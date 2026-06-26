World Cup 2026: Senegal dominate Iraq in emphatic 5-0 win

Senegal revived their 2026 World Cup Group I hopes with a dominant 5-0 win over 10-man Iraq at BMO Field in Toronto.
Senegal crushed Iraq 5-0 on June 26, 2026, at BMO Field in Toronto, in the group stage of the 2026 World Cup. Making the most of a man advantage earned as early as the 13th minute after Rebin Sulaka was sent off, the Lions of Teranga pulled away through controlled attacking play and remarkable efficiency. This victory is crucial in reviving their chances of qualification in a Group I currently led by France and Norway.
Before this clash, the two teams occupied the bottom places in the group with two defeats each. Senegal, beaten 2-3 by Norway, and Iraq, defeated 0-1 by France, absolutely had to win to keep alive hopes of reaching the round of 16. The match therefore lived up to expectations in terms of commitment and the clear gap in quality on display.
The match swung very quickly with Habib Diarra’s opening goal in the 4th minute, from a precise pass by Abdoulaye Seck. Shortly afterward, Iraq were reduced to 10 men following the straight red card shown to Sulaka in the 13th minute, greatly complicating the tactical plans of their head coach Graham Arnold. Senegal made the most of that advantage to create wave after wave of attacks.
With 69% possession and 27 shots, including 11 on target, the Senegalese imposed their rhythm against an Iraqi side that was largely dominated and restricted to a single shot on target in the first half. The strong presence in midfield, led in particular by Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara and Habib Diarra, allowed Senegal to control the game effectively, while in attack Ismaïla Sarr, Sadio Mané and Ibrahim Mbaye made the difference.
After the break, the introductions of Pape Gueye, Iliman Ndiaye and Nicolas Jackson increased Senegal’s superiority. Pape Gueye scored twice and provided an assist, while Iliman Ndiaye and Ismaïla Sarr also contributed to the attacking show with a goal apiece. The team’s cohesion and fluidity produced a stream of chances that an overwhelmed Iraqi defense could not contain.
A collective masterclass from the Lions of Teranga in a 4-3-3
Under the direction of coach Bouna Thiaw Pape, Senegal lined up in an effective and balanced 4-3-3 formation. Goalkeeper Mory Diaw had little to do, protected by a solid defense made up of Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté and Ismail Jakobs. In midfield, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye and Lamine Camara dictated the tempo, combining technical quality with physical intensity.
In attack, Sadio Mané, Ismaïla Sarr and Ibrahim Mbaye took advantage of the spaces created by their dominance in midfield. The bench reinforced that system with impact players such as Pape Gueye, who scored two goals and added an assist in around half an hour, and Iliman Ndiaye, who was involved in a goal. That depth from the bench smothered any attempt at an opposition comeback.
Iraq struggle against Senegal’s aggression in a 4-2-3-1
Iraq head coach Graham Arnold tried to set up his team in a 4-2-3-1, with Ahmed Basil in goal and a defensive line comprising Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem and Merchas Doski. However, Sulaka’s sending-off reduced his defensive options inside the opening quarter of an hour.
In midfield, Zidane Iqbal and Amir Al-Ammari were unable to contain Senegal’s physical power and creativity. Up front, Ali Al-Hamadi found himself isolated, with just one shot on target across the entire match. Despite several changes at the break, including the introductions of Ahmed Qasem and Ali Jasim, Iraq could not reverse the trend and suffered a heavy defeat that seriously complicates their chances.
Senegal
Finished
5-0
BMO Field Iraq
26/06/2026 20:00
·
Group I
Fil du match
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 Irak 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) Irak, 16e 18' Carton jaune - A. Seck Sénégal, 18e 46' ↑↓ Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan) Irak, 46e 56' ⚽ But - I. Sarr (passe L. Camara) Sénégal, 56e 57' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson) Sénégal, 57e 58' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss) Sénégal, 58e 59' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Sarr) Sénégal, 59e 67' ↑↓ Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob) Irak, 67e 71' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Ndiaye) Sénégal, 71e 75' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 75e 81' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao) Sénégal, 81e 81' Carton jaune - P. Gueye Sénégal, 81e 82' ⚽ But - I. Ndiaye (passe P. Gueye) Sénégal, 82e 90' Carton jaune - M. Doski Irak, 90e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Senegal 11 / Iraq 1 Tirs : Senegal 27 / Iraq 6 Possession : Senegal 69% / Iraq 31% Corners : Senegal 12 / Iraq 3 Fautes : Senegal 10 / Iraq 10 Cartons jaunes : Senegal 2 / Iraq 2 Cartons rouges : Senegal 0 / Iraq 1 Passes : Senegal 553 / Iraq 258 Precision des passes : Senegal 88% / Iraq 71% xG : Senegal 3.01 / Iraq 0.18
Joueurs clés
Pape Gueye (Senegal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Iliman Ndiaye (Senegal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Camara (Senegal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Habib Diarra (Senegal) : note 7.2, 1 but(s)
View match details for France - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 France · Passe : M. Olise 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) Sénégal, 75e 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) Sénégal, 76e 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 80e 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 France · Passe : A. Rabiot 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 83e 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) Sénégal, 83e 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) France, 87e 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) Sénégal, 88e 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 Sénégal · Passe : I. Ndiaye 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 France
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
26
Maxence Lacroix
21
Lucas Hernández
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
2
Malo Gusto
6
Manu Koné
13
N'Golo Kanté
24
Rayan Cherki
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
12
Bradley Barcola
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
1
Yehvann Diouf
23
Mory Diaw
14
Ismail Jakobs
24
Antoine Mendy
2
Mamadou Sarr
4
Abdoulaye Seck
17
Pape Matar Sarr
6
Pathé Ismaël Ciss
13
Iliman Ndiaye
21
Habib Diarra
22
Bara Sapoko Ndiaye
12
Cherif Ndiaye
7
Assane Diao
20
Ibrahim Mbaye
9
Ahmadou Bamba Dieng
Match stats
Tirs cadres : France 7 / Senegal 2 Tirs : France 10 / Senegal 6 Possession : France 54% / Senegal 46% Corners : France 6 / Senegal 4 Fautes : France 4 / Senegal 9 Passes : France 561 / Senegal 476 Precision des passes : France 88% / Senegal 86% xG : France 1.86 / Senegal 0.44
Key players
Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
France
Finished
3-1
MetLife Stadium Senegal
View match details for Iraq - Norway
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 Norvège · Passe : D. Wolfe 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 Irak · Passe : A. Al Ammari 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 Norvège 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) Irak, 59e 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) Irak, 59e 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 73e 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) Irak, 73e 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) Irak, 73e 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 Norvège · Passe : M. Odegaard 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) Irak, 78e 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) Norvège, 81e 86' Carton jaune - Z. Tahseen Irak, 86e 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 Norvège 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Norvège · Passe : E. Haaland
Line-ups
Starters 11
12
Jalal Hassan
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
22
Ahmed Basil
1
Fahad Talib
2
Rebin Sulaka
26
Frans Putros
15
Ahmed Hasan Maknazi
25
Mustafa Saadoon
6
Munaf Younus
7
Youssef Amyn
21
Marko Farji
11
Ahmed Qasem
14
Zidane Iqbal
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
10
Mohanad Ali
13
Ali Yousif
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
20
Antonio Nusa
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
Substitutes 15
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
25
Henrik Sælebakke Falchener
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
21
Andreas Schjelderup
19
Thelo Aasgaard
2
Morten Thorsby
16
Marcus Pedersen
6
Patrick Berg
22
Oscar Bobb
18
Kristian Thorstvedt
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Match stats
Tirs cadres : Iraq 1 / Norway 3 Tirs : Iraq 11 / Norway 7 Possession : Iraq 40% / Norway 60% Corners : Iraq 2 / Norway 4 Fautes : Iraq 8 / Norway 10 Passes : Iraq 260 / Norway 405 Precision des passes : Iraq 81% / Norway 88% xG : Iraq 0.77 / Norway 1.90
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Iraq) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norway) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Iraq) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Iraq) : note 7.5 Zidane Iqbal (Iraq) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norway) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norway) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
16/06
Group I
Iraq
Finished
1-4
Gillette Stadium Norway
View match details for France - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
6' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 6e 14' ⚽ But - K. Mbappe (passe M. Olise) France, 14e 26' ↑↓ Remplacement - A. Hussein (remplace A. Al Hamadi) Irak, 26e
Line-ups
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
17
William Saliba
Defender
3
Lucas Digne
Defender
6
Manu Koné
Midfielder
14
Adrien Rabiot
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
12
Bradley Barcola
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
15
Ibrahima Konaté
21
Lucas Hernández
19
Theo Hernández
26
Maxence Lacroix
8
Aurélien Tchouaméni
13
N'Golo Kanté
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
24
Rayan Cherki
22
Jean-Philippe Mateta
9
Marcus Thuram
20
Désiré Doué
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
3
Hussein Ali
Defender
4
Zaid Tahseen
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
24
Zaid Ismail
Midfielder
14
Zidane Iqbal
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
18
Aymen Hussein
Forward
Substitutes 15
9
Ali Al-Hamadi
1
Fahad Talib
12
Jalal Hassan
6
Munaf Younus
15
Ahmed Hasan Maknazi
26
Frans Putros
25
Mustafa Saadoon
2
Rebin Sulaka
17
Ali Jasim
20
Aimar Sher
19
Kevin Yakob
21
Marko Farji
7
Youssef Amyn
13
Ali Yousif
10
Mohanad Ali
Match stats
Tirs cadres : France 1 / Iraq 0 Tirs : France 7 / Iraq 2 Possession : France 58% / Iraq 42% Corners : France 1 / Iraq 1 Fautes : France 5 / Iraq 2 Cartons jaunes : France 0 / Iraq 1 Passes : France 291 / Iraq 213 Precision des passes : France 89% / Iraq 80% xG : France 0.24 / Iraq 0.16
Key players
Kylian Mbappé (France) : note 8, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 7.2 Hussein Ali (Iraq) : note 7.2 Amir Al-Ammari (Iraq) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Akam Hashem (Iraq) : note 7 Manu Koné (France) : note 6.9 Adrien Rabiot (France) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group I
France
Upcoming
1-0
Lincoln Financial Field Iraq
View match details for Norway - Senegal
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
13' ↑↓ Remplacement - J. Ryerson (remplace M. Pedersen) Norvège, 13e 43' ⚽ But - M. Pedersen Norvège, 43e 46' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace P. Berg) Norvège, 46e 48' ⚽ But - E. Haaland (passe M. Odegaard) Norvège, 48e 53' ⚽ But - I. Sarr (passe S. Mane) Sénégal, 53e 54' ↑↓ Remplacement - M. Diouf (remplace I. Jakobs) Sénégal, 54e 54' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Mbaye) Sénégal, 54e 58' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 58e 63' ↑↓ Remplacement - E. Mendy (remplace M. Diaw) Sénégal, 63e 63' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace P. Ciss) Sénégal, 63e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 72' ↑↓ Remplacement - K. Koulibaly (remplace P. M. Sarr) Sénégal, 72e 84' ↑↓ Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard) Norvège, 84e 84' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 84e 90+3' ⚽ But - I. Sarr (passe N. Jackson) Sénégal, 90+3e
Line-ups
Starters 11
1
Ørjan Nyland
Goalkeeper
26
Julian Ryerson
Defender
3
Kristoffer Ajer
Defender
17
Torbjørn Heggem
Defender
5
David Møller Wolfe
Defender
10
Martin Ødegaard
Midfielder
8
Sander Berge
Midfielder
14
Fredrik Aursnes
Midfielder
7
Alexander Sørloth
Forward
9
Erling Haaland
Forward
20
Antonio Nusa
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
19
Thelo Aasgaard
22
Oscar Bobb
21
Andreas Schjelderup
18
Kristian Thorstvedt
2
Morten Thorsby
6
Patrick Berg
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Starters 11
16
Edouard Mendy
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
3
Kalidou Koulibaly
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
25
El Hadji Malick Diouf
Defender
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
26
Pape Gueye
Midfielder
18
Ismaïla Sarr
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
10
Sadio Mané
Midfielder
11
Nicolas Jackson
Forward
Substitutes 15
23
Mory Diaw
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
14
Ismail Jakobs
4
Abdoulaye Seck
24
Antoine Mendy
6
Pathé Ismaël Ciss
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
17
Pape Matar Sarr
21
Habib Diarra
20
Ibrahim Mbaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Match stats
Tirs cadres : Norway 6 / Senegal 3 Tirs : Norway 11 / Senegal 9 Possession : Norway 46% / Senegal 54% Corners : Norway 4 / Senegal 1 Fautes : Norway 7 / Senegal 1 Passes : Norway 264 / Senegal 307 Precision des passes : Norway 84% / Senegal 89% xG : Norway 1.76 / Senegal 0.71
Key players
Erling Haaland (Norway) : note 8.9, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.5, 1 but(s) Marcus Pedersen (Norway) : note 7.3, 1 but(s) Martin Ødegaard (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Patrick Berg (Norway) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Sadio Mané (Senegal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norway) : note 7.3, 2 arret(s) Edouard Mendy (Senegal) : note 6.2, 3 arret(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group I
Norway
Finished
3-2
MetLife Stadium Senegal
View match details for Norway - France
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
7' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 7e 10' Carton jaune - P. Berg Norvège, 10e 20' ⚽ But - O. Dembele (passe K. Mbappe) France, 20e 21' ⚽ But - T. Aasgaard (passe A. Schjelderup) Norvège, 21e 32' ⚽ But - O. Dembele (passe A. Tchouameni) France, 32e 46' ↑↓ Remplacement - F. Bjorkan (remplace M. Pedersen) Norvège, 46e 46' ↑↓ Remplacement - K. Thorstvedt (remplace M. Thorsby) Norvège, 46e 65' ↑↓ Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki) France, 65e 65' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) France, 65e 66' ↑↓ Remplacement - H. Falchener (remplace S. Langas) Norvège, 66e 74' Carton jaune - A. Tchouameni France, 74e 76' ↑↓ Remplacement - D. Upamecano (remplace I. Konate) France, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa) Norvège, 83e 83' ↑↓ Remplacement - O. Bobb (remplace J. Hauge) Norvège, 83e 87' ↑↓ Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto) France, 87e 87' ↑↓ Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta) France, 87e 90+4' ⚽ But - D. Doue (passe B. Barcola) France, 90+4e
Line-ups
Starters 11
13
Egil Selvik
Goalkeeper
14
Fredrik Aursnes
Defender
25
Henrik Sælebakke Falchener
Defender
4
Leo Østigård
Defender
15
Fredrik André Bjørkan
Defender
18
Kristian Thorstvedt
Midfielder
6
Patrick Berg
Midfielder
19
Thelo Aasgaard
Midfielder
22
Oscar Bobb
Forward
11
Jørgen Strand Larsen
Forward
21
Andreas Schjelderup
Forward
Substitutes 15
16
Marcus Pedersen
2
Morten Thorsby
24
Sondre Langås
1
Ørjan Nyland
12
Sander Tangvik
3
Kristoffer Ajer
5
David Møller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
8
Sander Berge
10
Martin Ødegaard
26
Julian Ryerson
23
Jens Petter Hauge
7
Alexander Sørloth
9
Erling Haaland
20
Antonio Nusa
Starters 11
16
Mike Maignan
Goalkeeper
5
Jules Koundé
Defender
4
Dayot Upamecano
Defender
26
Maxence Lacroix
Defender
19
Theo Hernández
Defender
8
Aurélien Tchouaméni
Midfielder
6
Manu Koné
Midfielder
7
Ousmane Dembélé
Midfielder
11
Michael Olise
Midfielder
20
Désiré Doué
Midfielder
10
Kylian Mbappé
Forward
Substitutes 15
24
Rayan Cherki
12
Bradley Barcola
1
Brice Samba
23
Robin Risser
2
Malo Gusto
3
Lucas Digne
15
Ibrahima Konaté
17
William Saliba
21
Lucas Hernández
13
N'Golo Kanté
14
Adrien Rabiot
18
Warren Zaïre-Emery
25
Maghnes Akliouche
9
Marcus Thuram
22
Jean-Philippe Mateta
Match stats
Tirs cadres : Norway 4 / France 8 Tirs : Norway 9 / France 16 Possession : Norway 46% / France 54% Corners : Norway 3 / France 4 Fautes : Norway 8 / France 9 Cartons jaunes : Norway 1 / France 1 Passes : Norway 370 / France 439 Precision des passes : Norway 82% / France 85% xG : Norway 1.65 / France 1.17
Key players
Ousmane Dembélé (France) : note 10, 3 but(s) Kylian Mbappé (France) : note 7.2, 2 passe(s) decisive(s) Thelo Aasgaard (Norway) : note 7.9, 1 but(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Egil Selvik (Norway) : note 6.9, 5 arret(s) Andreas Schjelderup (Norway) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mike Maignan (France) : note 7.5, 3 arret(s) Oscar Bobb (Norway) : note 7.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Norway
Finished
1-4
Gillette Stadium France
View match details for Senegal - Iraq
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
4' ⚽ But - H. Diarra (passe A. Seck) Sénégal, 4e 13' Carton rouge - R. Sulaka 1-0 Irak 16' ↑↓ Remplacement - A. Qasem (remplace M. Younis) Irak, 16e 18' Carton jaune - A. Seck Sénégal, 18e 46' ↑↓ Remplacement - A. Basil (remplace J. Hassan) Irak, 46e 56' ⚽ But - I. Sarr (passe L. Camara) Sénégal, 56e 57' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. Gueye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - I. Mbaye (remplace I. Ndiaye) Sénégal, 57e 57' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace N. Jackson) Sénégal, 57e 58' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Al Reeshawee) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace A. Yousif) Irak, 58e 58' ↑↓ Remplacement - A. Seck (remplace P. Ciss) Sénégal, 58e 59' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Sarr) Sénégal, 59e 67' ↑↓ Remplacement - Z. Iqbal (remplace K. Yakob) Irak, 67e 71' ⚽ But - P. Gueye (passe I. Ndiaye) Sénégal, 71e 75' Carton jaune - A. Al Ammari Irak, 75e 81' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace A. Diao) Sénégal, 81e 81' Carton jaune - P. Gueye Sénégal, 81e 82' ⚽ But - I. Ndiaye (passe P. Gueye) Sénégal, 82e 90' Carton jaune - M. Doski Irak, 90e
Line-ups
Starters 11
23
Mory Diaw
Goalkeeper
15
Krépin Diatta
Defender
4
Abdoulaye Seck
Defender
19
Moussa Niakhaté
Defender
14
Ismail Jakobs
Defender
21
Habib Diarra
Midfielder
5
Idrissa Gana Gueye
Midfielder
8
Lamine Camara
Midfielder
20
Ibrahim Mbaye
Forward
18
Ismaïla Sarr
Forward
10
Sadio Mané
Forward
Substitutes 14
26
Pape Gueye
13
Iliman Ndiaye
11
Nicolas Jackson
6
Pathé Ismaël Ciss
1
Yehvann Diouf
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
24
Antoine Mendy
25
El Hadji Malick Diouf
17
Pape Matar Sarr
22
Bara Sapoko Ndiaye
7
Assane Diao
9
Ahmadou Bamba Dieng
12
Cherif Ndiaye
Starters 11
22
Ahmed Basil
Goalkeeper
26
Frans Putros
Defender
2
Rebin Sulaka
Defender
5
Akam Hashem
Defender
23
Merchas Doski
Defender
14
Zidane Iqbal
Midfielder
16
Amir Al-Ammari
Midfielder
11
Ahmed Qasem
Midfielder
17
Ali Jasim
Midfielder
8
Ibrahim Bayesh
Midfielder
9
Ali Al-Hamadi
Forward
Substitutes 15
6
Munaf Younus
12
Jalal Hassan
15
Ahmed Hasan Maknazi
13
Ali Yousif
1
Fahad Talib
3
Hussein Ali
4
Zaid Tahseen
25
Mustafa Saadoon
7
Youssef Amyn
19
Kevin Yakob
20
Aimar Sher
24
Zaid Ismail
21
Marko Farji
10
Mohanad Ali
18
Aymen Hussein
Match stats
Tirs cadres : Senegal 11 / Iraq 1 Tirs : Senegal 27 / Iraq 6 Possession : Senegal 69% / Iraq 31% Corners : Senegal 12 / Iraq 3 Fautes : Senegal 10 / Iraq 10 Cartons jaunes : Senegal 2 / Iraq 2 Cartons rouges : Senegal 0 / Iraq 1 Passes : Senegal 553 / Iraq 258 Precision des passes : Senegal 88% / Iraq 71% xG : Senegal 3.01 / Iraq 0.18
Key players
Pape Gueye (Senegal) : note 9.6, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Iliman Ndiaye (Senegal) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Ismaïla Sarr (Senegal) : note 7.6, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Lamine Camara (Senegal) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Habib Diarra (Senegal) : note 7.2, 1 but(s) Abdoulaye Seck (Senegal) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Jalal Hassan (Iraq) : note 6.2, 5 arret(s) Idrissa Gana Gueye (Senegal) : note 8.2
Absences & injuries
É. Mendy : Senegal · Missing Fixture · Twisted Knee
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
26/06
Group I
Senegal
Finished
5-0
BMO Field Iraq
Group I
Team J G N P BP BC Diff Pts France 3 3 0 0 8 2 6 9 Norway 3 2 0 1 8 7 1 6 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3 Iraq 3 0 0 3 1 10 -9 0
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