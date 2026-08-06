Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent leur séparation d’un commun accord après près de dix ans

Le jeudi 6 août 2026, Vanessa Paradis a annoncé sa séparation d’avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit, mettant fin à près d’une décennie de vie commune, a confirmé le manager de la chanteuse dans un communiqué transmis à l’AFP et relayé par le journaliste Jean‑François Guyot sur son compte X.

« Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d’un commun accord leur séparation dans le respect et l’affection qu’ils continuent de se porter », indique le bref communiqué cité par l’agence de presse, soulignant le ton conjoint et la volonté de préserver une relation empreinte de respect mutuel.

Le couple, marié le 30 juin 2018 à Saint‑Siméon (Seine‑et‑Marne) lors d’une cérémonie célébrée dans la plus grande discrétion, menait une vie relativement éloignée des projecteurs depuis leur union. Leur séparation a été annoncée officiellement via le canal professionnel du management de l’artiste.

Vanessa Paradis : une vie sentimentale marquée par plusieurs relations médiatisées

Avant sa relation avec Samuel Benchetrit, la carrière et la vie privée de Vanessa Paradis ont été associées à plusieurs histoires d’amour largement médiatisées. Adolescente, en 1988, elle a vécu une relation avec le chanteur Florent Pagny, alors de onze ans son aîné.

Dans les années 1990, Vanessa Paradis a partagé sa vie avec le musicien Lenny Kravitz de 1991 à 1996, une relation qui a fortement marqué cette période de sa vie personnelle et professionnelle.

Le chapitre le plus long et le plus médiatisé restera sa relation avec l’acteur Johnny Depp, avec qui elle a été liée pendant quatorze ans. De cette union sont nés deux enfants : Lily‑Rose Melody, née le 27 mai 1999, et Jack John Christopher III, né le 9 avril 2002. La séparation du couple était intervenue en 2012, les deux anciens partenaires ayant, selon les éléments publics, maintenu une relation apaisée pour l’éducation de leurs enfants.

Après sa séparation avec Johnny Depp, Vanessa Paradis a eu une brève histoire avec le musicien Benjamin Biolay avant de rencontrer Samuel Benchetrit en 2016. Le réalisateur et romancier et la chanteuse ont officialisé leur union deux ans plus tard, le 30 juin 2018.

Aujourd’hui, après près de dix ans de vie commune — selon la chronologie publique qui situe leur rencontre en 2016 et leur mariage en 2018 — les deux artistes ont décidé de se séparer. Selon le communiqué transmis à l’AFP, cette séparation s’est faite d’un commun accord.