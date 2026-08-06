Alice Taglioni raconte son escapade nocturne dans les Arènes de Lutèce à Paris

Dans une récente intervention sur RTL, l’actrice Alice Taglioni a partagé avec ses auditeurs une passion singulière pour un site parisien chargé d’histoire : les Arènes de Lutèce. Véritable vestige gallo-romain niché en plein cœur du 5ᵉ arrondissement, ce lieu demeure encore peu connu du grand public malgré son importance patrimoniale. L’étoile du cinéma français a ainsi livré une anecdote peu commune, révélant une expérience nocturne insolite dans cet amphithéâtre antique, soulignant l’atmosphère unique qui s’en dégage lorsque la foule s’éclipse.

Connue pour sa discrétion, Alice Taglioni a accepté de s’exprimer sur ses lieux de prédilection au cours de l’émission estivale « Dans ma valise », animée par Amandine Bégot. La compagne du journaliste Laurent Delahousse a évoqué ses souvenirs de voyages et ses refuges parisiens favoris avant de citer, sans hésitation, les Arènes de Lutèce. Elle a notamment insisté sur le fait que cet endroit historique reste méconnu des Parisiens eux-mêmes, malgré sa localisation centrale, rue de Navarre. Encouragée à en parler, l’actrice a vivement recommandé de découvrir ce site exceptionnel.

Une expérience nocturne singulière dans un monument historique

Au-delà de cette déclaration, Alice Taglioni a surpris l’auditoire en racontant une escapade particulière. Un soir, alors que le site était fermé au public, elle s’est aventurée dans les Arènes de Lutèce en escaladant la grille d’entrée. Cette confession, livrée sur un ton léger et complice, révèle tant son attachement que la fascination qu’elle éprouve pour cet espace chargé de mémoire. Elle décrit avec émerveillement les gradins de pierre et la sensation d’isolement dans ce cadre insolite, lorsque la ville s’endort autour.

Les Arènes de Lutèce sont l’une des rares traces visibles de l’époque gallo-romaine à Paris. Construits au 1er siècle après J.-C., ils pouvaient accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs pour des combats de gladiateurs ou autres spectacles antiques. Longtemps oubliés, ils furent redécouverts et restaurés au début du 20ᵉ siècle, offrant aujourd’hui un lieu de détente et de contemplation en plein centre-ville. Ce havre de paix contraste avec l’agitation parisienne et propose un voyage dans le temps à ses visiteurs.

L’actrice confirme que l’expérience d’un moment seul dans les arènes, en dehors des heures d’ouverture, confère une dimension presque magique à cet écrin historique. Ce témoignage illustre combien la capitale française recèle encore des trésors cachés, qui échappent à la connaissance de nombreux amateurs de sa riche histoire. Par ailleurs, cet épisode reflète aussi l’intérêt de certaines personnalités pour ces enclaves patrimoniales peu exposées dans les circuits touristiques classiques.