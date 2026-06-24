World Cup 2026: Colombia and DR Congo level at halftime (0-0)
Colombia and DR Congo are level 0-0 at halftime in their 2026 World Cup match, despite Colombia dominating possession and shots.
SUMMARY
Colombia – DR Congo has reached halftime at the 2026 World Cup, with Colombia and DR Congo level at 0-0.
The numbers nevertheless paint a more nuanced first half. Colombia had the ball with 73% possession and tried their luck more often, with 9 shots to 1 for DR Congo. In the decisive area, the shots-on-target tally is 5 for Colombia and 0 for DR Congo. The xG remains close, with 0.53 for Colombia and 0.02 for DR Congo.
A still-fragile balance
Colombia and DR Congo head back out level, but the second half remains open. The first change of pace, a defensive error or a set piece could quickly alter the course of the match.
- 45'⚽Mi-temps, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- Tirs cadres : Colombia 5 / DR Congo 0
- Tirs : Colombia 9 / DR Congo 1
- Possession : Colombia 73% / DR Congo 27%
- Corners : Colombia 2 / DR Congo 0
- Fautes : Colombia 2 / DR Congo 3
- Passes : Colombia 174 / DR Congo 64
- Precision des passes : Colombia 92% / DR Congo 69%
- xG : Colombia 0.53 / DR Congo 0.02
- 6'⚽But - J. Neves1-0Portugal · Passe : P. Neto
- 13'Carton jaune - B. SilvaPortugal, 13e
- 32'Carton jaune - C. MbembaRD Congo, 32e
- 45+5'⚽But - Y. Wissa1-1RD Congo · Passe : A. Masuaku
- 46'↑↓Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 57'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki)RD Congo, 57e
- 71'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao)Portugal, 71e
- 72'↑↓Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo)Portugal, 72e
- 74'↑↓Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel)RD Congo, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 74e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos)Portugal, 83e
- 85'↑↓Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza)RD Congo, 85e
- 85'↑↓Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu)RD Congo, 85e
- 88'Carton jaune - N. SemedoPortugal, 88e
- 90+2'Carton jaune - T. AraujoPortugal, 90+2e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 4 Tomás Araújo Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 15 João Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 10 Bernardo Silva Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 2 Nélson Semedo
- 3 Rúben Dias
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 21 Rúben Neves
- 16 Francisco Trincão
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 11 João Félix
- 17 Rafael Leão
- 26 Francisco Conceição
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 3 Steve Kapuadi Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 6 Ngal'ayel Mukau Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 25 Edo Kayembe Midfielder
- 20 Yoane Wissa Forward
- 17 Cédric Bakambu Forward
- 16 Timothy Fayulu
- 21 Matthieu Epolo
- 5 Dylan Batubinsika
- 12 Joris Kayembe
- 24 Gedeon Kalulu
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 14 Noah Sadiki
- 15 Aaron Tshibola
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 11 Gaël Kakuta
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- 23 Simon Banza
- Tirs cadres : Portugal 1 / DR Congo 2
- Tirs : Portugal 3 / DR Congo 7
- Possession : Portugal 78% / DR Congo 22%
- Corners : Portugal 3 / DR Congo 4
- Fautes : Portugal 5 / DR Congo 10
- Cartons jaunes : Portugal 1 / DR Congo 1
- Passes : Portugal 662 / DR Congo 179
- Precision des passes : Portugal 94% / DR Congo 82%
- xG : Portugal 0.24 / DR Congo 0.69
- João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Yoane Wissa (DR Congo) : note 7.2, 1 but(s)
- Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Arthur Masuaku (DR Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.3
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
- 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
- 40'⚽But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
- 46'↑↓Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
- 65'⚽But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
- 72'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
- 77'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
- 77'↑↓Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
- 80'↑↓Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
- 80'↑↓Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
- 90+3'↑↓Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
- 90+9'⚽But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
- 1 Utkir Yusupov Goalkeeper
- 2 Abdukodir Khusanov Defender
- 18 Abdulla Abdullaev Defender
- 5 Rustam Ashurmatov Defender
- 24 Bekhruz Karimov Midfielder
- 6 Akmal Mozgovoy Midfielder
- 7 Otabek Shukurov Midfielder
- 13 Sherzod Nasrullaev Midfielder
- 22 Abbosbek Fayzullaev Forward
- 11 Oston Urunov Forward
- 14 Eldor Shomurodov Forward
- 4 Farrukh Sayfiev
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 12 Abduvokhid Nematov
- 16 Botirali Ergashev
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 26 Jakhongir Urozov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 9 Odiljon Khamrobekov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 19 Azizjon Ganiev
- 23 Sherzod Esanov
- 20 Azizbek Amanov
- 21 Igor Sergeev
- 12 Camilo Vargas Goalkeeper
- 2 Daniel Muñoz Defender
- 23 Davinson Sánchez Defender
- 3 Jhon Lucumí Defender
- 17 Johan Mojica Defender
- 14 Gustavo Puerta Midfielder
- 16 Jefferson Lerma Midfielder
- 11 Jhon Arias Midfielder
- 10 James Rodríguez Forward
- 25 Luis Javier Suárez Forward
- 7 Luis Díaz Forward
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 18 Willer Ditta
- 13 Yerry Mina
- 5 Kevin Castaño
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 15 Juan Portilla
- 20 Juan Fernando Quintero
- 21 Jaminton Campaz
- 26 Andrés Gómez
- 9 Jhon Córdoba
- 19 Cucho Hernández
- Tirs cadres : Uzbekistan 2 / Colombia 3
- Tirs : Uzbekistan 6 / Colombia 14
- Possession : Uzbekistan 37% / Colombia 63%
- Corners : Uzbekistan 3 / Colombia 4
- Fautes : Uzbekistan 14 / Colombia 10
- Cartons jaunes : Uzbekistan 1 / Colombia 1
- Passes : Uzbekistan 287 / Colombia 511
- Precision des passes : Uzbekistan 76% / Colombia 86%
- xG : Uzbekistan 1.14 / Colombia 1.43
- Luis Díaz (Colombia) : note 8.3, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Daniel Muñoz (Colombia) : note 7.5, 1 but(s)
- Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistan) : note 7.2, 1 but(s)
- Gustavo Puerta (Colombia) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Camilo Vargas (Colombia) : note 6.2, 2 arret(s)
- Abdulla Abdullaev (Uzbekistan) : note 7
- Otabek Shukurov (Uzbekistan) : note 6.9
- Jefferson Lerma (Colombia) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 6'⚽But - C. Ronaldo (passe J. Cancelo)Portugal, 6e
- 14'Carton jaune - O. KhamrobekovOuzbékistan, 14e
- 17'⚽But - N. MendesPortugal, 17e
- 29'VARVAR - A. GanievOuzbékistan, 29e
- 39'⚽But - C. Ronaldo (passe B. Fernandes)Portugal, 39e
- 46'↑↓Remplacement - J. Cancelo (remplace N. Semedo)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - P. Neto (remplace F. Conceicao)Portugal, 46e
- 46'↑↓Remplacement - S. Nasrullaev (remplace K. Alizhonov)Ouzbékistan, 46e
- 46'↑↓Remplacement - O. Khamrobekov (remplace A. Mozgovoy)Ouzbékistan, 46e
- 60'⚽But - A. NematovPortugal, 60e
- 64'↑↓Remplacement - Joao Felix (remplace Trincao)Portugal, 64e
- 68'Carton jaune - R. VeigaPortugal, 68e
- 73'↑↓Remplacement - A. Fayzullaev (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 73e
- 76'↑↓Remplacement - J. Neves (remplace B. Silva)Portugal, 76e
- 83'↑↓Remplacement - Vitinha (remplace R. Leao)Portugal, 83e
- 87'⚽But - R. LeaoPortugal, 87e
- 90+2'↑↓Remplacement - B. Karimov (remplace R. Jiyanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 90+2'↑↓Remplacement - O. Shukurov (remplace S. Esanov)Ouzbékistan, 90+2e
- 1 Diogo Costa Goalkeeper
- 20 João Cancelo Defender
- 3 Rúben Dias Defender
- 13 Renato Veiga Defender
- 25 Nuno Mendes Defender
- 15 João Neves Midfielder
- 23 Vitinha Midfielder
- 18 Pedro Neto Midfielder
- 8 Bruno Fernandes Midfielder
- 11 João Félix Midfielder
- 7 Cristiano Ronaldo Forward
- 2 Nélson Semedo
- 26 Francisco Conceição
- 16 Francisco Trincão
- 12 José Sá
- 22 Rui Silva
- 4 Tomás Araújo
- 5 Diogo Dalot
- 14 Gonçalo Inácio
- 6 Matheus Nunes
- 24 Samú Costa
- 10 Bernardo Silva
- 21 Rúben Neves
- 19 Gonçalo Guedes
- 9 Gonçalo Ramos
- 17 Rafael Leão
- 12 Abduvokhid Nematov Goalkeeper
- 2 Abdukodir Khusanov Defender
- 18 Abdulla Abdullaev Defender
- 5 Rustam Ashurmatov Defender
- 24 Bekhruz Karimov Midfielder
- 9 Odiljon Khamrobekov Midfielder
- 7 Otabek Shukurov Midfielder
- 13 Sherzod Nasrullaev Midfielder
- 19 Azizjon Ganiev Forward
- 22 Abbosbek Fayzullaev Forward
- 14 Eldor Shomurodov Forward
- 3 Khozhiakbar Alizhonov
- 6 Akmal Mozgovoy
- 16 Botirali Ergashev
- 1 Utkir Yusupov
- 25 Avazbek Ulmasaliyev
- 4 Farrukh Sayfiev
- 26 Jakhongir Urozov
- 15 Umarbek Eshmuradov
- 20 Azizbek Amanov
- 8 Jamshid Iskandarov
- 17 Dostonbek Khamdamov
- 11 Oston Urunov
- 10 Ruslanbek Jiyanov
- 23 Sherzod Esanov
- 21 Igor Sergeev
- Tirs cadres : Portugal 6 / Uzbekistan 2
- Tirs : Portugal 13 / Uzbekistan 6
- Possession : Portugal 66% / Uzbekistan 34%
- Corners : Portugal 2 / Uzbekistan 2
- Fautes : Portugal 11 / Uzbekistan 11
- Cartons jaunes : Portugal 1 / Uzbekistan 1
- Passes : Portugal 460 / Uzbekistan 244
- Precision des passes : Portugal 89% / Uzbekistan 80%
- xG : Portugal 1.99 / Uzbekistan 0.21
- Cristiano Ronaldo (Portugal) : note 8.3, 2 but(s)
- Nuno Mendes (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)
- Bruno Fernandes (Portugal) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- João Cancelo (Portugal) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Diogo Costa (Portugal) : note 6.7, 2 arret(s)
- Rúben Dias (Portugal) : note 7.5
- Vitinha (Portugal) : note 7.5
- Renato Veiga (Portugal) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 45'⚽Mi-temps, Colombie 0-0 RD Congo. Aucun but ni carton rouge signale par la source live en premiere periode.0-0
- 12 Camilo Vargas Goalkeeper
- 2 Daniel Muñoz Defender
- 23 Davinson Sánchez Defender
- 3 Jhon Lucumí Defender
- 17 Johan Mojica Defender
- 14 Gustavo Puerta Midfielder
- 16 Jefferson Lerma Midfielder
- 11 Jhon Arias Midfielder
- 10 James Rodríguez Forward
- 25 Luis Javier Suárez Forward
- 7 Luis Díaz Forward
- 24 Álvaro Montero
- 1 David Ospina
- 13 Yerry Mina
- 18 Willer Ditta
- 22 Deiver Machado
- 4 Santiago Arias
- 21 Jaminton Campaz
- 6 Richard Ríos
- 8 Jorge Carrascal
- 26 Andrés Gómez
- 15 Juan Portilla
- 20 Juan Fernando Quintero
- 5 Kevin Castaño
- 19 Cucho Hernández
- 9 Jhon Córdoba
- 1 Lionel Mpasi Nzau Goalkeeper
- 2 Aaron Wan-Bissaka Defender
- 22 Chancel Mbemba Defender
- 4 Axel Tuanzebe Defender
- 3 Steve Kapuadi Defender
- 26 Arthur Masuaku Defender
- 6 Ngal'ayel Mukau Midfielder
- 8 Samuel Moutoussamy Midfielder
- 25 Edo Kayembe Midfielder
- 17 Cédric Bakambu Forward
- 20 Yoane Wissa Forward
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 5 Dylan Batubinsika
- 15 Aaron Tshibola
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 9 Brian Cipenga
- 14 Noah Sadiki
- 7 Nathanaël Mbuku
- 10 Théo Bongonda
- 23 Simon Banza
- 13 Meschak Elia
- 19 Fiston Mayele
- Tirs cadres : Colombia 5 / DR Congo 0
- Tirs : Colombia 9 / DR Congo 1
- Possession : Colombia 73% / DR Congo 27%
- Corners : Colombia 2 / DR Congo 0
- Fautes : Colombia 2 / DR Congo 3
- Passes : Colombia 174 / DR Congo 64
- Precision des passes : Colombia 92% / DR Congo 69%
- xG : Colombia 0.53 / DR Congo 0.02
- Lionel Mpasi Nzau (DR Congo) : note 7.2, 5 arret(s)
- Davinson Sánchez (Colombia) : note 7.2
- Johan Mojica (Colombia) : note 6.9
- Jhon Lucumí (Colombia) : note 6.7
- Gustavo Puerta (Colombia) : note 6.7
- Jhon Arias (Colombia) : note 6.7
- James Rodríguez (Colombia) : note 6.7
- Jefferson Lerma (Colombia) : note 6.6
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups will be published before kickoff.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players will be highlighted during the match.
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|DR Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Uzbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
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