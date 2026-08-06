Magalie Vaé s’affiche pour la première fois main dans la main avec son compagnon

Magalie Vaé a surpris sa communauté le jeudi 6 août 2026 en publiant sur Instagram une image discrète témoignant de son bonheur en couple, rompant temporairement avec sa volonté affichée de garder sa vie privée à l’abri des regards. La photo, restée volontairement parcellaire, montre uniquement une main enlacée à la sienne et vient accompagner une légende empreinte de lyrisme : « Avec toi tout est lumière, le reste je le laisse aller à Hier, le reste je le laisse à l’oubli… ». Ce geste visuel a suscité de nombreuses réactions parmi ses abonnés, attentifs à la moindre ouverture sur son intimité.

La chanteuse, révélée par l’émission de télé-crochet Star Academy, a toujours entretenu une relation prudente avec les médias au sujet de sa vie sentimentale. En choisissant de ne pas montrer le visage de son compagnon et de préserver son anonymat, elle renouvelle sa ligne de conduite : la protection de l’autre et la préservation d’un cocon familial. La photographie publiée sur son compte Instagram privilégie l’évocation d’un lien plutôt que la mise en scène du couple, stratégie cohérente avec sa discrétion connue.

Outre la légende poétique, la publication se contente d’illustrer par un détail intime — une main serrant l’autre — ce que Magalie Vaé a déjà expliqué dans des entretiens antérieurs : son souhait de protéger la personne qui partage sa vie. Les commentaires d’internautes signalent une bienveillance majoritaire et un intérêt marqué pour cette rare inflexion publique de la chanteuse sur sa situation privée.

Magalie Vaé réaffirme son choix de discrétion

Lors d’un entretien accordé au magazine France Dimanche en juillet 2021, Magalie Vaé avait indiqué : « J’ai quelqu’un dans ma vie, mais c’est une personne qui restera dans l’ombre ». Elle avait alors expliqué son besoin d’un « cocon intime » et exprimé la volonté de « protéger » son compagnon, en soulignant que ce dernier n’était pas tombé amoureux de son statut médiatique mais d’elle « tout court ». Elle se disait confiante quant au rôle de beau-père assumé pour sa fille et attentive à préserver ces relations privées.

La chanteuse avait également évoqué sa précédente exposition médiatique et ses conséquences. À la suite de sa sortie de la Star Academy, Magalie Vaé a rappelé avoir « beaucoup souffert » de la médiatisation de sa vie sentimentale, ce qui explique sa posture actuelle de retrait. Dans une interview avec Jordan De Luxe, elle avait précisé la nature de sa séparation avec le père de sa fille : bien que séparés, ils restent « en très bons termes » et le père demeure présent dans la vie de leur enfant.

Interrogée sur son rapport à la confidentialité, Magalie Vaé se définissait comme une « romantique, une grande amoureuse » tout en affirmant son refus d’exposer ses idylles de façon ostentatoire : « Si c’était le cas je ne l’annoncerais pas forcément, je me protège beaucoup, et cela protège l’autre personne en même temps ». Elle a résumé sa posture par l’adage qu’elle applique aujourd’hui : « Pour vivre heureux, vivons cachés ».