq 0.18
Key players
Pape Gueye (Senegal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Iliman Ndiaye (Senegal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Camara (Senegal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Habib Diarra (Senegal) : note 7.2, 1 but(s) Abdoulaye Seck (Senegal) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Jalal Hassan (Iraq) : note 6.2, 5 arret(s) Idrissa Gana Gueye (Senegal) : note 8.2
Absences & injuries
É. Mendy : Senegal · Missing Fixture · Twisted Knee
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Senegal
Finished
5-0
BMO Field Iraq
Group I
Team J G N P BP BC Diff Pts France 3 3 0 0 8 2 6 9 Norway 3 2 0 1 8 7 1 6 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3 Iraq 3 0 0 3 1 10 -9 0
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