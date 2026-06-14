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Pays-Bas 2-2 Japon : Kamada égalise pour le Japon

Daichi Kamada marque à la 89e minute pour le Japon et ramène son équipe à 2-2 face aux Pays-Bas. Servi par Koki Ogawa, le joueur japonais signe l’égalisation alors que les Néerlandais menaient 2-1 jusque-là. Ce but change immédiatement la lecture du tableau d’affichage, en effaçant l’avance des Pays-Bas dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Japon, le 14/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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À ce stade de la rencontre, le scénario d’égalisation replace les deux équipes sur la même ligne au score. Le Japon n’est plus en situation de retard, tandis que les Pays-Bas voient leur avantage disparaître après avoir abordé la 89e minute devant. La suite immédiate du match se joue donc sur une base de parité, avec un score de 2-2 qui ne départage plus les deux formations.

Ce but de Daichi Kamada s’inscrit dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium. À quelques instants de la fin du temps réglementaire, cette égalisation japonaise fixe provisoirement le score à 2-2 et confirme le basculement d’un match que les Pays-Bas menaient encore au score avant cette action.

Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
  6. 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
  7. 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
  8. 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
  9. 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
  10. 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
  12. 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
  13. 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
  14. 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
  15. 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
  16. 88'But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
  17. 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
  18. 89'But - K. Ogawa2-2Japon
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
Groupe F
Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Japon10102201
Pays-Bas10102201
Suède00000000
Tunisie00000000
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