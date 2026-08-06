Mercato: Rodri a tranché entre le Real Madrid et le Barça

Le feuilleton Rodri pourrait bientôt connaître son épilogue. Annoncé sur le départ de Manchester City, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 aurait choisi de rejoindre le Barça, qui semble désormais tenir la corde devant le Real Madrid, malgré un dossier encore conditionné à un accord financier avec les Citizens.

L’avenir de Rodri semble s’écrire loin de Manchester City. Désireux de retrouver l’Espagne après plusieurs saisons en Premier League, le milieu de terrain espagnol aurait tranché en faveur du FC Barcelone, malgré l’intérêt de longue date du Real Madrid. Sacré meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri figure parmi les dossiers les plus suivis de ce mercato estival. Son souhait de rentrer dans son pays, motivé à la fois par des considérations sportives et personnelles, a rapidement attisé les convoitises des deux géants de la Liga.

Longtemps présenté comme le grand favori, le Real Madrid avait fini par accélérer sur ce dossier après que Florentino Pérez a donné son feu vert à ses dirigeants pour lancer les discussions avec Manchester City. Mais les négociations n’ont jamais réellement décollé, laissant la porte ouverte à une offensive du FC Barcelone.

Selon plusieurs sources concordantes, le champion d’Espagne aurait désormais les faveurs de l’international espagnol. L’influenceur Riles a été le premier à évoquer ce choix, une tendance ensuite relayée par plusieurs médias, dont le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. En Espagne, l’optimisme a changé de camp et le Real Madrid ne cacherait plus son inquiétude.

Rodri ne viendra pas à Madrid à 100%

Rodri veut Barcelone, il est entrain de gerer avec les agents du Barça, la seule question que je ne peux pas maitriser maintenant c'est d'affirmer ou de savoir comment Barcelone va gerer tout ce qui est inscription etc. — Les Videos de Riles (@Videos2Riles) August 5, 2026

Un obstacle financier à lever

Si le Barça semble avoir convaincu le joueur sur le plan sportif, le dossier est encore loin d’être bouclé. Les dirigeants catalans doivent désormais trouver les ressources nécessaires pour satisfaire les exigences de Manchester City, qui réclamerait environ 70 millions d’euros pour libérer son milieu de terrain.

Le Real Madrid n’a toutefois pas encore abandonné tout espoir. Reste à savoir si la Casa Blanca tentera une ultime offensive pour inverser la tendance ou si Rodri est définitivement décidé à rejoindre le Camp Nou, convaincu que le projet et le style de jeu barcelonais correspondent davantage à ses ambitions.