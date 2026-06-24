World Cup 2026: Colombia and DR Congo level at halftime (0-0)

Colombia and DR Congo are level 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, despite Colombia dominating possession and shots.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration du match Portugal VS RD Congo, le 17/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
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SUMMARY

Colombia – DR Congo has reached halftime at the 2026 World Cup, with Colombia and DR Congo level at 0-0.

The numbers nevertheless paint a more nuanced first half. Colombia had the ball with 73% possession and tried their luck more often, with 9 shots to 1 for DR Congo. In the decisive area, the shots-on-target tally is 5 for Colombia and 0 for DR Congo. The xG remains close, with 0.53 for Colombia and 0.02 for DR Congo.

A still-fragile balance

Colombia and DR Congo head back out level, but the second half remains open. The first change of pace, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.

Colombia
Half-time Estadio Akron
DR Congo
24/06/2026 03:00 Group K
Fil du match
  1. 45'Mi-temps, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Colombia 5 / DR Congo 0
  • Tirs : Colombia 9 / DR Congo 1
  • Possession : Colombia 73% / DR Congo 27%
  • Corners : Colombia 2 / DR Congo 0
  • Fautes : Colombia 2 / DR Congo 3
  • Passes : Colombia 174 / DR Congo 64
  • Precision des passes : Colombia 92% / DR Congo 69%
  • xG : Colombia 0.53 / DR Congo 0.02
Group K schedule
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Group K
Portugal
Finished NRG Stadium
DR Congo
Group K
Uzbekistan
Finished Estadio Azteca
Colombia
Group K
Portugal
Finished NRG Stadium
Uzbekistan
Group K
Colombia
Half-time Estadio Akron
DR Congo
Group K
Colombia
Upcoming Hard Rock Stadium
Portugal
Group K
DR Congo
Upcoming Mercedes-Benz Stadium
Uzbekistan
Group K
TeamJGNPBPBCDiffPts
Portugal21106154
Colombia11003123
DR Congo10101101
Uzbekistan200218-70
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FIL D'ACTU
03:52 Football : World Cup 2026: Colombia and DR Congo level at halftime (0-0)
02:34 Football : World Cup 2026: Colombia in 4-2-3-1 with James Rodríguez against DR Congo in 5-3-2
03:52 World Cup 2026: Colombia and DR Congo level at halftime (0-0)