2026 World Cup: France lead Norway 3-1 at half-time

Ousmane Dembélé’s first-half hat-trick has given France a 3-1 lead over Norway in their 2026 World Cup Group I match at Gillette Stadium.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
Illustration du match Norvège VS France, le 26/06/2026 20:00, stade Gillette Stadium
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France lead Norway 3-1 at half-time in their 2026 World Cup group-stage match at Gillette Stadium. Ousmane Dembélé has emerged as the standout player of the first half with a hat-trick, with all of his goals coming from assists by Kylian Mbappé and Aurélien Tchouaméni.

The match brings together two unbeaten teams in Group I. Norway, who began their campaign with a 3-2 win over Senegal, opened the scoring before giving way to a French attacking force already tested against Iraq. This high-stakes clash reinforces France’s temporary supremacy in the group.

Ousmane Dembélé struck as early as the 7th minute from a Mbappé delivery, then scored a second goal in the 20th minute, again from a pass by the same Mbappé. Norway’s response came almost immediately through Thelo Aasgaard in the 21st minute, set up by Andreas Schjelderup, to reduce the deficit. The final goal before the break was Dembélé’s, as he finished off a move with Tchouaméni in the 32nd minute.

On the disciplinary front, Patrick Berg was shown a yellow card in the 10th minute, the only visible sanction in the first half. The statistics underline France’s dominance, with 61% possession and 14 shots, including 8 on target, compared with 39% and 4 shots for Norway, whose goalkeeper Egil Selvik was called into action five times.

This first half reflects a dynamic contest, featuring an exceptional Dembélé hat-trick, while Norway still retain attacking resources despite the scoreline. The management of this match remains open for the second half.

Norway
Finished Gillette Stadium
France
26/06/2026 20:00 Group I
Fil du match
  1. 7'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 7e
  2. 10'Carton jaune - P. BergNorvège, 10e
  3. 20'But - O. Dembele (passe K. Mbappe)France, 20e
  4. 21'But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup)Norvège, 21e
  5. 32'But - O. Dembele (passe A. Tchouameni)France, 32e
  6. 46'Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen)Norvège, 46e
  7. 46'Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby)Norvège, 46e
  8. 65'Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 65e
  9. 65'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 65e
  10. 66'Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas)Norvège, 66e
  11. 74'Carton jaune - A. TchouameniFrance, 74e
  12. 76'Remplacement - D. Upamecano (remplace I. Konate)France, 76e
  13. 83'Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa)Norvège, 83e
  14. 83'Remplacement - O. Bobb (remplace J. Hauge)Norvège, 83e
  15. 87'Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto)France, 87e
  16. 87'Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta)France, 87e
  17. 90+4'But - D. Doue (passe B. Barcola)France, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norway 4 / France 8
  • Tirs : Norway 9 / France 16
  • Possession : Norway 46% / France 54%
  • Corners : Norway 3 / France 4
  • Fautes : Norway 8 / France 9
  • Cartons jaunes : Norway 1 / France 1
  • Passes : Norway 370 / France 439
  • Precision des passes : Norway 82% / France 85%
  • xG : Norway 1.65 / France 1.17
Group I schedule
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Group I
France
Finished MetLife Stadium
Senegal
Group I
Iraq
Finished Gillette Stadium
Norway
Group I
France
Upcoming Lincoln Financial Field
Iraq
Group I
Norway
Finished MetLife Stadium
Senegal
Group I
Norway
Finished Gillette Stadium
France
Group I
Senegal
Finished BMO Field
Iraq
Group I
TeamJGNPBPBCDiffPts
France33008269
Norway32018716
Senegal31028623
Iraq3003110-90
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FIL D'ACTU
22:08 Football : World Cup 2026: Senegal dominate Iraq in emphatic 5-0 win
20:56 Football : 2026 World Cup: France lead Norway 3-1 at half-time
22:08 World Cup 2026: Senegal dominate Iraq in emphatic 5-0 win