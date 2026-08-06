Congo-Brazzaville : le Quai d’Orsay fait retirer une vidéo controversée sur les demandes de visa

Une vidéo humoristique publiée par l’ambassade de France au Congo a été retirée quelques heures après sa diffusion, à la demande du ministère français des Affaires étrangères. Destinée à sensibiliser les demandeurs aux risques liés aux faux documents, la séquence a suscité des critiques en raison de sa mise en scène et des stéréotypes qu’elle véhiculerait sur les candidats congolais au visa.

Une campagne de communication de l’ambassade de France à Brazzaville provoque une controverse sur les réseaux sociaux. Intitulée « Le visa de la vérité », une vidéo de moins de deux minutes a été publiée le 26 juin 2026 sur le compte Instagram de la représentation diplomatique, avant d’être retirée quelques heures plus tard.

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a demandé sa suppression après les premières réactions négatives. Le Quai d’Orsay a reconnu que le contenu avait été jugé « inadapté », tout en précisant qu’il avait été produit localement par l’ambassade, en collaboration avec des personnalités congolaises.

La séquence avait été tournée devant la représentation diplomatique française à Brazzaville, qui assure également le traitement de demandes de visa pour plusieurs États de l’espace Schengen, dont l’Allemagne pour les ressortissants congolais.

Une parodie destinée à dénoncer les faux dossiers

La vidéo met en scène l’humoriste congolais Jojo La Légende dans le rôle d’un jeune homme réclamant avec insistance un visa pour la France. Face à lui, un personnage présenté comme le consul français examine la crédibilité de son dossier et évoque plusieurs pratiques frauduleuses supposées.

Le dialogue fait notamment référence à la fabrication d’un relevé de notes dans un cybercafé, à l’apparition soudaine de 15 millions de FCFA sur un compte bancaire ou encore à l’utilisation de documents modifiés. L’objectif affiché était de rappeler qu’un projet de voyage devait reposer sur des informations vérifiables et des justificatifs authentiques.

Une seconde personnalité congolaise, connue sous le nom de Maman Nationale, intervient ensuite dans la mise en scène. Vêtue aux couleurs françaises, elle présente son propre parcours comme l’exemple d’une demande de visa fondée sur un dossier régulier.

Le message de prévention correspond à une préoccupation officiellement affichée par les services consulaires français au Congo. La plateforme France-Visas indique que de faux documents sont régulièrement détectés et que leur présentation peut entraîner un refus ainsi qu’un signalement aux autres États de l’espace Schengen.

La forme choisie pour diffuser ce message a toutefois provoqué une réaction opposée à celle recherchée. Des internautes ont dénoncé une représentation paternaliste et caricaturale des demandeurs congolais. Certains ont estimé que la vidéo associait de manière trop générale les candidats africains à la fraude documentaire.

Après sa suppression par l’ambassade, la séquence a été récupérée et republiée le 4 août par l’hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné. Cette nouvelle diffusion a relancé la polémique et élargi les réactions au-delà du Congo.

Une initiative locale non validée en amont par Paris

D’après les explications rapportées par Le Monde, la vidéo n’avait pas été préalablement approuvée par l’administration centrale du ministère français des Affaires étrangères. Elle avait été conçue par l’équipe locale avec des influenceurs congolais afin d’éviter une communication portée uniquement par des représentants français.

Les personnes à l’origine du projet souhaitaient également répondre aux critiques récurrentes concernant les refus de visa et sensibiliser le public aux conséquences de la présentation de faux justificatifs.

Le Quai d’Orsay a néanmoins considéré que le choix de l’humour et la mise en scène retenue ne convenaient pas à un sujet aussi sensible. La diffusion intervient dans un contexte où les procédures de visa demeurent une source régulière de frustration dans les relations entre la France et plusieurs pays africains.

En République du Congo, les demandes sont instruites par le service des visas de l’ambassade de France à Brazzaville. Leur dépôt est assuré par les centres TLScontact de Brazzaville et de Pointe-Noire, tandis que les décisions relèvent exclusivement des autorités consulaires françaises.